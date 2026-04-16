Nemzeti Sportrádió

Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

2026.04.16. 09:02
A Bajnokok Ligája serlegéért Budapesten csapnak össze május 30-án (Fotó: AFP)
Bayern München Bajnokok Ligája Arsenal Paris Saint-Germain Atlético Madrid Bl-döntő RTL Sport Tv
Már csak öt meccs van hátra a Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásából, a május 30-i budapesti finálé előtt az elődöntő négy mérkőzését rendezik meg.

Az elődöntős szakasz Párizsban kezdődik, április 28-án fogadja a PSG a Bayern Münchent. Másnap az Atlético Madrid játszik Spanyolországban az Arsenallal. A visszavágók közül a londoni lesz az első május 5-én, majd a Puskás Arénában megrendezendő döntő párosítása május 6-án, Münchenben válik ismertté.

A BL hátralévő mérkőzéseinek élő közvetítési joga az RTL-é (azt még nem lehet tudni, hogy a döntő mellett az elődöntős meccsek is bekerülnek-e a tv-műsorba, vagy csak a fizetős honlapon lehet nézni, mint az eddigi találkozókat), a Sport Tv felvételről adhatja az elődöntős összecsapásokat és a finálét is.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Április 28., kedd
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)
Április 29., szerda
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol)

VISSZAVÁGÓK
Május 5., kedd
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Május 6., szerda
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)

DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Budapest, Puskás Aréna

 

