Nemzeti Sportrádió

Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

ROCK PÉTER
2026.04.16. 11:30
Harry Kane (balra) örülhetett a végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid Sporting CP Arsenal
A Bayern München kettős győzelemmel búcsúztatta a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, míg a másik ágon az Arsenalnak a gól nélküli döntetlen is elég volt szerdán a továbbjutáshoz a Sporting CP ellen. Az Opta Analyst mindkét mérkőzés kapcsán összegyűjtött statisztikákat, érdekességeket.

Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0 (összesítésben 1–0)

  • az Arsenal története során először jutott be két egymást követő idényben a Bajnokok Ligája elődöntőjébe – az előző kiírást megelőzően csak kétszer járt a legjobb négy között a klub (2006-ban és 2009-ben);
  • sorozatban tizedszer fordult elő portugál csapattal az, hogy nem tudott túljutni negyeddöntős ellenfelén – ez legutóbb, 2004-ben a Portónak sikerült, amelyből aztán végső győztes is lett. A tízből hatszor angol gárda jelentette a végállomást;
  • egygólos negyeddöntős párharcra legutóbb 2022-ben volt példa, akkor a Manchester City ejtette ki így az Atlético Madridot, amely most az Arsenal következő ellenfele;
  • legutóbbi 24 hazai pályán rendezett európai kupameccsükből csak egyet vesztettek el az észak-londoniak, míg a legutóbbi 23 ilyen találkozót figyelembe véve 17-szer nem kaptak gólt;
  • a Sporting mind a kilenc Arsenal elleni összecsapásán nyeretlen, portugál együttest egyéb esetekben nem „sújt” ilyen statisztika az európai kupaporondon, bárki is legyen az ellenfél.

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (összesítésben 6–4)

  • a Bayern München története során 22. alkalommal jutott BEK/BL -elődöntőbe, ez ennél többször éppen a Real Madridnak sikerült (33-szor);
  • az idei és tavalyi évet leszámítva a Real Madriddal mindössze egyszer fordult elő a legrangosabb európai kupasorozatban, hogy a negyeddöntő mindkét mérkőzését elveszítse (az 1966–1967-es idényben az Inter volt a kellemetlen ellenfél);
  • Harry Kane a legutóbbi öt Real elleni BL-meccsén mindig jegyzett legalább egy gólt vagy egy gólpasszt, ilyen sorozatra korábban senki sem volt képes a madridiak ellen;
  • legutóbb 2014-ben kapott az első félidőben három gólt a Bayern kieséses BL-mérkőzésen, akkor szintén a Real Madrid volt az ellenfél;
  • Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája történetének első játékosa, aki egy kiíráson belül tízszer is betalált idegenben.

Az elődöntőket ismerve a Football Meets Data szimulátora szerint arra van a legtöbb esély, hogy az Arsenal és a Bayern München jut be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg május 30-án.

 

Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid Sporting CP Arsenal
