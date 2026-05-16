NB I: Debreceni VSC–Újpest FC

NB I

33. FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest FC – 2–0

Debrecen, Debreceni Nagyerdei Stadion. 17.15 óra. (Internet: www.m4sport.hu). Vezeti: Bogár Gergő

Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis (45+1.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában 1943 óta 117 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg szerint jelentős a lila-fehérek fölénye: 55 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 26 debreceni siker. A gólátlag elég magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 9 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, 5-ször a lila-fehér gárda, 4-szer a Loki diadalmaskodott. Az előző bajnokságban a DVSC volt az egyetlen olyan csapat, amely ellen a maximális 9 pontot bezsebelte az Újpest. Ebben az évadban mindkét gárda hozta a hazai találkozóját: ősszel a debreceniek 5–2-re, február közepén a lila-fehérek 2–1-re nyertek. Utóbbi meccsükön a fővárosiak Szűcs Tamás kiállítása miatt az 55. perctől emberfórban játszottak, és első győzelmüket érték el Szélesi Zoltán irányításával.

♦ Debrecenben elég szoros a párharcuk, hiszen 19 döntetlen mellett a hazai csapat 21-szer, a lila-fehér együttes 19-szer nyert. Az előző 5 nagyerdei találkozójukon felváltva győzött a két csapat. Az újpestiek 2023 szeptemberében, majd 2024 decemberében is úgy nyertek látogatóként 2–1-re, hogy előbb a 13., majd másodjára az 57. perctől emberelőnyben futballozhattak. A két találkozó között, 2024 áprilisában fordított volt a helyzet: akkor a 48. percben a fővárosiak kerültek hátrányba – ki is kaptak 1–0-ra.

♦ A DVSC az előző körben 5–2-re alulmaradt Pakson, így a 22. forduló óta másodszor fordul elő, hogy a 3. helyről lecsúszott a negyedikre. Ahhoz, hogy 2023 után újra megszerezze a bronzérmet, a záró körben mindenképpen több pontot kell szereznie, mint a Diósgyőrben pályára lépő Paks, amelynek szintén 50 pontja van, de több győzelemmel rendelkezik.

♦ A legutóbbi két bajnokiját nullára veszítette el az Újpest (0–2 a Puskás Akadémia, majd 0–5 az FTC ellen), és már semmiképpen nem végezhet a jelenlegi 7. helyénél előrébb, viszont ha nem nyer, a mögötte állók pedig győznek, egyet-kettőt még vissza is csúszhat a tabellán.

♦ A DVSC pontjainak kevesebb mint a felét gyűjtötte be hazai pályán, 50-ból 22-t, a mérlege 6–4–5, és a mezőnyből egyedüliként ugyanannyi gólt szerzett, mint amennyit kapott (20–20). A legutóbbi 4 otthoni meccsén nyeretlen: 3 iksz mellett az FTC-től kapott ki.

♦ A lila-fehérek 5–3–7-es mérlegükkel úgy nyolcadikok a vendégtabellán, hogy az előző 5 idegenbeli mérkőzésükből 4-et elbuktak és közben egyedül az utolsó Kazincbarcikát tudták megverni Diósgyőrben (3–0).

♦ Az újpestieknél Bodnár Gergő, Fiola Attila, Horváth Krisztofer és Matija Ljujics egyaránt öt sárgalapos eltiltása miatt nem áll a szakmai stáb rendelkezésére.

