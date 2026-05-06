Tenisz: Beviz Lujza nagyot robbantott az idén

Bombaformában kezdte a 2026-os versenyszezont Beviz Lujza, aki ennek köszönhetően az év eleje óta több száz helyet jött előre az U18-as világranglistán. A Tenisz Műhely 16 esztendős ígérete az idén egyesben kettő, míg párosban egy junior ITF-tornán is diadalmaskodott. A dél-afrikai Bloemfonteinben előbb egy J60-as, majd J100-as versenyen győzött egyéniben, míg legutóbb az ausztriai Villachban rendezett J200-as viadalon nyert párosban Mihálka Anna oldalán.

Jól jelzi az idei formáját, hogy egyesben az idén eddig 30 meccséből 25-öt megnyert a különböző junior ITF-tornákon.

„Lujza már a korábbi években is meg-megvillantotta tehetségét szép eredmények formájában, hiszen az U14-es korosztályban a Tennis Europe-ranglistán a legjobb húsz között szerepelt, illetve a floridai Orange Bowl-versenyen, a nem hivatalos világbajnokságon a legjobb nyolcig jutott szintén az U14-esek között – mondta róla edzője, Selmeci Petra az Utánpótlássportnak. – A fejlődési íve abban az időszakban nagyon biztató volt, ami előrejelezte azt, hogy neki a nemzetközi mezőnyben is komoly keresnivalója lehet.

Ezután viszont a következő két év igencsak zaklatottan alakult, számos sérülés is sújtotta őt.

Például egy banális eset folyományaként fáradásos lábtörést szenvedett, amiből nagyon lassan épült fel, hosszú kihagyásból kellett visszajönnie, és újra felépítenie magát. Emellett még két súlyosabb hasfalhúzódása és részleges izomszakadása is akadt, ami szintén nagyban visszavetette az edzésmunkában. Ezek miatt Lujza felkészülése és a versenyeztetése korántsem úgy alakult, ahogyan azt elképzeltük. A tervezettnél jóval kevesebb minőségi edzést és külföldi tornát tudtunk abszolválni. Ettől függetlenül mi töretlenül bíztunk benne, hiszen ismerjük a képességeit, a munkához való példás hozzáállását.

Mindig is hittünk abban, hogy ha eljön az az idő, hogy végre megszakítások nélkül tudunk többet magas szinten edzeni és versenyezni, akkor annak meglesz az eredménye.

Beviz Lujza és edzője, Selmeci Petra Forrás: Tenisz Műhely

Beviz január elején még a 427. helyen állt a junior-világranglistán, mostanra pedig felkapaszkodott egészen a 180. helyig, csak a múlt héten 45 helyet ugrott előre.

Ezzel pillanatnyilag a legmagasabban rangsorolt magyar junior leány teniszező.

„A kevés verseny és a sok kihagyás miatt tavaly – amikor a játéka már kezdett összeállni – még mentálisan instabilan játszott, így akár nyerő helyzetből is bukott el mérkőzéseket.

De nem voltunk elégedetlenek és türelmetlenek vele, hanem dolgoztunk tovább, és úgy álltunk hozzá, ha minél több meccs kerül a kezébe és lábába, akkor idővel meg fog erősödni fejben, tanulni fog a hibákból, és szépen túl lesz ezen a hullámvölgyön.

Hál'istennek így is lett, és a remekül sikerült téli alapozás mellett az elmúlt időszakban elkerülték őt a sérülések is, így tényleg bizakodva, nagy reményekkel vágtunk neki az idei versenyszezonnak.

Aztán pedig láttuk rajta, hogy a junior ITF-tornákon egyre több meccset tud nyerni, kezd végérvényesen kilábalni a mentális bizonytalanságból, és ahogyan haladtak előre a hetek, igazán elkapta a fonalat és pozitív spirálba került.

Mindvégig tudtuk, hogy benne vannak ezek az eredmények, de bizonyos okok miatt eddig ezek nem tudtak kijönni belőle."

Ha Lujza így folytatja, hamarosan a junior Grand Slam-részvétel is reális cél lehet számára – ideális esetben akár már 2026-ban, de legkésőbb jövőre, ugyanis még 2027-ben is majd az U18-as korosztályt erősíti. Ami az idei terveket illeti: az U18-as egyéni és csapat Európa-bajnokság egyaránt kiemelten fontos megméretés lesz a versenyprogramban, illetve emellett már 15 ezres felnőtt ITF-versenyeken is szeretné kipróbálni magát.

(Kiemelt kép forrása: Tenisz Műhely)