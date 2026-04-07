A 91. percben lőtt góllal nyert az Arsenal a Sporting ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 0–1 (0–0)

Lisszabon, José Alvalade Stadion. Vezette: Siebert (német)

Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio M. Araújo – Morita, Simoes (Braganca, 62.) – Catamo, Trincao, P. Goncalves (Nel, 79.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ödegaard (Havertz, 70.), Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 76.), Gyökeres, Trossard (Martinelli, 76.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Havertz (90+1.)

Átszakad-e a gát? A Porto 2004-es győzelme óta nem jutott négy közé portugál csapat a Bajnokok Ligájában, igaz, előtte is csak egyszer, 1994-ben szintén a Porto. Az idén a Sporting előtt kínálkozik esély az elődöntőre, a története során először BL-negyeddöntős lisszaboni együttes az alapszakaszt hibátlan mérleggel megnyerő Arsenallal került össze, no meg korábbi gólvágójával, a tavaly a londoniakhoz igazoló Viktor Gyökeressel. A Sporting csodát tett az előző fordulóban, a norvégiai 0–3 után odahaza hosszabbításban 5–0-ra verte meg a Bodö/Glimtet, összesen 38 kapura lövéssel próbálkozva. A londoni „ágyúsok” az elmúlt alig több mint két hétben elveszítették az angol Ligakupa-döntőt, kiestek az FA-kupából, nem jó jel így nekivágni a futballidény legfontosabb időszakának.

És a hatodik percben kevés híján hátrányba kerültek a negyeddöntő első, lisszaboni mérkőzésén, Ousmane Diomande szenzációs passzt adott jobb külsővel Maxi Araújónak, aki 16 méterről a lécre bombázta a labdát. Kisvártatva a másik oldalon cidrizett a védelem, Diomande majdnem öngólt fejelt, Noni Madueke szögletből tekerte a lécre a labdát, Martin Ödegaard pedig laposan a kapu mellé lőtt – ébredezett az Arsenal. Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, gólt azonban nem.

Az első félidőben Madueke (balra) és Arújo (jobbra) is eltalálta a kapufát (Fotó: AFP)

A norvég középpályás ravasz szabadrúgása jelentette az első veszélyt a második játékrészben (Rui Silva résen volt), majd hiába lőtt szép mozdulattal a Sporting kapujába Martín Zubimendi, a vendégek támadásánál Viktor Gyökeres előzőleg lesen kapta a labdát, maradt a 0–0. Időnként benyomta kapuja elé a hazai együttest az Arsenal, a portugálok pedig gyors megiramodásokkal próbáltak veszélyeztetni, de sokáig egyik fél sem járt sikerrel, mígnem a csereként bevetett Kai Havertz közleről, az ötös előteréből berúgta a londoniak győztes gólját, miután Martinelli balról középre játszotta a labdát. 0–1

Úgyhogy nem került közelebb az elődöntős szerepléshez a Sporting.