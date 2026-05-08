Unai Emery hatodjára döntős, ötödször nyerhet az El-ben, de egész Európát uralják a spanyol vezetőedzők

ÉRDEKESSÉGEK AZ EURÓPAI KUPADÖNTŐK KAPCSÁN

– Unai Emery az Európa-liga mestere. A spanyol vezetőedző a Sevillát irányítva egymás után háromszor nyerte meg korábban (2014–2016) a sorozatot, később az Arsenallal csak döntőig jutott (2019), de a Villareal kispadján újra felért a csúcsra (2021) a második számú kupasorozatban. Emery most az Aston Villát, immár tehát negyedik csapatát vezette El-döntőig, s ez lehet az ötödik sikere. Mondani sem kell, már most is rekorder a sorozatban – két-két sikerrel áll a második helyen Diego Simeone és Rafa Benítez.

– Spanyolország edzők terén uralja Európát. A Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe jutó mindkét csapat vezetőedzője, Mikel Arteta (Arsenal) és Luis Enrique (Paris Saint-Germain) is spanyol, de az El és a Kl fináléjában is ott lesz a kispadon egy-egy spanyol vezetőedző Unai Emery (Aston Villa) és Inigo Pérez (Rayo Vallecano) személyében. Négy a hatból, nem rossz arány…

– Anglia sem panaszkodhat. Először fordul elő, hogy mindhárom sorozatban lesz döntős a Premier League-ből: a BL-ben az Arsenal, az El-ben az Aston Villa, a Kl-ben a Crystal Palace képviseli Angliát. Érdekesség, hogy utóbbi az El-indulás jogát vívta ki, de a Lyonnal való tulajdonosi egyezés miatt ott nem indulhatott.

– Első sikerek a láthatáron? Nem a tradicionális sikercsapatok menetelésétől hangos az európai kupaidény. A PSG tavaly nyert először BL-t, most ismét döntős, de az Arsenal története első sikerére hajt az elitsorozatban. Az Aston Villa 1982-ben UEFA-kupát már nyert, most a sorozat jogutódjában érne fel a csúcsra, az Európa-ligában, ám ellenfele, a Freiburg először jut egyáltalán európai kupadöntőbe. Utóbbi a Crystal Palace-ra és a Rayo Vallecanóra is igaz a Konferencialigában, sőt: előbbi tavaly nyert története során először trófeát (FA-kupát), majd a Community Shieldet is behúzta ebben az idényben, így nagy sorozatban van, míg utóbbi most nyerné meg a klubtörténet első jelentős kupáját…

– Jadon Sancho, a nagy európai utazó. Bár korántsem állíthatnánk, hogy ott tart a most a 26 éves szélső karrierje, ahol gondoltuk öt évvel ezelőtt, hogy mára fog, kétségtelen, hogy a döntők mindig megtalálják őt. Sancho még mindig az MU játékosa, 2021-ben 85 millió euróért szerződött Manchesterbe, az elmúlt éveket azonban folyamatosan kölcsönben tölti, közben pedig csapataival európai címekért hajt. 2024-ben a Dortmunddal játszott BL-döntőt (elbukta), 2025-ben a Chelsea-vel Kl-döntőt (megnyerte), az idén pedig az Aston Villával jutott el El-fináléba. Közben persze a Manchester United is játszott tavaly egy El-döntőt, de ott nem lehetett a keret tagja.