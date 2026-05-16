Giro d'Italia: Narváez másodszor nyert szakaszt, Eulálio maradt az élen

Szombaton Chieti és Fermo között 156 kilométert teljesített a mezőny. Nagyon nehezen alakult ki szökés, csaknem száz kilométer telt el, mire ez összejött. Narváez, aki a negyedik szakaszon is a legjobb volt, az utolsó emelkedőn kijelölt kilométereket már egyedül tette meg, miután a norvég Andreas Leknessund leszakadt róla. Harmadikként a szintén norvég Martin Tjötta ért célba.

Az esélyesek csoportja nem maradt le sokkal, 1:53 perc hátránnyal tekert be, így összetettben nem változott a sorrend: Eulálio megőrizte első helyét, míg az egy nappal korábban szakaszgyőztes, nagy esélyes Jonas Vingegaard két másodpercet faragott a hátrányából. A dán klasszis azzal a céllal érkezett a Giróra, hogy begyűjtse utolsó hiányzó trófeáját a háromhetes viadalok közül.

Vasárnap Cervia és Corno alle Scale között hegyi befutóval 184 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

8. szakasz (Chieti–Fermo, 156 km)

1. Jhonatan Narváez (ecuadori, UAE Team Emirates-XRG) 3:27:26 óra

2. Andreas Leknessund (norvég, Uno-X Mobility) 32 mp h.

3. Martin Tjötta (norvég, Uno-X Mobility) 42 mp h.

Az összetett állása

1. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 34:28:42 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma Lease a Bike) 3:15 p h.

3. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 3:34 p h.