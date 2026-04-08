„Ezzel a játékkal a Bayern kifiléz” – nem volt elájulva az Arsenaltól Craig Burley

Kai Havertz kései góljával idegenben került előnybe az Arsenal a Sporting CP-vel vívott Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharcban, ám londoniak produkciója sokak szerint nem volt igazán meggyőző. A kritikusok közé tartozik Craig Burley, az ESPN szakértője is, aki szerint az „ágyúsok” tavasszal látott játéka kevés lesz az elődöntőben.

„Az eredmény mindenképpen elfogadható. A Sporting az egyik, ha nem a leggyengébb csapat az állva maradtak közül, ellenük minden bizonnyal továbbjutnak, de ha az elődöntőre nem javul a játékuk… Látták a Real Madrid–Bayern München meccset? Az egy dolog, hogy a Sporting ellen kiizzadtak egy egygólos győzelmet, ám a Bayern ellen ez nem fog menni” – fogalmazott Burley az ESPN FC elemző műsorában.

A Chelsea és a skót válogatott egykori középpályása szerint egyértelmű, hogy Artetáéknak vissza kell találniuk a Bajnokok Ligájában az ősszel látott játékukhoz, ha húsz év után újra döntőt akarnak játszani az elitsorozatban.

„Ha az Arsenal el akar jutni arra a szintre, amelyen a Bayern és a Real Madrid van, akkor bizony át kell állítaniuk a kapcsolót, mert tudjuk, hogy képesek jól játszani. Az ősszel szellemesek, könnyedek voltak, száz mérföldes sebességgel közlekedtek a pályán, állandó nyomás alatt tartották az ellenfeleket, kiszorították belőlük a szuszt – mindez mostanra eltűnt. Az egy dolog, hogy fogcsikorgatva megvered a mezőny leggyengébb csapatát, ám ez a Bayern ellen nem fog sikerülni, ők simán kifiléznek. Ott van példának a Manchester City elleni Ligakupa-döntő, ellenük sem működött ez a fajta küzdős futball, mert egyszerűen túl jók. Szóval úgy vélem, fel kell frissíteniük, formába kell hozniuk a játékosaikat, máskülönben nagy baj lesz az elődöntőben.”