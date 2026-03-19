Kerkez Milos: Tökéletesen végrehajtottuk a tervet

Egyszerre három magyar volt a pályán a Liverpool–Galatasaray nyolcaddöntőben: a hazaiaknál Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, a vendégeknél pedig Sallai Roland játszotta végig a mérkőzést. Kerkezt a Liverpool hivatalos honlapja kérdezte a meccs után.

„Ez az idény egyik legjobb teljesítménye volt. Szerintem ma minden játékos hozzátette a magáét, jól szereztük meg a labdákat, remekül támadtunk le, és gyorsan lendültünk támadásba.”

Kerkez hozzátette, hogy a játékuk feltüzelte a szurkolókat, és fordítva is igaz, a szurkolók is feltüzelték a játékosokat.

„Soha nem éreztem ilyet egy Bajnokok Ligája-estén, ez különleges volt, hálás vagyok ezért a tapasztalatért. Nagyon büszke vagyok a srácokra. Tökéletesen végrehajtottuk a tervet.”

A magyar válogatott játékos elmondta, hogy sok helyzetet alakítottak ki, hiszen a négy gól mellett Florian Wirtznek is voltak lehetőségei, valamint kihagytak egy tizenegyest is. Kiemelte Szoboszlai teljesítményét is.

„Ő tényleg csúcs. Rengeteg az önbizalma, nagyon sokat ad nekünk. Amennyit fut, ahogy letámad... Szerintem mindenkit magával ragad. Nagyon fontos ő számunkra, és remélem, hogy így folytatja.”

Kerkez hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy a Paris Saint-Germain a címvédő, nagyszerű csapatnak tartja a következő BL-ellenfelet, de már várja a párharcot. Viszont most a Premier League-ben is pontokat kell szerezniük, így a Brightonra kell figyelniük. De összejöhet-e a Liverpoolnak a BL-döntő?

„Beszélünk róla, de majd meglátjuk. Különleges lenne számomra, ám most meccsről meccsre kell haladnunk. Szerintem nagyon jó csapatunk van, amelyet nehéz legyőzni.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 59 980 néző. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot

GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel