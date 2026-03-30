Juhász Roland álom BL-döntője: Liverpool–FC Barcelona
Megtisztelő feladatot kapott Juhász Roland. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) március 20-i küldöttközgyűlésén Csányi Sándor elnök bejelentette, hogy az egykori kiváló, csupa szív hátvéd lett a május 30-án a Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntő magyarországi nagykövete. És ami szintén fontos: a 95-szörös válogatott hátvéd megerősítette a Nemzeti Sportnak, hogy alig nyolc hónappal a sípcsont- és szárkapocscsonttörése után jól van.
„Hála Istennek, jó hírekkel szolgálhatok a lábammal kapcsolatban – mondta a 42 éves egykori hátvéd. – Nagyszerűen sikerült a műtét, hálás vagyok az orvosnak, kiváló munkát végzett. Az operáció után én is kivettem azért a részemet a gyógyulásból, napi három órát gyógytornáztam, így már három és fél hónappal a sérülésem után visszatértem a padelpályára. Olyan, mintha semmi sem történt volna a lábammal.”
Juhász Roland igyekezett a rosszban is meglátni a jót, lábadozása idején – és után – igyekezett minél több időt eltölteni a családjával.
„Mostanában tudatosan tartottam magam távolabb sport világától – ismerte el az MTK Budapest játékosaként egyszeres, a Videotonnal kétszeres, a belga Anderlecht színeiben négyszeres bajnok. – Főképpen a fehérvári időszakomban a legkisebb gyermekem megszületése ébresztett rá, hogy keveset vagyok a családommal, s hogy milyen jó is pótolni ezt a hálás kötelezettségemet. Igyekszem a lehető legtöbb időt velük tölteni. Éppen a napokban gondolkodtam el azon, hogy ha lenne olyan projekt, lehetőség, ami szimpatikus, szívesen visszatérnék a labdarúgás vérkeringésébe. De nem vagyok türelmetlen, nem akarok elsietni semmit. Egyre több élvonalbeli, NB II-es és NB III-as mérkőzést nézek meg mostanában, frissítgetem az adatbankomat, ismerkedem az új tehetségekkel.”
A magyar válogatott meccseire is mindig kimegy, nem volt másképpen szombaton a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésen sem.
„Természetesen ott voltam a Puskás Arénában, nálunk ez már családi szokás. A gyerekek is imádják a miliőt, fantasztikus élményeket szereznek ezeken a meccseken. A csapat játéka tetszett, stabilan, szervezetten futballoztak a fiúk. Az első félidő még túl barátságos volt, ám a szünet után nagyszerűen szálltak be a cserék, és megmutatkozott, melyik együttes képvisel nagyobb erőt. Jó volt látni és érezni továbbá, hogy a szektorbezárás ellenére is mennyi szurkoló ment ki, és milyen csodálatos hangulatot teremtettek.”
Lapunk érdeklődésére azt is elárulta, milyen feladatai lesznek majd nagykövetként a budapesti BL-döntőben, illetve hogy melyik két csapatot látná legszívesebben a pályán.
„A Bajnokok Ligáját természetesen mindig is figyelemmel kísértem, hiszen a kétezertizenhatos Eb előtt a BL-szereplés volt pályafutásom csúcsa. Az idei negyeddöntőben csak fantasztikus párosítások vannak, nehéz megjósolni, ki jut a budapesti fináléba. Nagy Barcelona-szurkoló vagyok, ebben az idényben néhány kivételtől eltekintve ragyogóan játszott a csapat, bizakodó vagyok. Egyértelmű, hogy honfitársaink miatt a Liverpoolnak is szorítok. Bár ebben az évadban nehezebb a csapat élete, továbbra is nagyszerű erőkből áll, s mivel tavaly sokan a döntőbe várták, de nem sikerült, hátha az idén visszaadja a sors. A PSG és a Bayern is rendkívül erős, őket sem írnám le, de tényleg bármi előfordulhat. Ami a nagyköveti szerepvállalásomat illeti, különböző rendezvényeken hívom fel az eseményre a figyelmet. Nemrégiben volt már egy ilyen jelenésem, bár úgy gondolom, a meccs előtti héten pörögnek fel igazán az események. Ez az európai sportvilág egyik legnagyobb eseménye, de különösebben nem kell népszerűsíteni, szerintem itthon is mindenki azon ügyeskedik, hogy jegyhez jusson. Ez a felkérés olyan élmény nekem, amiért örökké hálás leszek, sohasem felejtem el.”
