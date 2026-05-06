Dán céget perelnek több millióra kézilabdázók, köztük jelenlegi és volt győri és FTC-játékosok

A dán kézilabdázók érdekvédelmi szervezete több játékos nevében, valamint két tollaslabdázó társaságában pert indított egy dán sportmédia-ügynökség, a Better Collective ellen, a felperesek között szerepel a Dán Kézilabda-szövetség is – vette észre a daniasport.hu. Az értesülést megerősítette Troels Trads Hansen, a dán férfi és női válogatott sajtófelelőse.

A teljes kereset 6.6 millió dán koronáról (mintegy 317 millió forintról) szól. A sportolók összesen 3.85 milliót (185 millió forint) követelnek a Better Collective-től, emellett 100 ezret (4.8 millió forint) várnak a férfi válogatott játékosalapjába, 50 ezret (2.4 millió forint) a női válogatott számára, míg a dán szövetség 2.6 milliót (125 millió forint) akar bevasalni a cégen.

A vita és így a kereset alapja, hogy a felperesek álláspontja szerint a Better Collective jogosulatlanul és beleegyezés nélkül használta fel marketingcélokra ismert sportolók képmását, valamint a dán szövetség kereskedelmi jogait a válogatott mezével és logójával kapcsolatban. Mindezt a vállalathoz tartozó SpilXperten – mely sportfogadási tippeket szolgáltat, adatalapú elemzéseket készít a dán sport világában – Instagram- és X-profiljain, valamint annak honlapján.

A bírósági dokumentumok szerint a kézilabdázók szövetsége többször is felszólította a Better Collective-et, hogy hagyjon fel a képek használatával, de a vállalat következetesen tagadta a jogsértést, ami végül jogi követeléshez vezetett. A cég továbbra is elutasítja az ellene felhozott vádakat, szerinte a SpilXperten nevű oldal hírportálnak tekintendő, így a fotókat szerkesztőségi tartalmakhoz használták fel, nem kereskedelmi vagy marketingcélokra. A felperesek viszont állítják, hogy a fogadási szolgáltatók népszerűsítésének eszközeként működik a honlap.

A seoghoer.dk által közzétett listából kiderül, hogy több olyan játékos is az érintettek között van, aki Magyarországon kézilabdázik vagy kézilabdázott. Ilyen a Győri Audi ETO KC irányítója, Helena Elver (követelés: 300 ezer korona – 14 millió forint), az FTC jobbátlövője, Mette Tranborg (50 ezer korona – 2.4 millió forint), a nyártól majd a Ferencvárosban védő Anna Kristensen (200 ezer korona – 9.5 millió forint), valamint szintén a zöld-fehérekhez érkező irányító, Michala Möller (100 ezer korona – 4.8 millió forint). A felperesek között található még a volt győri balátlövő, Anne Mette Hansen (250 ezer korona – 12 millió forint) és Line Haugsted (50 ezer korona – 2.4 millió forint), de férfivonalon is akadnak ismerős nevek, mint például Rasmus Lauge (50 ezer korona – 2.4 millió forint), aki négy évet töltött Veszprémben, vagy Emil Nielsen (550 ezer korona – 26 millió forint), aki nyártól őrzi majd az Építők kapuját.

Mint látható, a játékosok különböző összegeket követelnek, ez abból adódik, hogy egyes kézilabdázók képeit hányszor használta a cég – egy fotó felhasználását 50 ezer koronára értékelték. Érdekesség, hogy 2024-ben egy hasonló ügyben 23 dán sportoló pert nyert a Bet365 ellen, és akkor is ugyanekkora összegről volt szó.

Jövő héten többeket tanúként hallgatnak meg az ügyben, azt azonban egyelőre nem tudni, ítéletet mikor hozhat a bíróság.