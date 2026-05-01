Puskás–Suzuki-kupa: A Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt

MEGSZÜLETETT AZ ELSŐ MAGYAR SIKER a 18. Puskás–Suzuki-kupán! Az U17-es korosztálynak kiírt rangos nemzetközi felcsúti torna harmadik napjának nyitó meccsén a B-csoportot vezető Panathinaikosz a Honvéd esetleges legyőzésével szinte biztosan bejutott volna a döntőbe. És uralta is az első félidőt a görög együttes, amely a 14. percben megszerezte a vezetést: középen kiugratták Makszimosz Ntampizaszt, aki 11 méterről jobbal a kapu jobb oldalába gurított. Sok időt töltött az ellenfél térfelén a Honvéd és számtalan szögletet rúghatott, miközben helyzetei is akadtak, de az első félidő utolsó perce (a PSK-n kétszer 30 perces mérkőzéseket játszanak) hozott gyökeres változást a mérkőzésbe, amikor egy szépen kijátszott Honvéd-helyzet végén a gólhelyzetben lévő Varga Zalánt a kapu torkában lerántotta Panajótisz Kumukelisz, amiért nem csupán tizenegyeshez jutottak a kispestiek, de emberelőnybe is kerültek. A büntetőt pedig jobbal bevágta a jobb alsó sarokba Somogyi Tamás.

A szünet után az emberelőnyben játszó Honvéd a 33. percben előnybe is került, amikor jobbról, a tizenhatos vonala és az oldalvonal közötti területről, viszonylag éles szögből Csörgő Ádám ballal középre csavart egy szabadrúgást, amibe senki sem ért bele középen, és a labda a hosszú, jobb alsó sarokban kötött ki. A végére feljavult az emberhátrányban játszó athéni együttes, akadt egyenlítési lehetősége is, de meg tudta őrizni előnyét a Honvéd, így szombaton a Juventus ellen még a csoportgyőzelmet is kiharcolhatja.

„Megérdemelten győztünk – értékelt lapunknak Petrók Viktor, a Honvéd U17-es csapatának edzője. – Kezdeményezők voltunk, és próbáltunk játszani. Ha ebben meccsről meccsre tudunk előrelépni, akkor a torna végén elégedett leszek. A meccs hajrájában egy kicsit elveszítettük a kontrollt, de addig az történt a pályán, amit szerettünk volna. Lökést adhat a srácoknak ez a siker.”

Az egyenlítő gólt szerző Somogyi Tamás így fogalmazott a Nemzeti Sportnak: „Nagyon jól játszott a csapat, örülök, hogy sikerült váltanunk a Slavia-meccs után, amely nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A második félidőben már ott is jól játszottunk, örülök, hogy azt a játékot tudtuk tovább vinni most az egész mérkőzésre. A Juventus ellen is szeretnénk nyerni, tavaly ellenük veszítettük el a döntőt, ez most kiváló lehetőség lesz arra, hogy visszavágjunk!”

A Juventus viszont már biztosan nem lesz finalista, a góllövőlista élére ugró Ondrej Matej két góljával a Slavia Praha 2–0-ra legyőzte a torinóiakat, akiknek kapuját Jakab Mátyás Gáspár védte, aki tavaly januárban a Honvédból szerződött a „zebrákhoz”.

„Biztos, hogy furcsa érzések lesznek bennem a mérkőzésen, ám biztos vagyok abban is, hogy élvezni fogom – mondta lapunknak a Juve magyar kapusa a Honvéd elleni találkozóról. – Ez egy nagyon jó torna, kitűnő lehetőség a fejlődésre. Eddig az eredményeink nem igazán jók, próbáltam ma tüzelni a csapatot a kapuból, de nem láttam azt a srácokon, amit szoktam, pedig a legjobb együttesünkkel érkeztünk. Ennél sokkal többet tudunk, a Honvéd elleni meccs lehetőség a javításra.”

A B-csoportból csak a Slavia vagy a Honvéd juthat döntőbe, utóbbi akkor, ha legalább két góllal legyőzi a Juventust. Az A-ben pedig a Genk Sporting CP elleni 2–1-es sikere révén a belga csapat és a Real Madrid között dől el a csoportelsőség.

Az idei PSK kuriózuma, hogy hagyományteremtő céllal sor került egy női mérkőzésre is a Puskás Akadémia és a Real Madrid U19-es csapata között. A két fél a tavasszal Madridban már találkozott egymással, a „visszavágón” most kiegyensúlyozott mérkőzésen 2–0-s spanyol siker született.

18. Puskás–Suzuki-kupa, Felcsút

A-csoport

Genk (belga)–Sporting CP (portugál) 2–1 (1–0)

G: Driessen (15., 53.), ill. Rosado (42.)

K: Balde (Genk – 60.)

Csütörtöki eredmények:

Real Madrid (spanyol)–Sporting CP (portugál) 3–0 (1–0)

Genk (belga)–Puskás Akadémia 3–0 (1–0)

A csoport állása 2 kör után: 1. Real Madrid 6 pont (6–0), 2. Genk 6 (5–1), 3. Sporting CP 0 (1–5), 4. Puskás Akadémia 0 (0–6)

B-csoport

Budapest Honvéd–Panathinaikosz (görög) 2–1 (1–1)

Budapest Honvéd: Balogh B. – Russnák, Ferencz, Schwarcz, Csörgő – Szőke (Szanka, 49.), Csákány – Kovács Á., Somogyi (Varga-Sós, 60.), Varga Z. (För, 59.) – Balaskó (Érsek, 49.)

G: Somogyi (30+1. – 11-esből), Csörgő (33.), ill. Ntampizasz (14.)

K: Kumukelisz (Panathinaikosz – 30.)

Slavia Praha (cseh)–Juventus 2–0 (1–0)

G: Masek (30., 45.)

K: Osakue (Juventus – 41.)

Csütörtöki eredmény:

Panathinaikosz–Slavia Praha 2–0 (2–0)

A csoport állása: 1. Slavia Praha 6 pont (3 mérk.), 2. Panathinaikosz 4 (3), 3. Budapest Honvéd 3 (2), 4. Juventus 1 (2)

A szombati program

13.30 Juventus–Budapest Honvéd

15.15 Real Madrid (spanyol)–Genk

17.00 Sporting CP–Puskás Akadémia