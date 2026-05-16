Gyémánt Liga: Duplantis 612 centiméterrel győzött a saohszingi nyitányon

Duplantis fölényét jól jelzi, hogy a második helyezett ausztrál Kurtis Marschall 580 centimétert ért el. Duplantis elsőre vitte a magasságokat, négy kísérlettel jutott el 612-ig, majd a végén – a viadal eredményközlője szerint – megpróbálkozott a 632 cm-es világrekorddal, de nem járt sikerrel.

A női 3000 méteres akadályfutásban az ugandai Peruth Chemutai úgy nyert, hogy egyetlen századdal előzte meg a kenyai Faith Cherotichot.

Ugyancsak a nőknél, 200 méteren a jamaicai Shericka Jackson győzött, másodikként pedig a bahamai Shanunae Miller-Uibo ért célba csaknem két tized hátránnyal. Utóbbi, a 400 méter riói és tokiói olimpiai aranyérmese, hosszú kihagyás után tér vissza a nemzetközi mezőnybe, gyermeke születése, majd sérülések miatt éveket hagyott ki.

A férfiaknál egy körös helyett 300 méteres gátfutást rendeztek, ebben a brazil Alison dos Santos négy századdal legyőzte a norvég Karsten Warholmot.

A GYL-sorozat az elmúlt évhez hasonlóan 14 állomásból áll és egy kétnapos döntővel zárul Brüsszelben (szeptember 4-5.). Az összdíjazás változatlanul 9.24 millió dollár (2.9 milliárd forint), az egyes versenyeken 500 ezer, míg a fináléban 2.24 millió dollárt osztanak szét.

A versenyszámokban minden állomáson pontokat gyűjtenek az atléták (az elsőknek nyolc, a nyolcadikoknak egy pont jár) és a fináléba az ügyességi számokban a legjobb hat, a 100-800 méteres futószámokban a legjobb nyolc, a 1500 és hosszabb távokon pedig az első tíz jut be.

Egy hét múlva Hsziamenben folytatódik a sorozat.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA-VERSENY, SAOHSZING

FÉRFIAK

100 m: Gift Leotlela (dél-afrikai) 9.97 mp

300 m gát: Alison dos Santos (brazil) 33.01 mp

800 m: Mark English (ír) 1:43.85 p

3000 m: Mohamed Abdilaahi (német) 7:25.77 p

110 m gát: Jama Britt (amerikai) 13.07 mp

Rúdugrás: Armand Duplantis (svéd) 612 cm

Diszkoszvetés: Kristjan Ceh (szlovén) 70.58 m

Távolugrás (nem Gyl-szám): Mattia Furlani (olasz) 843 cm

NŐK

200 m: Shericka Jackson (jamaicai) 22.07 mp

400 m: Nickisha Pryce (jamaicai) 49.75 mp

1500 m: Birke Haylom (etióp) 3:55.56 p

5000 m (nem GYL-szám): Faith Kipyegon (kenyai) 14:24.14 p

100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12.25 mp

3000 m akadály: Peruth Chemutai (ugandai) 8:51.47 p

Távolugrás: Monae' Nichols (amerikai) 689 cm

Súlylökés: Jessica Schilder (holland) 21.09 m