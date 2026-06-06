Nemzeti Sportrádió

Gulyás Michelle nem indul a budapesti világkupaversenyeken

2026.06.06. 13:41
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Gulyás Michelle (Fotó: Dömötör Csaba)
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Budapest öttusa világkupa öttusa Gulyás Michelle
Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle egészségi okok miatt nem áll rajthoz a budapesti világkupán, valamint a világkupadöntőn sem – közölte szombaton a Magyar Öttusaszövetség.

Egészségügyi okok miatt kihagyja a budapesti világkupát és a szintén fővárosunkban sorra kerülő világkupadöntőt is öttusázó olimpiai bajnokunk, Gulyás Michelle.

„Michelle az utóbbi két hétben alapos orvosi kivizsgálásokon esett át, ahol megállapították, hogy mihamarabb ajánlott megkezdeni a kezeléseket és a rehabilitációt. A szakmai stáb, az orvosi csapat és a sportoló számára a mielőbbi teljes felépülés a prioritás, ezért teljes egyetértésben, Michelle nem tudja vállalni az indulást a budapesti versenyeken” – írta közösségi oldalán a Magyar Öttusaszövetség.

A párizsi olimpia bajnoka tavaly egy edzésen könyöksérülést szenvedett és hosszú kihagyás után idény márciusban tért vissza. A nyílt fedettpályás bajnokságot megnyerte, majd áprilisban, az idei első világkupán, Kairóban ötödik lett.

A világkupa jövő héten lesz, a világkupadöntőt pedig június végén rendezik.

Budapest öttusa világkupa öttusa Gulyás Michelle
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