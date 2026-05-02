Puskás–Suzuki-kupa: döntetlen a Puskás Akadémia–Sporting meccsen is, döntős a Real Madrid

BODNÁR ZALÁN
2026.05.02. 19:10
Fotó: Török Attila
Nem született gól a Puskás Akadémia és a Sporting CP mérkőzésén a labdarúgó Puskás-Suzuki-kupán. Mindeközben a Real Madrid 5–2-re nyert a Genk ellen.
Az A-csoport első helyéért ki-ki meccset vívott egymással az egyaránt hibátlan Real Madrid és Genk, a döntetlen is a spanyoloknak kedvezett volna, de a rekordgyőztes hamar lerendezte a meccset, a szünetben már 4–0-ra vezetett, és 5–2-re nyert, így Real Madrid–Slavia Praha döntőt rendeznek vasárnap.

A csoportkör a Pancho Arénában zárult, ahol a Puskás Akadémia a Sportinggal mérkőzött meg, és pontot szerzett Cristiano Ronaldo nevelőegyesülete ellen. A végig kiegyenlített, kevés helyzetet, de annál nagyon küzdelmet hozó mérkőzésen nem született gól, a legnagyobb lehetőség a felcsútiak előtt adódott, amikor az 55. percben a csapatkapitány, Somfalvi Barna messziről kapura lőtt egy szabadrúgást, a rövid sarok felé tartó rafinált lövést óriási bravúrral védte Afonso Redondo. 

„Kellett azért a két korábbi, magas színvonalú mérkőzés ahhoz, hogy egy ilyen csapatnak a tempóját felvegyük – értékelt lapunknak Arany Dávid, a PFLA edzője. – Nem játszottunk jól, ennél azért szeretnénk és tudunk is jobban focizni, de nagyon tetszett a csapat hozzáállása, nem voltunk kishitűek, küzdöttünk egymásért. A védekezésünk stabil volt, felvállaltuk újra a magas presszinget Európa egyik topakadémiája ellen, és egész jól működött is. Nagyon sokat tanultunk ebből a három mérkőzésből, és vasárnap még egy európai óriás, a Juventus ellen mérkőzhetünk meg. Korai meccs lesz, nagy hangsúlyt kell fektetnünk a regenerációra, de tartozunk azzal a klubnak, hogy megszerezzük a hetedik helyet.”

2026.05.02.

Puskás-Suzuki-kupa: Juventus–Budapest Honvéd 1–1, Sporting–Puskás Akadémia 0–0

U17-ES TORNA
18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT
A-csoport
Sporting CP (portugál)–Puskás Akadémia 0–0 
Puskás Akadémia: Süli – Németh-Hám, Koszi, Beder, Bencze (Erdei, 43.) – Verbőczi (Boda, 59.), Sajgó, Serbin, Somfalvi – Moldován (Horváth Á., 59.), Jancsó (Volvach, 47.).
Real Madrid (spanyol)–Genk (belga) 5–2 (4–0)
Gólszerző: Mateo Garrido (16.), Yeremaiah Ramos (20., 26.), Nils León (22.), Mateo Pozo (53.), ill. Buekers (49.), Borgers (52.)
A csoport végeredménye
1. Real Madrid 9 pont
2. Genk 6 pont
3. Sporting CP 1 pont (1–5)
4. Puskás Akadémia 1 pont (0–6) 

 

