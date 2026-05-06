A Magyar Sport Napját ünnepelte a MOB

A MOB honlapja felidézte, hogy a Magyar Sport Napját 2000 óta ünneplik a Szabadság téren, ahol akkor a hajdani első európai szabadtéri atlétikai verseny színhelyén emeltek emlékművet.

Szerdán előbb Kállay Kristóf, a MOB-érdemérmes, idén 151 esztendős Magyar Athletikai Club (MAC) elnöke mondott beszédet. Emlékeztetett a magyar sport néhány mérföldkövére, például az egykori MAC-os olimpiai bajnok vívó Gerevich Aladár sikereire, vagy a századik magyar olimpiai bajnoki címre, amelyet a birkózó Hegedüs Csaba nyert meg.

Az emlékművet a MOB nevében Deutsch Tamás alelnök, a MAC nevében Kállay Kristóf és Igaz Bálint – utóbbi a MAC-alapítvány vezetője –, a Sportegyesületek Országos Szövetsége képviseletében Virág Lajos főtitkár, az V. kerület nevében pedig Balogh-Madár Emese alpolgármester koszorúzta meg.