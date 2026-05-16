NB I: Diósgyőr–Paks

LABDARÚGÓ NB I

33., UTOLSÓ FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n!

Miskolc, DVTK Stadion, 17.15 óra. (Internet: www.m4sport.hu). Vezeti: Berke Balázs

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 42-szer csaptak össze az NB I-ben, és bár ebben az idényben mindkétszer 2–1-re a DVTK nyert, az örökmérlegben két sikerrel még mindig az atomvárosiak állnak jobban: 15 diósgyőri diadal, 10 döntetlen, 17 paksi győzelem.

♦ Bognár György csapata ősszel Miskolcon vesztette el a bajnoki veretlenségét, és egyedül a DVTK ellen nem tudott még pontot szerezni ebben az idényben. Februárban a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is szembekerültek egymással, és akkor Pakson szintén a diósgyőriek diadalmaskodtak, ráadásul fölényesen, 6–2-re.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett minimális különbséggel a hazaiak felé billen a mérleg: 9 DVTK-diadal, 6 iksz, 8 tolnai siker. A borsodi városban az előző 11 meccsükből mindössze 3-at tudott megnyerni a Paks – a 2020–2021-es idényben 2–1-re, majd 4–1-re, tavaly tavasszal pedig 2–0-ra győzött.

♦ A 11. helyről biztosan kieső DVTK megfiatalított csapattal, legutóbb már öt 21 éven aluli játékossal és mindössze két légióssal a kezdőben 4–0-ra alulmaradt Győrben, így az idény végére átmenetileg kinevezett trénerével, Takács Péterrel 1 győzelem és 1 vereség a mérlege.

♦ A Paks ez előző körben 5–2-re lelépte a Debrecent, és ebben a kiírásban 4. alkalommal jutott 5 gólig. Több győzelmével az ugyancsak 50 pontos Lokitól visszavette a 3. helyet, amelyen legutóbb a 20. forduló után tanyázott. A 48 ponttal 5. helyezett ZTE-nél is több a győzelmeinek száma, ráadásul 6-tal jobb a gólkülönbsége, így igazán kedvező helyzetből várhatja a bronzéremért folyó hármas csatát.

♦ A DVTK 3–7–5-ös mutatójával utolsó előtti a hazai táblázaton. Pályaválasztóként az előző 7 bajnokiján nem tudott győzni (3 iksz, 4 vereség), sőt, a legutóbbi 3 találkozóját elbukta – igaz, még az előző vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics irányításával.

♦ A tolnai együttes házon kívül közepesen teljesített a bajnokságban, a mérlege 6–4–6, a legutóbbi 2 vendégfellépésén, Újpesten majd Nyíregyházán is 2–0-ra maradt alul.

