Vingegaard kimondta: Nyerni jöttünk a Giróra

A festői szépségű Burgasz városában tartották az idei Giro d’Italia csapatbemutatóját, az Olasz körverseny ugyanis fennállása során először Bulgáriából rajtol. A 184 fős mezőny tagjai nem nyaralni érkeztek a tengerpartra, Rómáig több mint 3400 kilométer vár rájuk az elkövetkezendő három hétben. A 23 csapat egyesével lépett színpadra és mutatkozott be a nézőknek, a legnagyobb ováció az olasz indulókat fogadta. A sprinter Jonathan Milan elmondta, a legfőbb célja a pontverseny legjobbjának járó ciklámenszínű trikó megszerzése, ami kétszer (2023-ban és 2024-ben) már sikerült. Idén akár ideig-óráig az összetettben élen állónak járó rózsaszínt is felveheti, az első, Neszebár és Burgasz közötti etap ugyanis vélhetően mezőnyhajrával zárul. Az Ineos színeiben tekerő Filippo Ganna az időfutamra koncentrál leginkább, amelyből idén csak egy lesz a körversenyen.

Az összetett egyik favoritja az olasz Giulio Pellizzari, a Red Bull-Bora-Hansgrohe 22 éves bringása idén megnyerte a Tour of the Alpsot, és már a bolgár szakaszokon megmutatná, mire képes. A legnagyobb esélyes a Visma dán kiválósága, Jonas Vingegaard, aki kétszer nyert Tour de France-ot, míg tavaly a Vueltán diadalmaskodott, így már csak egy háromhetes hiányzik neki. „Nagyon várom már a rajtot, nyerni jöttünk” – szögezte le. Címvédés nem lesz, a tavalyi győztes Simon Yates ugyanis azóta visszavonult, ám fivére, Adam az UAE kapitányaként megméreti magát.

A Neszebár és Burgasz közötti sík etap után szombaton Burgasz és Veliko Tarnovo között egy hegyi szakasz következik, majd vasárnap Plovdiv és Szófia között a Borovec-hágót is meg kell hódítani. Egy pihenőnap után jövő keddtől Olaszországban folytatódik majd a május 31-én záruló Giro.