Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

Az angol labdarúgó FA-kupa szombati döntőjében a Manchester City 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t a Wembleyben.
ANGOL FA-KUPA
DÖNTŐ
Chelsea–Manchester City 0–1 (0–0)
London, Wembley. Vezette: Darren England
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Fofana, Colwill, Hato – R. James (Delap, 83.), M. Caicedo – Palmer, Enzo Fdez., Cucurella (Pedro Neto, 75.) – Joao Pedro (Garnacho, 86.). Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Manchester City: Trafford – M. Nunes, Huszanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (Kovacic, 65.), B. Silva – Semenyo, Marmus (Cherki, a szünetben), Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Semenyo (72.)
Szöveges összefoglaló hamarosan!
