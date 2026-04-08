A Sporting edzője az Arsenalról: Három-négy hatalmas lehetőségünk volt, nekik egy sem

A különbséget a befejezések jelentették Rui Borges szerint: „Kicsit élesebbnek kellett volna lennünk a kapu előtt. Ez a futball – emelt fővel kell továbbmennünk, és hinnünk kell benne, hogy lehetséges a fordítás. Érettnek és intelligensnek kell lennünk, amikor megpróbáljuk megfordítani az eredményt, hiszen olyan csapattal játszunk, amely a legkisebb területeken is képes különbséget jelenteni – ahogy a mai gólnál is történt.”

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta elégedetten nyilatkozott az idegenbeli siker után:

„Nagyon boldog vagyok, hogy idegenben nyertünk a negyeddöntőben egy olyan csapat ellen, amely nem is tudom, mióta veretlen hazai pályán. Talán legutóbb is Európában kaptak ki – ez is mutatja, milyen nehéz dolgunk volt.”

Arteta elismerte, hogy támadásban sokáig hiányzott az utolsó passz: „Igen, volt bennem olyan érzés, hogy talán nem szerzünk gólt, mert a támadóharmadban hiányzott az utolsó érintés. Gyorsabbnak, pontosabbnak, hatékonyabbnak kellett volna lennünk. Volt egy lesgólunk, és két-három nagy lehetőségünk is, de hiányzott az utolsó passz.”

Arra a felvetésre pedig, hogy Havertz a világ legjobbjának nevezte kapusukat, David Rayát, így reagált: „Elképesztő, amióta csatlakozott hozzánk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy nálunk van.”

A párharc nyitott maradt, ám az Arsenal minimális előnnyel és önbizalommal készülhet a londoni visszavágóra.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 0–1 (0–0)

Lisszabon, José Alvalade Stadion. Vezette: Siebert (német)

Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio M. Araújo – Morita, Simoes (Braganca, 62.) – Catamo, Trincao, P. Goncalves (Nel, 79.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ödegaard (Havertz, 70.), Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 76.), Gyökeres, Trossard (Martinelli, 76.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Havertz (90+1.)