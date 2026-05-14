Nemzeti Sportrádió

Hangolódj a BL-döntőre most szombaton: BL-döntő jegy, BL-trófea, rekordkísérlet és több száz nyeremény vár az Erzsébet téren!

2026.05.14. 12:57
null
Címkék
Bajnokok Ligája csocsó BL-döntő
Május 16-án, szombaton játssz te is egy óriás csocsóasztalon, találkozz a BL-trófeával, legyen tiéd a több száz nyeremény vagy a BL-döntő jegyek egyike. (x)

 

Alig két hét van hátra a Bajnokok Ligája budapesti döntőjéig, a főváros pedig már teljesen a foci mámorában él. A döntő mérkőzésre hangolódva május 16-án egy nem mindennapi rekordkísérlettel készül a Heineken® a Csocsó Maratonon, ahol BL-trófeával, több száz nyereménnyel, sőt BL-döntő jegy sorsolással is várják az ingyenes programra érkezőket.

További információk és regisztráció: www.heineken.hu/csocsomaraton

Az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló rekordkísérlet célja, hogy az ország legnagyobb, 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt és váljanak ezzel a „Csocsó Bajnokaivá”

 

A csocsó nemcsak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A május 16-án, szombaton 10:30-kor kezdődő program keretében az óriás csocsóasztalon egyidejűleg két csapatban, 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat: a résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen, spontán összeállított csapatokban is játszhatnak. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt – és közben akár új ismeretségeket is kössenek.

A játékosok között a Heineken® nap közben többszáz ajándékot, a nap végén pedig páros belépőjegyet is kisorsol a május 30-i BL-döntőre. A nap további csúcspontja, hogy a helyszínre érkezik a BL-trófea, amelyet a csocsómaraton résztvevői megtekinthetnek, sőt, akár közös fotót is készíthetnek vele.

Mindemellett a Heineken® további izgalmas kísérőprogramokkal készül, a látogatók élvezhetik többek között a csocsóvilágbajnokok bemutatóját, emellett a helyszínen izgalmas focis aktivitások várják a közönséget, és Regán Lili is gondoskodik majd a hangulatról.

A Heineken® célja, hogy a folyamatos csocsózással és az abban résztvevőkkel új rekordot állítson fel. Így minden jelentkező a részese, a nap végére pedig valódi bajnoka lehet egy, valószínűleg a világon is egyedülálló rekordkísérletnek!

 

 

Bajnokok Ligája csocsó BL-döntő
Legfrissebb hírek

2027-től kizárólag az RTL közvetíti a BL-meccseket

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:50

Német játékvezetője lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntőnek – hivatalos

Bajnokok Ligája
2026.05.11. 15:28

Unai Emery hatodjára döntős, ötödször nyerhet az El-ben, de egész Európát uralják a spanyol vezetőedzők

Bajnokok Ligája
2026.05.08. 14:18

Tóth Alex egyre közelebb a BL-álomhoz; Spanyolország nyerte a pluszhelyért vívott koefficienscsatát

Bajnokok Ligája
2026.05.08. 13:16

Az Arsenal és a PSG is a bérleteseknek kedvez a budapesti BL-döntős jegyvásárláskor

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 14:11

Dembélé beelőzte Mbappét; a PSG a Barcelona gólrekordját ostromolhatja a budapesti BL-döntőben

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 11:03

Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára – nemzetközi lapszemle

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 09:25

Kimmich: Ez az idény erősebb volt, mint amelyikben tripláztunk

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 07:25
Ezek is érdekelhetik