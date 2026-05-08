Tóth Alex egyre közelebb a BL-álomhoz; Spanyolország nyerte a pluszhelyért vívott koefficienscsatát

Eldőlt a harc! Az már korábban biztossá vált, hogy a koefficiensek alapján a Premier League kapja az UEFA-tól az egyik extra, biztos helyet a Bajnokok Ligája főtábláján a 2025–2026-os idényben, ám a másik pozícióért nagy csata volt a Bundesliga és a La Liga között. A Bayern München és az Atlético Madrid is búcsúzott a héten a BL-től, így a két kisebb sorozatban született meg a döntés: bár a Freiburg Európa-liga-döntőbe jutott, azzal, hogy a Rayo Vallecano oda-vissza legyőzte a Strasbourgot a Konferencialiga-elődöntőben, a spanyolok immár behozhatatlan előnyre tettek szert.

Ezzel a már emlegetett, a La Ligában jelenleg negyedik Atlético Madrid biztos BL-főtáblássá vált, az egésznek mégis a Betis örülhet a legjobban, amely jelenleg úgy ötödik a spanyol élvonalban, hogy a negyedik hely 10, a hatodik (Celta Vigo) hét pontra van tőle négy fordulóval a vége előtt, tehát jó eséllyel megtartja pozícióját és indulhat a Bajnokok Ligájában.

Ami a Premier League-et illeti, ott ugyebár az ötödik hely eddig is BL-t ért, ám időközben Unai Emery bajnokságban jelenleg 5. Aston Villája El-döntőbe jutott. Előállt az a furcsa helyzet, hogy ha az ötödik helyen végez, az Európa-ligát pedig a Freiburg elleni döntőben megnyeri a Villa, akkor a hatodik hely is automatikus BL-indulást ér az angoloknak. A Liverpool most negyedik, Szoboszlai Dominikékat tehát aligha kell félteni, viszont a hatodik pozícióért nagy a csata: három körrel a vége előtt a Bournemouth áll ott 52 ponttal, de 51 pontos a Brentford, 50 pontos a Brighton, majd 48-48 egységgel a Chelsea, az Everton és a Fulham következik. Korántsem biztos tehát, hogy a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth lesz a befutó, de az biztos, hogy a klub is a Villa sikeréért szurkol majd az El-ben – na meg mellé a bajnoki ötödik helynek a birminghamiek számára…