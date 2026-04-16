Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

Az elődöntős szakasz Párizsban kezdődik, április 28-án fogadja a PSG a Bayern Münchent. Másnap az Atlético Madrid játszik Spanyolországban az Arsenallal. A visszavágók közül a londoni lesz az első május 5-én, majd a Puskás Arénában megrendezendő döntő párosítása május 6-án, Münchenben válik ismertté.

A BL hátralévő mérkőzéseinek élő közvetítési joga az RTL-é (azt még nem lehet tudni, hogy a döntő mellett az elődöntős meccsek is bekerülnek-e a tv-műsorba, vagy csak a fizetős honlapon lehet nézni, mint az eddigi találkozókat), a Sport Tv felvételről adhatja az elődöntős összecsapásokat és a finálét is.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉSEK

Április 28., kedd

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)

Április 29., szerda

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol)

VISSZAVÁGÓK

Május 5., kedd

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

Május 6., szerda

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Budapest, Puskás Aréna