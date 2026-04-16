Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

A Bayern München kettős győzelemmel búcsúztatta a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, míg a másik ágon az Arsenalnak a gól nélküli döntetlen is elég volt szerdán a továbbjutáshoz a Sporting CP ellen. Az Opta Analyst mindkét mérkőzés kapcsán összegyűjtött statisztikákat, érdekességeket.

Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0 (összesítésben 1–0) az Arsenal története során először jutott be két egymást követő idényben a Bajnokok Ligája elődöntőjébe – az előző kiírást megelőzően csak kétszer járt a legjobb négy között a klub (2006-ban és 2009-ben);

sorozatban tizedszer fordult elő portugál csapattal az, hogy nem tudott túljutni negyeddöntős ellenfelén – ez legutóbb, 2004-ben a Portónak sikerült, amelyből aztán végső győztes is lett. A tízből hatszor angol gárda jelentette a végállomást;

egygólos negyeddöntős párharcra legutóbb 2022-ben volt példa, akkor a Manchester City ejtette ki így az Atlético Madridot, amely most az Arsenal következő ellenfele;

legutóbbi 24 hazai pályán rendezett európai kupameccsükből csak egyet vesztettek el az észak-londoniak, míg a legutóbbi 23 ilyen találkozót figyelembe véve 17-szer nem kaptak gólt;

a Sporting mind a kilenc Arsenal elleni összecsapásán nyeretlen, portugál együttest egyéb esetekben nem „sújt” ilyen statisztika az európai kupaporondon, bárki is legyen az ellenfél. Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (összesítésben 6–4) a Bayern München története során 22. alkalommal jutott BEK/BL -elődöntőbe, ez ennél többször éppen a Real Madridnak sikerült (33-szor);

az idei és tavalyi évet leszámítva a Real Madriddal mindössze egyszer fordult elő a legrangosabb európai kupasorozatban, hogy a negyeddöntő mindkét mérkőzését elveszítse (az 1966–1967-es idényben az Inter volt a kellemetlen ellenfél);

Harry Kane a legutóbbi öt Real elleni BL-meccsén mindig jegyzett legalább egy gólt vagy egy gólpasszt, ilyen sorozatra korábban senki sem volt képes a madridiak ellen;

legutóbb 2014-ben kapott az első félidőben három gólt a Bayern kieséses BL-mérkőzésen, akkor szintén a Real Madrid volt az ellenfél;

Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája történetének első játékosa, aki egy kiíráson belül tízszer is betalált idegenben. Az elődöntőket ismerve a Football Meets Data szimulátora szerint arra van a legtöbb esély, hogy az Arsenal és a Bayern München jut be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg május 30-án.