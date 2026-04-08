A Sporting edzője az Arsenalról: Három-négy hatalmas lehetőségünk volt, nekik egy sem
A Sporting CP mestere csalódottan, de bizakodva értékelt az UEFA-nak: „Frusztráló. Természetes, hogy kicsit csalódottak vagyunk egy ilyen nagyszerű mérkőzés után, amit egy élcsapattal játszottunk. Ha megnézzük a 92 percet, három-négy hatalmas helyzetünk volt, míg nekik a lesgólt leszámítva egy sem.”
A 91. percben lőtt góllal nyert az Arsenal a Sporting ellen
A különbséget a befejezések jelentették Rui Borges szerint: „Kicsit élesebbnek kellett volna lennünk a kapu előtt. Ez a futball – emelt fővel kell továbbmennünk, és hinnünk kell benne, hogy lehetséges a fordítás. Érettnek és intelligensnek kell lennünk, amikor megpróbáljuk megfordítani az eredményt, hiszen olyan csapattal játszunk, amely a legkisebb területeken is képes különbséget jelenteni – ahogy a mai gólnál is történt.”
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta elégedetten nyilatkozott az idegenbeli siker után:
„Nagyon boldog vagyok, hogy idegenben nyertünk a negyeddöntőben egy olyan csapat ellen, amely nem is tudom, mióta veretlen hazai pályán. Talán legutóbb is Európában kaptak ki – ez is mutatja, milyen nehéz dolgunk volt.”
Arteta elismerte, hogy támadásban sokáig hiányzott az utolsó passz: „Igen, volt bennem olyan érzés, hogy talán nem szerzünk gólt, mert a támadóharmadban hiányzott az utolsó érintés. Gyorsabbnak, pontosabbnak, hatékonyabbnak kellett volna lennünk. Volt egy lesgólunk, és két-három nagy lehetőségünk is, de hiányzott az utolsó passz.”
Arra a felvetésre pedig, hogy Havertz a világ legjobbjának nevezte kapusukat, David Rayát, így reagált: „Elképesztő, amióta csatlakozott hozzánk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy nálunk van.”
A párharc nyitott maradt, ám az Arsenal minimális előnnyel és önbizalommal készülhet a londoni visszavágóra.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 0–1 (0–0)
Lisszabon, José Alvalade Stadion. Vezette: Siebert (német)
Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio M. Araújo – Morita, Simoes (Braganca, 62.) – Catamo, Trincao, P. Goncalves (Nel, 79.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ödegaard (Havertz, 70.), Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 76.), Gyökeres, Trossard (Martinelli, 76.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Havertz (90+1.)