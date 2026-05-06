Magyar származását emelte ki Gyökeres az Arsenal BL-sikere után
Mint arról kedden beszámoltunk, az Arsenal bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe az Atlético Madrid legyőzésével. A londoni csapat támadója, Viktor Gyökeres az Instagram-oldalán megjelent posztjában némi szójátékkal összekötötte a nevét, a magyar származását és a tényt, hogy a döntőt Budapesten rendezik meg.
„Back to the roots” – „Vissza a gyökerekhez”
Az „ágyúsok” május 30-án lépnek pályára a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája döntőjében.
