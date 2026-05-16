A Thüringer HC jutott be elsőként a női kézilabda Európa-liga döntőjébe

Német–dán csatát hozott a női kézilabda Európa-liga dijoni négyes döntőjének szombat délutáni első elődöntője. A Thüringer HC és a nagy múltú északi Viborg mérkőzése ugyanakkor magyar szempontból is érdekes volt, hiszen a címvédő német THC keretében Faragó Luca, Kuczora Csenge és Szabó Anna is ott van.

Bár az elmúlt napokban a burgundiai nagyvárosban járva magunk is meggyőződhettünk róla, hogy a francia szervezők „jól titkolták” a hétvégi eseményt, a szombati kezdésre szépen megtelt a városi sportcsarnok és jó hangulatban indult útjára a labda – ez a népes német szurkolótábornak is köszönhető volt, miközben már az esztergomi drukkerek is hallatták a hangjukat, külön biztatva a német együttest magyar légiósait.

Három honfitársunk a kispadon kezdett, miközben nagy tempóban estek egymásnak a felek és az elején mindkét oldalon sok volt a hiba és a pontatlan megoldás. A dánok nem kezdtek jól, az első jó negyed órában, támadásban rendkívül gyenge hatékonysággal teljesítettek, volt egy tízperces gólcsendjük is. A THC ezt jól használta ki és egy 4–0-s sorozattal ellépett 6–3-ra. A Viborg a szünet előtti utolsó tíz percre azonban magához tért és innentől kiegyenlítetten alakult a mérkőzés.

A németek az utolsó 20 perchez közeledve 14–12-re vezettek, de az előbb egyenlítő, majd a záró tíz perc környékén már kettővel ellépő (20–18) északiak is egyre szívósabban küzdöttek, nagy harc folyt a pályán. A Viborgnak lehetősége volt a háromgólos előnyre is, de nem tudott élni az eséllyel, a THC pedig rá tudott kapcsolni a hajrában és öt és fél perccel a vége előtt 24–22-re elhúzott, ám a dánok egy perc alatt egyenlítettek – végletekig kiélezett volt a küzdelem. A teljes El-mezőny (holtversenyben) legalacsonyabb játékosa, a 160 centis, hatalmasat brusztoló japán Aizava Nacuki szép ejtésével a THC a 60. perc elején újra vezettet, a Viborg pedig nem tudott betalálni az ellenakcióból, sőt, egy védelmi hiba után és egy szerencsés kipattanóval újabb gólt kapott, a német együttes így ismét készülhet a fináléra.

„Óriási csata volt, nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, hiszen tudjuk, hogy a Viborg milyen játékerőt képvisel – értékelt a döntőbe jutás után a THC balszélsője, Szabó Anna. – Jól kezdtük az első félidőt, hat hármas előny után vezethettünk volna többel is, nyolc háromra vagy akár kilenc háromra is, nem sikerült, a dánok visszajöttek a meccsbe, átvették a vezetést is. Onnantól egy-egy gól volt a különbség, visszakapaszkodtunk a Viborg kétgólos vezetéséből is, örülök annak, hogy a hajrában összeszedettebbek lettünk támadásban, hátul is jöttek a védések. A végén, az utolsó percben pedig szerencsénk is volt a kipattanóval, hogy hozzánk pattant, különben még lehet, most is játszanánk…”

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

ELŐDÖNTŐ

Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) 26–24 (11–10)

Legjobb dobók: Reichert, Hanfland 5-5, ill. Söndergaard 5

KÉSŐBB

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!