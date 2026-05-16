Superliga: Csíkszereda–Botosani

2026.05.16. 17:22
A Csíkszereda a Botosani-t fogadja a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 9., utolsó fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
Csíkszereda–Botosani 0–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion. Vezeti: Mihai Laurentiu Ene 
Csíkszereda: Pap – Palmes, Kabashi, Hegedűs, Trif – Veres, Csürös – Anderson Ceará, Kleinheisler, D. Bota – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Bloj, Bödő, Dolny, Dusinszki, Brügger, Tajti, Szalay, Loeper. 
Botosani: Anesztisz – Adams, Suta, Miron, Tiganasu – Petro, Aldair – Bodisteanu, A. Bota, Mailat – Mitrov. Vezetőedző: Marius Croitoru 
Kispadon: Kukic, Filote, Diaw, Cret, Gabriel, Andrei Dumitru, D. Stefan, Ongenda, Antonio Dumitru, E. Lopez, Dumiter, Kovtaljuk 

 

