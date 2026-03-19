Steven Gerrard áradozott Szoboszlai Dominikról: „Csapatkapitány lehet belőle”

„Amikor gyerek voltam, őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés!” – lelkendezett a Liverpool egykori nyolcasáról, Steven Gerrardról Szoboszlai Dominik.

„Mindannyiunkat inspirál a csapatból, ő egy legenda. Boldog vagyok, hogy ebben a klubban játszhatok és remélem, így folytatom tovább” – fogalmazott a magyar középpályás.

„Tetszik a hozzáállása. Sokat fejlődött, mióta itt van Liverpoolban – dicsérte Szoboszlait Gerrard. – Egyértelmű, hogy személyében egy óriási tehetséget szerződtettünk. Karrierje legjobb éveiben jár. Liverpool a legjobbat látja belőle. Remélem, sokáig itt marad. Csapatkapitány lehet belőle a következetessége, a hozzáállása alapján, illetve a hangján is hallani. Most ért véget a Galatasaray elleni meccs, de már a Brighton elleni mérkőzésről beszél. Ezt nagyon szeretem benne. Jelenleg az egekben jár, tele önbizalommal. Mindene megvan ahhoz, hogy jól teljesítsen. Csak fenn kell tartania ezt a szintet és vigyáznia kell magára, hogy egészséges maradjon.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot

GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel