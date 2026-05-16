Női kézi Európa-liga: Dijon–Esztergom elődöntő

2026.05.16. 17:49
Fotó: Török Attila
Mol Esztergom Esztergom női kézilabda Európa-liga Dijon női kézi El
A női kézilabda Európa-liga elődöntőjében az Esztergom a házigazda Dijonnal találkozik. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
ELŐDÖNTŐ
JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom – ÉLŐ

AZ ESZTERGOM KERETE
Kapusok: Herczeg Lili, Bukovszky Anna
Mezőnyjátékosok: Varga Emília, Hajtai Vanessza, Horváth Fanni, Ballai Borbála, Kisfaludy Anett, Kovács Anett, Szmolek Apollónia, Majoros Klaudia, Ballai Anna, Emma Jacques, Faragó Lea, Schatzl Natalie, Teplán Korina, Szucsánszki Zita
Vezetőedző: Elek Gábor

