Női kézi NB I: alaposan megizzadt a Fradi, amely drámai hajrában legyőzte a DVSC-t
A fővárosi csapat utoljára 4–3-nál állt jobban az első félidőben, ezt követően azonban a DVSC vette át az irányítást. A debreceniek fokozatosan növelték előnyüket, öt góllal is megléptek, a szünetre pedig négy maradt a különbség.
A második játékrész elején aztán az FTC villámrajtot vett, öt és fél perc alatt ledolgozta hátrányát. Bár a ferencvárosiak egyszer sem tudtak egynél nagyobb előnyt kialakítani, a feszült végjátékot végül megnyerték. A mindent eldöntő találatot Klujber Katrin szerezte egy gyors kezdés után, üres kapuba, míg a DVSC utolsó támadásánál Csernyánszki Liliána lövése a kapufáról pattant ki.
A győztes oldalon Simon Petra tíz gólig jutott, Böde-Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Alicia Toublanc 11 alkalommal talált be, míg Jessica Ryde tíz védéssel zárta az összecsapást.
KÉZILABDA
NŐI NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler 30–29 (14–18)
16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
18.00: Váci NKSE–NEKA
19.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|24
|23
|1
|–
|906–566
|+340
|47
|2. FTC
|24
|22
|1
|1
|837–591
|+246
|45
|3. Debrecen
|24
|21
|–
|3
|800–563
|+237
|42
|4. Esztergom
|24
|16
|2
|6
|782–634
|+148
|34
|5. Vác
|23
|13
|1
|9
|676–624
|+52
|27
|6. Székesfehérvár
|23
|12
|1
|10
|622–600
|+22
|25
|7. Mosonmagyaróvár
|24
|9
|3
|12
|652–669
|–17
|21
|8. Kisvárda
|23
|10
|–
|13
|591–646
|–55
|20
|9. Budaörs
|24
|8
|3
|13
|652–698
|–46
|19
|10. Vasas
|23
|7
|3
|13
|629–666
|–37
|17
|11. Szombathely
|23
|7
|3
|13
|644–717
|–73
|17
|12. NEKA
|23
|6
|–
|17
|580–716
|–136
|12
|13. Kozármisleny
|24
|1
|–
|23
|553–830
|–277
|2
|14. Dunaújváros
|24
|–
|2
|22
|509–913
|–404
|2