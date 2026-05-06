Nemzeti Sportrádió

A Magyar Sport Napját ünnepelte a MOB

2026.05.06. 17:01
null
Fotó: Szalmás Péter/MOB-Média
Címkék
Magyar Sport Napja MAC MOB
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) idén immár 26. alkalommal rendezett ünnepséget a Szabadság téri MAC-emlékműnél a Magyar Sport Napja alkalmából.

A MOB honlapja felidézte, hogy a Magyar Sport Napját 2000 óta ünneplik a Szabadság téren, ahol akkor a hajdani első európai szabadtéri atlétikai verseny színhelyén emeltek emlékművet.

Szerdán előbb Kállay Kristóf, a MOB-érdemérmes, idén 151 esztendős Magyar Athletikai Club (MAC) elnöke mondott beszédet. Emlékeztetett a magyar sport néhány mérföldkövére, például az egykori MAC-os olimpiai bajnok vívó Gerevich Aladár sikereire, vagy a századik magyar olimpiai bajnoki címre, amelyet a birkózó Hegedüs Csaba nyert meg.

Az emlékművet a MOB nevében Deutsch Tamás alelnök, a MAC nevében Kállay Kristóf és Igaz Bálint – utóbbi a MAC-alapítvány vezetője –, a Sportegyesületek Országos Szövetsége képviseletében Virág Lajos főtitkár, az V. kerület nevében pedig Balogh-Madár Emese alpolgármester koszorúzta meg.

 

Magyar Sport Napja MAC MOB
Legfrissebb hírek

Pósfai Gábor: Ma Magyarországon tízből hat ember soha nem sportol

Egyéb egyéni
3 órája

Rangos francia kitüntetést kapott Gyulay Zsolt

Egyéb egyéni
2026.04.22. 11:04

Volt egyszer egy Húsvéti Torna, amelyen a presztízs és a siker volt a cél

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 09:58

A MOB első elnökére emlékeztek szülőfalujában

Egyéb egyéni
2026.03.23. 17:54

Hazatért a magyar téli olimpiai csapat Olaszországból

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 17:21

Sulyok Tamás a magyar olimpiai csapat tagjainak: „Mindannyiukra, kivétel nélkül büszkék vagyunk!”

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 15:43

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 09:30

Gyulay Zsolt: Jó lenne elcsípni egy érmet

Téli olimpia 2026
2026.02.06. 09:04
Ezek is érdekelhetik