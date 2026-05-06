FTC: „A legnagyobb erősségem az, hogy ki tudom zárni a külvilág zaját” – Robbie Keane a pletykákról

Robbie Keane sok mindenről, edzői hitvallásáról, jelenéről, céljairól beszélt a Sky Sportsnak adott interjúban. Azt mondta, valamikor a húszas évei végén, Spurs-játékosként jött rá, hogy vezetőedző szeretne lenni, miután visszavonul a profi labdarúgástól.

„Imádom a futballt. Ott lenni a pálya körül, egy klubot segíteni, a benne dolgozókat, a játékosokat. Pályafutásom során sokáig voltam csapatkapitány, irányítani kellett a társakat, megtalálni a közös hangot a stábbal, ebben mindig jó voltam” – mondta, majd kitért rá, miért próbálta ki magát edzőként több országban is az Egyesült Királyságon vagy Írországon kívül.

„Mindig is azt néztem, hol kapom meg az esélyt, a lehetőséget. Angliában, úgy gondolom, ez limitált, ezrek pályáznak ugyanazokra a helyekre, sokszor ugyanazok az edzők forognak körbe a League One-ban és a Championshipben, a fiatal edzők pedig csak vágyják az esélyt. Külföldön én is előbb megkaptam a lehetőségeimet” – fejtette ki, majd edzői stílusáról is beszélt.

„Az egyik legfőbb filozófiám az, hogy mindenkiről elhiszem, hogy van még benne több. Az edzéseken is minden játékostól a legtöbbet várom el, ugyanakkor bárkinek lehet rossz napja, ez normális. Nekem is vannak ilyenek, de az elvárásaim mindig magasan helyezkednek, és boldog vagyok abban, amit csinálok.”

A Sky a Ferencváros ír játékosát, Callum O'Dowdát is megkereste Budapesten, aki csak jót mondott vezetőedzőjéről: „Játékosként egyből tudod, hogy egy jó edző alatt fejlődsz hétről hétre, vagy sem. Itt is ez volt a helyzet. Az eddigi legjobb edzőm valaha Martin O'Neill volt, ám Robbie Keane-nél is egyből éreztem, hogy topedző. Azt hiszem, nagyon hisz magában, győztes mentalitása van, elképesztően profi, tartja magát az elveihez, sokat követel mindenkitől. Premier League-edző válhat belőle, de az sem lepne meg, ha valamikor a Serie A-ban vállalna munkát. A karrierje egy pontján feljebb fog lépni.”

Keane az interjú további részében reagált a vele kapcsolatos, Angliába szerződéséről szóló pletykákra, s a Ferencvárossal eddig elért sikereire.

„Hogy őszinte legyek, ez engem sosem zavart. Játékosként sem foglalkoztam ezekkel a hangokkal, edzőként sem teszem. A pletykák és a spekulációk mindössze annyit jelentenek, hogy valamit jól csinálsz. A legnagyobb erősségem az, hogy ki tudom zárni a külvilág zaját. Nem érdekel és nem zavar a kritika, nem aggódom mások véleménye miatt, akik nem is ismernek. Csinálom, amit csinálok, sikeres is akarok benne lenni, csak ez érdekel. Ha egy pillanatra is leveszed a szemed arról, amit jelenleg csinálsz, elveszted a fókuszt, s azt a játékosok azonnal megérzik.”

„Ahhoz képest, hogy a harmadik legkisebb költségvetéssel rendelkeztünk az Európa-liga-mezőnyben, remekül szerepeltünk. Számomra ez megtiszteltetés. Bárki megnézheti, milyen csapatokat vertünk meg. Így is nehéz azt mondanom, hogy büszke vagyok erre, mert mindig többet szeretnék, de boldog vagyok azzal, amit csinálok. Ugyanakkor hiszem, hogy van ebben még több.”