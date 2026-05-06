Nemzeti Sportrádió

Gálfi mérkőzése eső miatt félbeszakadt a római tenisztornán

2026.05.06. 19:26
Fotó: Getty Images
tenisz Anastasia Potapova Gálfi Dalma
Gálfi Dalma mérkőzése eső miatt félbeszakadt a harmadik játszmában az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapova ellen a római salakpályás tenisztorna első fordulójában.

 

Mindkét játékos pozitív élményekkel érkezett az olasz fővárosba, Gálfi ugyanis a harmadik fordulóig jutott az előző, Madridban rendezett mesterversenyen, amelyen Potapova az elődöntőig menetelt, és csak a későbbi győztes ukrán Marta Kosztyuktól kapott ki. A két teniszező eddig kétszer találkozott egymással, 2018-ban és 2023-ban is az orosz születésű rivális diadalmaskodott.

Az első játszmát az döntötte el, hogy míg a WTA-rangsorban 119. Gálfi csak kétszer, addig 38. helyezett riválisa háromszor is elvesztette az adogatását, a magyar teniszező ezért 57 perc alatt előnybe került. A folytatásban Gálfi sokat rontott, ellenfele háromszor is brékelte, így bő másfél óra után kezdődhetett a harmadik szett. Ennek elején, 1:1-nél Gálfit ápolni kellett, majd eleredt az eső, emiatt nem tudták folytatni a játékot.

Mivel Gálfiék pályáján rendeznék Fucsovics Márton és a horvát Dino Prizmic összecsapását is, ezt a meccset el sem tudták kezdeni.

WTA-TORNA, RÓMA (salak)
Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák) 7:5, 2:6, 1:1-nél eső miatt félbeszakadt
 

 

