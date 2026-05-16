NB I: Ferencvárosi TC–ZTE FC

♦ Eddig 88-szor csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 48 FTC-győzelmet, 22 döntetlent és 18 zalai sikert mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen hat alkalommal legalább 4 találat esett a meccsükön, 2004 óta nem játszottak 0–0-t, a gólátlag pedig 3.4.

♦ A legutóbbi két NB I-es meccsüket egyaránt hátrányból felállva nyerték meg a zalaiak: októberben a Groupama Arénában 2–1-re, majd februárban a ZTE Arénában 3–1-re úgy győztek, hogy José Manuel Calderón és Skribek Alen itt is, ott is betalált. (A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a februári találkozójukon Ibrahim Cissé kiállítása miatt a zöld-fehérek a 28. perctől emberhátrányban játszottak.) A ferencvárosiaknak a május 9-i Magyar Kupa-döntőn sem sikerült a rendes játékidőben legyűrniuk a zalaiakat (0–0), a győztes gólt a 111. percben lőtte be Toon Raemaekers. Olyan, hogy az FTC egymás után 3 mérkőzésen egyszer sem tudta két félidő alatt megverni a ZTE-t, legutóbb 2010 és 2011 között fordult elő, amikor a bajnoki mérkőzéseken sorozatban 3–3, 1–2 és 4–4 volt az eredmény a fővárosiak szemszögéből.

♦ Bajnokikon az FTC 42-szer volt házigazda ebben a párharcban, ezekből 29 hozott hazai sikert, 8-szor ikszeltek, míg a zalaiak mindössze 5 alkalommal tudtak győztesen távozni: 1983-ban (0–2, Kecskeméten!), 1987-ben (1–3), 2001-ben (0–1), 2021-ben (1–2), majd legutóbb, tavaly októberben (1–2).

♦ Az előző 2 NB I-es mérkőzését nullára nyerte meg a második helyen álló Ferencváros, a legutóbbi 6 bajnokijából pedig 5-öt győzelemmel hozott le, és közben egyedül az ETO otthonában szenvedett vereséget (0–1).

♦ A Zalaegerszeg egy 8-as bajnoki veretlenségi széria után a hajrára visszaesett, hiszen a legutóbbi 4 NB I-es találkozójából hármat elbukott és csupán az utolsó Kazincbarcikát tudta megverni. Az 5. pozícióból csak abban az esetben léphet előre és indulhat a Konferencialigában, ha nyerni tud az Üllői úton, és emellett a Debrecen és/vagy a Paks eredménye is számára kedvezően alakul. (Ha az FTC lesz a bajnok, az Európa-ligában a második ETO indulhat, nem pedig a kupadöntőben alulmaradó ZTE.)

♦ Az NB I-ben 36 elsőséget számláló Ferencváros abban az esetben lehet újra bajnok, ha szombaton több pontot szerez, mint az ETO. Ha ez sikerül Dibusz Déneséknek, sorozatban 8. alkalommal lesznek aranyérmesek. Legalább ilyen hosszú sorozatra eddig csak az MTK volt képes, amely 1914 és 1925 között egymás után 10-szer nyerte meg a bajnokságot (az I. világháború miatt 1914 és 1915 között három félidényen át nem hirdettek hivatalos végeredményt).

♦ Hiába nyerte meg az előző 5 otthoni bajnokiját az FTC, 8–2–5-ös mérlegével nem fér fel a dobogóra a hazai táblázaton.

♦ A ZTE idegenbeli produkciója abszolút közepes (5 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség). Legutóbb február 8-án, Felcsúton tudott nyerni (1–0), azóta 2-szer ikszelt, majd 2-szer kikapott.