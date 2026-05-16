Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–ETO 0–1

ÉLŐ

NB I: Ferencváros–Zalaegerszeg 0–0

Gyémánt Liga: Duplantis 612 centiméterrel győzött a saohszingi nyitányon

2026.05.16. 17:40
null
Armand Duplantis (Fotó: Getty Images)
Címkék
Armand Duplantis atlétika Gyémánt Liga
Magabiztos győzelemmel kezdte az atlétikai Gyémánt Liga-sorozatot Armand Duplantis: a svédek olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó rúdugrója 612 centiméterrel győzött a kínai Saohszingben.

Duplantis fölényét jól jelzi, hogy a második helyezett ausztrál Kurtis Marschall 580 centimétert ért el. Duplantis elsőre vitte a magasságokat, négy kísérlettel jutott el 612-ig, majd a végén – a viadal eredményközlője szerint – megpróbálkozott a 632 cm-es világrekorddal, de nem járt sikerrel.

A női 3000 méteres akadályfutásban az ugandai Peruth Chemutai úgy nyert, hogy egyetlen századdal előzte meg a kenyai Faith Cherotichot.

Ugyancsak a nőknél, 200 méteren a jamaicai Shericka Jackson győzött, másodikként pedig a bahamai Shanunae Miller-Uibo ért célba csaknem két tized hátránnyal. Utóbbi, a 400 méter riói és tokiói olimpiai aranyérmese, hosszú kihagyás után tér vissza a nemzetközi mezőnybe, gyermeke születése, majd sérülések miatt éveket hagyott ki.

A férfiaknál egy körös helyett 300 méteres gátfutást rendeztek, ebben a brazil Alison dos Santos négy századdal legyőzte a norvég Karsten Warholmot.

A GYL-sorozat az elmúlt évhez hasonlóan 14 állomásból áll és egy kétnapos döntővel zárul Brüsszelben (szeptember 4-5.). Az összdíjazás változatlanul 9.24 millió dollár (2.9 milliárd forint), az egyes versenyeken 500 ezer, míg a fináléban 2.24 millió dollárt osztanak szét.

A versenyszámokban minden állomáson pontokat gyűjtenek az atléták (az elsőknek nyolc, a nyolcadikoknak egy pont jár) és a fináléba az ügyességi számokban a legjobb hat, a 100-800 méteres futószámokban a legjobb nyolc, a 1500 és hosszabb távokon pedig az első tíz jut be.

Egy hét múlva Hsziamenben folytatódik a sorozat.

ATLÉTIKA
GYÉMÁNT LIGA-VERSENY, SAOHSZING
FÉRFIAK
100 m: Gift Leotlela (dél-afrikai) 9.97 mp
300 m gát: Alison dos Santos (brazil) 33.01 mp
800 m: Mark English (ír) 1:43.85 p
3000 m: Mohamed Abdilaahi (német) 7:25.77 p
110 m gát: Jama Britt (amerikai) 13.07 mp
Rúdugrás: Armand Duplantis (svéd) 612 cm
Diszkoszvetés: Kristjan Ceh (szlovén) 70.58 m
Távolugrás (nem Gyl-szám): Mattia Furlani (olasz) 843 cm
NŐK
200 m: Shericka Jackson (jamaicai) 22.07 mp
400 m: Nickisha Pryce (jamaicai) 49.75 mp
1500 m: Birke Haylom (etióp) 3:55.56 p
5000 m (nem GYL-szám): Faith Kipyegon (kenyai) 14:24.14 p
100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12.25 mp
3000 m akadály: Peruth Chemutai (ugandai) 8:51.47 p
Távolugrás: Monae' Nichols (amerikai) 689 cm
Súlylökés: Jessica Schilder (holland) 21.09 m

 

Armand Duplantis atlétika Gyémánt Liga
Legfrissebb hírek

Vindics-Tóth Lili: Még sokat lehet fejlődni, de már tudom, mire számítsak

Atlétika
2026.05.12. 09:23

Népsport: két ugrásból két világcsúcs egy vb-döntőben!

Népsport
2026.05.10. 09:04

Ausztrália újabb sprintercsillagot talált

Atlétika
2026.05.07. 10:30

Tizenkét repülőjegy talált gazdára Botswanában a budapesti világdöntőre

Atlétika
2026.05.05. 12:08

Népsport: Ulrike Meyfarth, a nyugatnémet flopkirálynő

Népsport
2026.05.04. 10:29

Atlétika: országos csúcsot futott a magyar női 4x100-as váltó Botswanában

Atlétika
2026.05.03. 18:11

Húsz hónapra eltiltották az olimpiai érmes rúdugró Alysha Newmant

Atlétika
2026.05.02. 12:33

Technikai doppingszerek – Csinta Samu publicisztkája

Atlétika
2026.05.01. 23:46
Ezek is érdekelhetik