Szoboszlai a passzok számában, Kerkez pontosságban, Sallai a párharcokban emelkedett ki

A Liverpool–Galatasaray (4–0) BL-nyolcaddöntő előtt, a múlt heti isztambuli meccs statisztikái alapján készült elemzésünkben foglalkoztunk azzal, hogy a visszavágón az angol bajnoknak sokkal nagyobb nyomás alá kell helyeznie a Galatát az első meccshez képest ahhoz, hogy legyen elegendő helyzete a fordításhoz, mert az 1–0-ra elveszített első mérkőzésen a helyzetek kialakításával is meggyűlt a baja. Jól mutatja a két meccs közötti különbséget, hogy míg Isztambulban 1.47 volt a Liverpool várható gólmutatója a kidolgozott helyzetek minősége alapján, a visszavágón 4.85 – tehát sikerült hatalmas nyomás alá helyezni a török csapatot, aminek köszönhetően aztán simán nyertek a hazaiak. A felvezetésben azt is írtuk, hogy a Liverpool akkor tud nagyobb nyomást gyakorolni, ha Szoboszlai Dominik mellett mások is jobban kiveszik a részüket a támadójáték építéséből, mert akármennyire is jól játszik a magyar középpályás, egyedül nem tudja megnyerni a meccset.

Balra láthatók a két csapat kapura lövései, pirossal a kaput eltaláló kísérletek. Jobb oldalon a kulcsstatisztikák: labdabirtoklás, helyzetek, szabálytalanságok, labdaérintés a támadó harmadban, pontos passzok és azok százalékos megoszlása, tizenhatoson belülre passzolt labdák, párharcok és légi párharcok százalékos megoszlása, sikeres cselek (Forrás: SportsBase)

Nos, a visszavágón már tökéletesen működött a liverpooli támadógépezet, mert amellett, hogy a lefújás után a meccs emberének megválasztott Szoboszlai vezetést szerzett a Liverpoolnak és a passzaival – övé volt a legtöbb passz (70), a legtöbb pontos passz (56) és a legtöbb indítás, ill. hosszú passz (10) is a Liverpoolban, ahogy a legtöbb labdaérintés (93) is – mélységi irányítóként mozgatta csapatát, a többi támadó is kivette a részét a helyzetek kialakításából és a befejezésekből. Az egyaránt gólt szerző Hugo Ekitiké és Mohamed Szalah jegyezte a legtöbb lövést (7-7, Szoboszlai volt a 3. hattal), Szalah előtt adódott a legtöbb nagy gólhelyzet is (öt, amelyek között volt egy Szoboszlai által kiharcolt, de kihagyott tizenegyes is), és ő ért bele a legtöbbször, 13-szor a labdába közvetlenül az ellenfél kapuja előtt, míg Florian Wirtz a legtöbb sikeres cselt mutatta be (négyet, hat kísérletből). A statisztikák is mutatják, hogy a szerdai győzelem igazi csapatmunka eredménye volt, szemben az egy héttel korábbi találkozóval, melyen a liverpooli támadók a legfontosabb mutatókban elmaradtak Szoboszlaitól.

Ugyanakkor a liverpooli meccs is megmutatta, hogy Szoboszlai milyen szinten képes irányítani csapatát, és ez nem csak a megmozdulásokban, hanem az olyan taktikai elgondolásokban is megnyilvánul, mint az első gólt megelőző szögletvariáció. Hiszen valószínűleg kulcsszerepe volt annak kitalálásában, hogy a szöglet elvégzése helyett kivonta magát még a szöglet előtti helyezkedésekből is (szinte „elbújt” a játékvezető mögött), hogy aztán teljesen váratlanul, a tizenhatoson kívülről érkezve a kapuba tudja lőni Alexis Mac Allister pontos labdáját – tudatosan megkomponált sarokrúgás volt, amit maga a karmester fejezett be (érdemes megfigyelni, hogy a szögletet elvégző Mac Allister egyáltan fel sem nézett, mielőtt belerúgott a labdába, hogy ki hol helyezkedik, mert pontosan tudta, hova akarja passzolni a labdát, hova fog érkezni a magyar csapattárs).

Szoboszlai Dominik jobbról, a háttérből, a játékvezető mögül érkezik Mac Allister szögletére (Forrás: youtube.com/Liverpool FC)

A második és a negyedik hazai gólban is főszerepet játszott Szoboszlai. Az előbbinél két védő között kiugratta Mac Allistert, aki aztán indította a szélen az Ekitikének gólpasszt adó Szalahot, a negyedik előtt pedig Wirtzhez passzolt előre a támadóharmadba és ő játszott össze a gólszerző Szalahhal. Mindezen passzok, zseniális meglátások mellett pedig a „melóból” is kiveszi a részét rendesen, mert háromból három szerelési kísérelete sikeres volt és tizenegyből hét párharcot megnyert, a levegőben kettőből kettőt, pedig utóbbi nem kimondottan az ő „közege”. Ráadásul a SportsBase adataiból az is kiderül, hogy Mac Allister (12192 méter) után ő tette meg a legtöbb métert a Liverpoolból, 11 515-öt, aminek a 11 százalékát teljesítette sprintben. A számok egyértelműen mutatják, Szoboszlai sokoldalú, klasszis mélységi irányítóvá érett Arne Slot Liverpooljában.

Itt ugratja ki a felezővonal előtt álló Szoboszlai két ember között Mac Allistert a második gólt megelőzően

Ugyanakkor ne menjünk el szó nélkül a szerdán pályára lépő másik két magyar válogatott játékos, Kerkez Milos és Sallai Roland mellett sem, már csak azért sem, mert mindkettejük esetében találunk olyan statisztikai adatot, melyben csapatukban a legjobbak közé tartoztak. Kerkez a passzok pontosságában bizonyult a második legjobbnak a Liverpool kezdőcsapatából, 32 átadásából 30 volt pontos (94 százalék), csak Mohamed Szalah végzett előtte (19/18, 95 százalék) és az utolsó harmadban adott pontos passzok (15/13, 87 százalék) sorában is csak Szalah (14/14) előzte meg a kezdőből. Ráadásul Kerkeznek kulcsszerepe volt a második hazai gólban, ugyanis ő vezette balról keresztbe a labdát és hozta ziccerbe Szalahot, akinek a kipattanó lövését váltotta aztán gólra Ryan Gravenberch, egyébként pedig volt három labdaszerzése is a magyar válogatott balhátvédnek.

A Galatasarayból Sallai Roland a párharcok terén emelkedett ki, ugyanis a két csapatból együttvéve is a legtöbb párharcot vívta meg (19-et) és a Galatából a legtöbbet nyerte meg (9). Emellett három csapattársával holtversenyben ő harcolta ki a legtöbb szabadrúgást (hármat) – többször is éppen Kerkez szabálytalankodott vele szemben. Egyébként Sallai játéka kapcsán elmondhatjuk, mivel kevés akciót tudott vezetni a Galata, ő sem tudott igazán érvényesülni (a második félidőben ráadásul már védőt is játszott), viszont a vendégek részéről az egyetlen kaput eltaláló kísérlet (ami egy fejes volt) éppen az ő nevéhez fűződött, és ő is három szerelést mutattott be három kísérletből.

SZOBOSZLAI DOMINIK SALLAI ROLAND KERKEZ MILOS LÖVÉSEK Összes/kaput eltaláló 6 (3. csapatában)/2 (1 gól) 1 (fejes)/1 – Várható gólok (xG) 0.35 0.04 – Kaput találó xG (xGOT) 0.84 (2.) 0.02 – 16-oson belüli lövés/sikeres 1/1 (gól) 1/1 – PASSZOK Passz/pontos 70 (1.)/56 (1.) (80%) 18/11 (61%) 32/30 (94%, 2.) Pontos kulcsapasszok 3 (2.) 1 Várható gólpasszok (xA) 0.08 – 0.07 Passzok az utolsó harmadban/pontos 32/25 (78%) 3/2 (67%) 15/13, 87% (2.) Hosszú passzok/pontos 10 (1.)/4 (40%) 3/1 (33%) 1/1, 100% Beívelések 3/2 (67 %) 1/0 2/1, 50% TÁMADÁS Labdaérintés/ellenfél kapuja előtti 93 (1.)/5 41/1 60/3 Csel/sikeres – 5/2, 40% 4/1, 25% Kiharcolt szabadrúgás 2 (1.) 3 (1.) 2 (1.) VÉDEKEZÉS Szerelés 3/3, 100% 3/3, 100% 2/1, 50% Labdaszerzés – 1 3 Tisztázás – 2 1 Párharcok földön/megnyert 9/5, 56% 18 (1.)/8 (1.), 44% 12/5, 42% Párharcok levegőben/megnyert 2/2, 100% 1/1, 100% 3/1 FUTÁS* Megtett méter 11 515 méter (2.) 11 486 méter (3.) 11 394 méter (3.) Sprintben megtett méterek 1243 méter (2.), 11% 1164 méter, 10% 1161 méter (3.), 10% TELJESÍTMÉNYINDEX 8.9 (2.) 6.0 7.2 SZOBOSZLAI, KERKEZ ÉS SALLAI STATISZTIKÁI

Mindegyik kategóriában jelöltük, ha csapatában a kezdő tizenegyből a legjobb három között végzett a magyar játékos.

Forrás: flashscore.com; *SportsBase

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot

GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel