Harmadik meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röpi MEVZA-tornán

Az európai ranglistán 16. helyezett magyarokra újabb nyerhető meccs várt a 22. osztrák válogatott ellen. A rivális 2–1-es győzelmi mutatóval várta utolsó találkozóját, miután a horvátokkal szembeni vereséget követően Luxemburgot és Ciprust is legyőzte.

Alessandro Chiappini, a magyarok szövetségi kapitánya visszatért első napi kezdőcsapatához, tanítványai azonban az első játszmát sok hibával kezdték. Mivel egy ideig jó megoldásból is több volt a magyar térfélen, Kertész Petráéknál volt az előny, de 12–14-nél mégis az olasz szakembernek kellett először időt kérnie. Támadásban rendezte sorait a nemzeti együttes, s amikor a mezőnyvédekezése is összeállt, a csapatkapitány Bozóki-Szedmák Réka vezérletével visszavette a vezetést, majd egy hosszúra szálló osztrák támadással előnybe került.

A második szettet jobban kezdte az Európa-liga-ezüstérmes magyar válogatott, amely azonban nem bírt az előző szezon első hónapjaiban Békéscsabán röplabdázó Anamarija Galiccsal. Amikor sikerült őt semlegesíteni, ötpontos előnyre tettek szert a magyarok, amelyet a kisebb hullámvölgyek ellenére végig megőriztek.

A harmadik etapra Petrenkó Brigitta helyére Kiss Nóra érkezett feladni, s az ő irányításával is stabilan röplabdázott a világbajnoki szereplésért küzdő magyar válogatott. Az együttes keveset rontott és támadásban is remekelt – főleg Bozóki-Szedmák volt tarthatatlan –, így az ellenfél hiába tett meg mindent a szépítésért, erre nem volt reális esélye: a magyarok Zsombók Eszter támadásával 89 perc alatt lezárták az összecsapást.

A találkozó legeredményesebb magyar játékosa a csapatkapitány Bozóki-Szedmák Réka volt 17 ponttal.

A magyarok az először kiírt, vasárnapig tartó világranglistapont-szerző viadalon szerdán a ciprusiakat, pénteken a luxemburgiakat győzték le, a zárónapon pedig a szintén százszázalékos horvátokkal csapnak össze a tornagyőzelemért.

RÖPLABDA

NŐI MEVZA-TORNA, 4. JÁTÉKNAP, MARIBOR

Magyarország–Ausztria 3:0 (22, 19, 20)

Maribor, 30 néző. V: Szimonovics (szerb), Miklosic (szlovén)

MAGYARORSZÁG: Kump 5, ZSOMBÓK E. 15, Kiss L. 6, CSEREKLYE 10, Petrenkó 3, BOZÓKI-SZEDMÁK 17. Csere: Kertész (liberó), Kiss G., Németh L., Kiss N. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

AUSZTRIA: Schmit, SCHABERL 16, Gärtner 3, Galic 13, Trunner 2, Hensel 5. Csere: Stabentheiner, Bruckner (liberók), Hinteregger, Raab 4, Nöhrer, Deisl, Vavrek 1.Szövetségi kapitány: Roland Schwab

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 9:8, 11:11, 12:14, 15:15, 16:18, 21:19, 23:22. 2. játszma: 0:1, 6:2, 7:6, 14:8, 16:9, 17.14, 21:15, 22:19. 3. játszma: 1:2, 5:3, 9:4, 11:8, 15:9, 17:15, 22:17, 24:18

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – A luxemburgiak és a ciprusiak után ez volt az első komolyabb tétmérkőzésünk. Ezért egy kicsit lassabban is kezdtünk és egy kicsit ezért is lett szorosabb az első játszma, de végig mi irányítottuk a mérkőzést és most is sikerült három játszmában győzni. Most nem tudtam úgy forgatni a csapatot, ahogyan az előző meccseken, de továbbra is stabilan játszunk, ami növeli az önbizalmunkat.

