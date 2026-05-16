Női kézi NB I: alaposan megizzadt a Fradi, amely drámai hajrában legyőzte a DVSC-t

R. D. P.R. D. P.
2026.05.16. 17:05
Márton Gréta is kivette a részét a sikerből (Fotó: Fradi.hu)
FTC női kézilabda DVSC Schaeffler női kézilabda NB I
A DVSC öt góllal is vezetett a Ferencváros otthonában, de 30–29-re kikapott a női kézilabda NB I 24. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi csapat utoljára 4–3-nál állt jobban az első félidőben, ezt követően azonban a DVSC vette át az irányítást. A debreceniek fokozatosan növelték előnyüket, öt góllal is megléptek, a szünetre pedig négy maradt a különbség.

A második játékrész elején aztán az FTC villámrajtot vett, öt és fél perc alatt ledolgozta hátrányát. Bár a ferencvárosiak egyszer sem tudtak egynél nagyobb előnyt kialakítani, a feszült végjátékot végül megnyerték. A mindent eldöntő találatot Klujber Katrin szerezte egy gyors kezdés után, üres kapuba, míg a DVSC utolsó támadásánál Csernyánszki Liliána lövése a kapufáról pattant ki.

A győztes oldalon Simon Petra tíz gólig jutott, Böde-Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Alicia Toublanc 11 alkalommal talált be, míg Jessica Ryde tíz védéssel zárta az összecsapást.

KÉZILABDA
NŐI NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler 30–29 (14–18)
16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
18.00: Váci NKSE–NEKA
19.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr24231906–566+340 47 
2. FTC242211837–591+246 45 
3. Debrecen24213800–563+237 42 
4. Esztergom241626782–634+148 34 
5. Vác231319676–624+52 27 
6. Székesfehérvár2312110622–600+22 25 
7. Mosonmagyaróvár249312652–669–17 21 
8. Kisvárda231013591–646–55 20 
9. Budaörs248313652–698–46 19 
10. Vasas237313629–666–37 17 
11. Szombathely237313644–717–73 17 
12. NEKA23617580–716–136 12 
13. Kozármisleny24123553–830–277 
14. Dunaújváros24222509–913–404 

 

 

