Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása
Az elődöntős szakasz Párizsban kezdődik, április 28-án fogadja a PSG a Bayern Münchent. Másnap az Atlético Madrid játszik Spanyolországban az Arsenallal. A visszavágók közül a londoni lesz az első május 5-én, majd a Puskás Arénában megrendezendő döntő párosítása május 6-án, Münchenben válik ismertté.
A BL hátralévő mérkőzéseinek élő közvetítési joga az RTL-é (azt még nem lehet tudni, hogy a döntő mellett az elődöntős meccsek is bekerülnek-e a tv-műsorba, vagy csak a fizetős honlapon lehet nézni, mint az eddigi találkozókat), a Sport Tv felvételről adhatja az elődöntős összecsapásokat és a finálét is.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Április 28., kedd
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)
Április 29., szerda
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol)
VISSZAVÁGÓK
Május 5., kedd
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Május 6., szerda
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)
DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Budapest, Puskás Aréna