Puskás–Suzuki-kupa: döntetlen a Puskás Akadémia–Sporting meccsen is, döntős a Real Madrid

Az A-csoport első helyéért ki-ki meccset vívott egymással az egyaránt hibátlan Real Madrid és Genk, a döntetlen is a spanyoloknak kedvezett volna, de a rekordgyőztes hamar lerendezte a meccset, a szünetben már 4–0-ra vezetett, és 5–2-re nyert, így Real Madrid–Slavia Praha döntőt rendeznek vasárnap.

A csoportkör a Pancho Arénában zárult, ahol a Puskás Akadémia a Sportinggal mérkőzött meg, és pontot szerzett Cristiano Ronaldo nevelőegyesülete ellen. A végig kiegyenlített, kevés helyzetet, de annál nagyon küzdelmet hozó mérkőzésen nem született gól, a legnagyobb lehetőség a felcsútiak előtt adódott, amikor az 55. percben a csapatkapitány, Somfalvi Barna messziről kapura lőtt egy szabadrúgást, a rövid sarok felé tartó rafinált lövést óriási bravúrral védte Afonso Redondo.

„Kellett azért a két korábbi, magas színvonalú mérkőzés ahhoz, hogy egy ilyen csapatnak a tempóját felvegyük – értékelt lapunknak Arany Dávid, a PFLA edzője. – Nem játszottunk jól, ennél azért szeretnénk és tudunk is jobban focizni, de nagyon tetszett a csapat hozzáállása, nem voltunk kishitűek, küzdöttünk egymásért. A védekezésünk stabil volt, felvállaltuk újra a magas presszinget Európa egyik topakadémiája ellen, és egész jól működött is. Nagyon sokat tanultunk ebből a három mérkőzésből, és vasárnap még egy európai óriás, a Juventus ellen mérkőzhetünk meg. Korai meccs lesz, nagy hangsúlyt kell fektetnünk a regenerációra, de tartozunk azzal a klubnak, hogy megszerezzük a hetedik helyet.”