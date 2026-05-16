NB I: Kisvárda–ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Kisvárda, Várkerti Stadion, 17.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka B.

Gólszerző: Benbuali (10.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Mindössze kétszer találkoztak az élvonalban. Októberben Kisvárdán a hazai csapat úgy nyert 3–2-re, hogy a győriek a 19. percben már 2–0-ra vezettek, a hazaiak győztes gólját pedig Molnár Gábor a 90. percben lőtte be. A szabolcsiak életében ez volt az első alkalom, hogy az NB I-ben kétgólos hátrányból tudtak győzni. A februári győri visszavágón Schön Szabolcs góljával 1–0-ra az ETO nyert.

♦ Az NB II-ben is jobbára elkerülték egymást, csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek, és mindkétszer az aktuális vendégcsapat nyert 3–1-re. Akkor a kisvárdai találkozón a győriek a 6. perctől szinte végig vezettek.

♦ Az előző 5 fordulóban megszerzett 1 pontjával a Kisvárda az NB I legrosszabb formában lévő csapata. Révész Attila együttese 7 forduló óta nyeretlen, a legutóbbi 3 bajnokiját pedig egyaránt 2–1-re veszítette el. A jelenlegi, 8. pozíciójából az Újpest megelőzésével még egyet léphet előre, hátrább már nem csúszhat.

♦ Az ETO nemcsak tabellaelső, hanem a leghosszabb ideje veretlen csapat is most az NB I-ben: legutóbb március 7-én, Zalaegerszegen maradt alul (1–2), azóta 5-ször nyert, 2-szer pedig döntetlent játszott. Egy pont az előnye a második FTC-vel szemben, ezért kisvárdai győzelme esetén riválisa eredményétől függetlenül megnyeri a bajnokságot. Még úgy is aranyérmes lehet, ha nem nyer, vagy esetleg kikap, de ehhez az kell, hogy a záró fordulóban a Ferencváros ne szerezzen több pontot nála.

♦ A győri csapat az 5. bajnoki címére hajt, érdekesség, hogy a 2012–2013-as idényhez hasonlóan ezúttal is úgy lehet aranyérmes, hogy nem övé a mezőny legerősebb kerete. A Transfermarkt portál szerint ugyanis az ETO-é 13 éve a Videoton mögött a második, most pedig az FTC, az Újpest és a Puskás Akadémia után csak a negyedik legértékesebb játékoskeret a magyar mezőnyben.

♦ A Kisvárda otthoni mérlege 7–4–5, amivel a középmezőnyben található a hazai tabellán. A Várkerti Stadionban a legutóbbi 3 találkozóján nyeretlen (2 iksz, 1 vereség), igaz, mindkét döntetlenjét egy-egy dobogós csapattal szemben harcolta ki (1–1 az FTC, majd 0–0 a DVSC ellen).

♦ Az ETO idegenben a legtöbb szerzett góllal (40) és a 2. legjobb összteljesítménnyel büszkélkedhet, a vendégmérlege 9–5–2.

