Női kézi NB I: alaposan megizzadt a Fradi, amely drámai hajrában legyőzte a DVSC-t

A fővárosi csapat utoljára 4–3-nál állt jobban az első félidőben, ezt követően azonban a DVSC vette át az irányítást. A debreceniek fokozatosan növelték előnyüket, öt góllal is megléptek, a szünetre pedig négy maradt a különbség.

A második játékrész elején aztán az FTC villámrajtot vett, öt és fél perc alatt ledolgozta hátrányát. Bár a ferencvárosiak egyszer sem tudtak egynél nagyobb előnyt kialakítani, a feszült végjátékot végül megnyerték. A mindent eldöntő találatot Klujber Katrin szerezte egy gyors kezdés után, üres kapuba, míg a DVSC utolsó támadásánál Csernyánszki Liliána lövése a kapufáról pattant ki.

A győztes oldalon Simon Petra tíz gólig jutott, Böde-Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Alicia Toublanc 11 alkalommal talált be, míg Jessica Ryde tíz védéssel zárta az összecsapást.

KÉZILABDA

NŐI NB I

FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler 30–29 (14–18)

