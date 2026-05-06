Hatalmas harc és dráma Berlinben, a Veszprém hetesekkel maradt le a négyes döntőről

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 31–30 (17–15) – hétméteresekkel: 4–3

Továbbjutott: a Füchse Berlin 69–68-as összesítéssel

Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem lehet könnyű nekimenni egy mérkőzésnek úgy, hogy mindenki, a játékosok, az edzői stáb és a klubvezetés is pontosan tudja, hiába voltak jó meccsek, szép győzelmek az elmúlt nyolc hónapban, ezen a hatvan percen múlik majd az, hogy a szurkolók, a közvélemény és a média hogyan fogja megítélni a 2025–2026-os idényt.

Az első meccsen, hazai pályán a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata 35–34-re győzte le a tavalyi döntős Füchse Berlint, így egy gólos előnnyel kezdhette a Bajnokok Ligája-negyeddöntő párharcának visszavágóját a berlini Max-Schmeling-Halléban. A hazaiak ugyan kicsit most is esélyesebbnek számítottak, egy hete, az első összecsapáson azonban kiderült, hogy nem sebezhetetlenek és nem verhetetlenek, még akkor sem, ha a csapat motorja a világ legjobb játékosa, a góllővőlistát vezető Mathias Gidsel.

A veszprémi játék összképe és az Építők tavaszi formája bizakodásra adhatott okot, mint ahogy az is, hogy a berlini mérkőzésre visszatért a francia jobbátlövő Nedim Remili, a Veszprém támadásainak egyik vezére, aki 85 találatával a csapat legjobb gólszerzője volt eddig a BL-ben.

Mint ahogy várni is lehetett, már az első pillanattól kezdve nagyon belehúzott a Füchse, diktálta az iramot, még négy perc sem telt el az összecsapásból, mikor már 5–1-re vezetett, közben kapusa, Dejan Miloszavjlev három lövést is megfogott. A hét a hat elleni támadásokkal kezdő Veszprém próbálta felvenni a kesztyűt, igyekezett kifogni a szelet a hazaiak vitorlájából, és lassabb játékra késztetni őket, a védekező Ligetvári Patrik is ennek jegyében birkózott középen, és ha kellett, a földharctól sem riadt vissza – éppen Gidsellel szemben.

Hiába biztatta a kispadról fel-felpattanó kapustársa, Rodrigo Corrales, az első tíz percben Mikael Appelgren nem tudta elkapni a fonalat, 10/1-gyel kezdett, ezúttal az emberelőnyös támadás sem jött be, az Építők egyszerűen túl sok könnyű lerohanásgólt kapott, Gidsel pedig felált fal ellen is úgy tört be a testcseleivel, hogy szemmel sem volt könnyű követni, nemhogy lábbal és kézzel.

A hajrát egy közel hétperces veszprémi gólcsend előzte meg, közben kapust váltott Xavier Pascual, Appelgren helyére Corrales érkezett, de a játék képén egy darabig ez sem változtatott, nem sikerült faragni a hátrányból. A hazaiaknak még az is belefért, hogy Lasse Anderson egész pályáról nagy erővel az üres kapu mellé lőjön, úgy, hogy közben a meginduló Gidsel teljesen egyedül futhatott kapura – ha a honfitárs nem kapkod, és inkább a passzt választja, biztos a gól.

Az első félidő vitathatatlanul a Füchse Berliné volt, mégis a Veszprém mehetett szünetre jobb szájízzel, ugyanis a hajrából jobban jött ki. Mivel a félidő utolsó hazai gólját nem adták meg, a német együttes csak kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre (17–15), ami azért lehetett lelkesítő a vendégeknek, mert egyrészt egy hete úgy nyertek a Veszprém Arénában, hogy a szünetre még háromgólos hátránnyal mentek, másrészt hiába rohant a Berlin, összesítésben így is csak egygólos maradt az előnye, amit ráadásul a második félidő elején Hugo Descat egy hetesgóllal el is tüntetett.

Az öltözőből a Veszprém jött ki elszántabban, az első tíz percben visszaverte a hazaiak minden próbálkozását, és tartotta a minimális különbséget. A vendégkapusok teljesítménye javult, a szélsők (Yanis Lenne és Descat) ezúttal is remekelt, és miközben Remili teljesítményén érezni lehetett, hogy még nem teljesen egészséges, az átlövő poszton Ivan Martinovic és Ahmed Hesam is bátran vállalkozott, főleg az egyiptomi játszott nagyon bátran.

Őrült hajrá vette kezdetét, aminek kulcspillanatai voltak, amikor az egyik oldalon Miloszavljevics lábbal kivédte Descat hetesét, a másikon pedig Gidsel adta el a labdét kritikus helyzetben. Mivel a rendes játékidőben egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, jöhetett a hetespárbaj, amit Descat és Remili hibája döntött el, így Gidsel értékesített büntetője után Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe hatalmas harc után a Füchse Berlin jutott, amely története során csak 2013-ban veszített el nyolcaddöntős párbajt – se előtte, se azóta soha.

PERCRŐL PERCRE