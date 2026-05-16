Öttusa: Tárkányi Zsombor nagy futással kiharcolta a döntőt a pazardzsiki vk-n

Miután Bőhm Csaba a délelőtti A-csoportos elődöntőben búcsúzott a pazardzsiki öttusa-világkupaversenyen, a délutáni B-csoportban Tárkányi Zsombor eredményein állt vagy bukott, hogy lesz-e magyar résztvevője a finálénak a férfiaknál. A Volán Fehérvár tehetsége arra hajtott, hogy az idénynyitó kairói viadal után ismételten bejusson a döntőbe – és izgalmas versenyben, nagyot hajrázva el is érte azt.

Pedig nem indult jól a verseny – Tárkányi (14–21, 12.) a táblavívásban nem adott tust a német Tim Leh-nek (21–14, 5.), és 5–0-val kiesett a 16 között. Az akadálypályán jó ütemben haladt, egyedül az „ufóknál” veszített egy kis időt, amíg megszerezte a kellő lendületet, hogy a másodikról átlendüljön a harmadikra – 28.18-cal a 10. lett a számban. Itt meg kell jegyezni, hogy az egyiptomi Mohamed el-Askar óriási világcsúcsidőt futott, szenzációs, 18.38 másodperces idővel száguldott végig.

A 100 méteres gyorsúszásban egyéni csúccsal bejött 1 perc alá (59.53, 14.), és három számot követően a 11. helyen állt, 16 másodpercre a továbbjutást érő kilencedik helytől.

A záró számban mindent beleadott Tárkányi, önmaga egyik legjobb laser runját teljesítette. A második lövészet előtt ugyan átmenetileg két helyet veszített, végig magabiztosan lőtt, és ahogy előtte sűrűsödött a mezőny, úgy került ő is egyre inkább jó helyzetbe – két sorozatát is tíz másodperc alatt tudta le. Az utolsó, ötödik sorozatnál heten voltak közel egymáshoz, és hajtottak az utolsó továbbjutó helyekért – a lőállást elhagyva Tárkányi kilencedikként futott. Az utolsó fél körben a cseh Marek Grycz haladt mögötte, aki hetedikként startolt, de az utolsó lövészetét rendkívül elrontotta, 34 másodpercbe került, mire továbbmehetett, és csak 12.-ként jöhetett ki a lőtérről. Két társát visszaelőzte, és gyorsan közeledett Tárkányira is, de a magyar versenyzőnek volt annyi tartaléka, hogy a célegyenesben valódi veszélyt ne jelentsen rá a rivális – megcsípte a kilencedik helyet, a csoport második legjobb kombiidejével.

A döntőben tehát három magyar versenyző lesz, a magyar idő szerint vasárnap reggel 9-kor kezdődő nőiben Bauer Blanka és Guzi Blanka, a 13-kor induló férfiban Tárkányi Zsombor küzd a minél jobb helyezésért.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

B-csoport

1. Moriz Klinkert (német) 1555 pont – továbbjutott

2. Kivanc Tasyaran (török) 1554 – tj.

…Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1554 – tj.

…9. Tárkányi Zsombor 1548 – tj.

Korábban

A-csoport

1. Matteo Bovenzi (olasz) 1542 – tj.

…Dzsun Vung Te (dél-koreai) 1542 – tj.

… Szo Csang Van (dél-koreai) 1542 – tj.

…12. Bőhm Csaba 1512 – kiesett