Gulyás Michelle nem indul a budapesti világkupaversenyeken

Egészségügyi okok miatt kihagyja a budapesti világkupát és a szintén fővárosunkban sorra kerülő világkupadöntőt is öttusázó olimpiai bajnokunk, Gulyás Michelle.

„Michelle az utóbbi két hétben alapos orvosi kivizsgálásokon esett át, ahol megállapították, hogy mihamarabb ajánlott megkezdeni a kezeléseket és a rehabilitációt. A szakmai stáb, az orvosi csapat és a sportoló számára a mielőbbi teljes felépülés a prioritás, ezért teljes egyetértésben, Michelle nem tudja vállalni az indulást a budapesti versenyeken” – írta közösségi oldalán a Magyar Öttusaszövetség.

A párizsi olimpia bajnoka tavaly egy edzésen könyöksérülést szenvedett és hosszú kihagyás után idény márciusban tért vissza. A nyílt fedettpályás bajnokságot megnyerte, majd áprilisban, az idei első világkupán, Kairóban ötödik lett.

A világkupa jövő héten lesz, a világkupadöntőt pedig június végén rendezik.