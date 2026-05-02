Maratoni szünet után Miamiban új bajnokság indul



Senki sem úgy tervezte, hogy a március 29-i Japán Nagydíj után a következő négy vasárnap egyikén sem rendeznek F1-es futamot, ám a közel-keleti háborús helyzet egyszerűen nem hagyott mozgásteret a sportág irányítóinak. Az utazó személyzet és a helyszíni szurkolók biztonsága mindig prioritást élvez, ennek alapján pedig hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisra ütemezett időpontokban sem Bah­reinben, sem pedig Szaúd-Arábiában nem tartják meg a versenyt. Szahírból például egészen ijesztő felvételek érkeztek, hiszen márciusban azt a hotelt is bombatalálat érte, amelyben nem sokkal előtte a téli tesztek során megszálltak a csapatok és a média képviselői.

De logisztikai bonyodalmat is okozott a váratlan háborús helyzet, mert a mezőny tagjai az áprilisi futam miatt a felszerelésük jó részét ott hagyták a bahreini pályán – már az elszállításuk is biztonsági kockázatot jelentett. Mivel e két helyszín rengeteg pénzt fizet az F1-nek a rendezésért, a sorozat irányítói az utolsó pillanatig kivártak, de be kellett látniuk, hogy ilyen körülmények között nem lehet megtartani a versenyeket. Bár hivatalosan nem törölték a két futamot, egyelőre nehezen látszik, hogyan lehetne beilleszteni őket a sűrű menetrendbe a későbbiek folyamán.

Kimi Antonelli két GP-futamot is megnyert az eddigi háromból (Fotó: Getty Images)

Intenzív munka folyt a gyárakban

Természetesen mindenki versenyezni szeretett volna áprilisban, de a szélsőségesen rövid téli szünet miatt a csapatoknak valójában nem jött rosszul a kényszerleállás. A 2025-ös idényzáró és a 2026-os bejáratóteszt között két hónap sem telt el, vagyis minden istálló erejét megfeszítve, kapkodva készült az új technikai érára. Ez óhatatlanul is azzal járt, hogy bizonyos munkafolyamatokra nem tudtak elég időt szentelni – a Ferrarinál például elárulták, kevesebb kerékcsere-gyakorlatot végeztek, mint szerettek volna. Nos, áprilisban bőven nyílt lehetőség e kritikusan fontos terület tökéletesítésére, de az egyéb finomhangolási munkákat is most lehetett elvégezni.

A közel-keleti háborús helyzet miatt két futamot sem tudtak megrendezni az elmúlt hetekben (Fotó: AFP)

A gyártási folyamatok is gőzerővel zajlottak, így több autót átfogó fejlesztési csomaggal frissítenek, ami az erősorrendre is hatással lehet. A versenymentes április arra is megfelelő volt, hogy a mérnökök elmerüljenek az első három nagydíjon felhalmozott adattengerben, kiértékelésük ugyanis az intenzívebb időszakokban jóval nehézkesebb. Az általános teszttilalom miatt ez különösen fontos munka, hiszen a tapasztalatok alapján lehet tökéletesíteni a szimulátort, amely alapvető eszköz a nagydíjakra való felkészülés során.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy néhány autó ne gördült volna így is pályára. A Pirelli ugyanis a csapatok segítségével tesztelheti a gumikat, ám ezeken az eseményeken más jellegű munka nem végezhető. Az úgynevezett filmforgatási napokon viszont épp ellentétes a helyzet: a kőkemény „demóabroncsokon” 200 kilométert lehet megtenni akár új alkatrészek kipróbálásával is – évente két ilyen lehetőség áll a csapatok rendelkezésére, ezzel áprilisban többek között a Ferrari és a Red Bull is élt.

Módosítottak a technikai szabályokon

Az új technikai éra versenyzésre gyakorolt hatásai alaposan megosztották a közvéleményt és a pilótákat. Mivel az összteljesítmény mintegy felét most már az elektromos hajtás adja és a kis kapacitású akkumulátort különböző vezetéstechnikai módszerekkel kell folyamatosan újratöltögetni, teljesen megváltozott a versenyzés jellege. A pilóták többségét bosszantja, hogy a gyors kanyarokban már nem a maximális tempó a célravezető, hanem az energiaspórolás és -visszatöltés, mert azáltal érhető el jobb köridő, hogy az egyenesek elején szabadítják fel a teljes elektromos energiát.

Max Verstappen és a Red Bull elmozdulna a középmezőnyből (Fotó: Getty Images)

Hogy a jelenség a továbbiakban ne öltsön szélsőséges méreteket, a csapatok és az FIA technikai szakemberei az F1 és a pilóták jóváhagyásával módosítottak az eredeti 2026-os szabályokon. A Miami Nagydíjtól kezdve az időmérőn körönként már csak 7 megajoule energia tölthető vissza az akkumulátorba az eddigi 8 helyett, hogy ne a spórolás maradjon a fókuszban. Ezen kívül azt is engedélyezik, hogy a maximális, 350 kW-os teljesítménnyel lehessen padlógázos benzinégetéssel (superclipping) elektromos energiát generálni – ez remélhetőleg szintén hozzájárul, hogy ne kelljen annyira visszavenni a tempóból a kanyarokban.

Biztonsági szempontokat szem előtt tartva a „boost” gombbal most már csak plusz 150 kW teljesítmény szabadítható fel, így kerülve el a nagy sebességkülönbségből fakadó baleseteket. Noha az elektromos hajtás a gyorsító zónákban továbbra is 350 kW teljesítményt biztosít, a kör egyéb részein 250 kW-ban limitálják ezt az értéket. Kísérleti jelleggel a rajtoknál is engedik az elektromos rásegítést abban az esetben, ha valamelyik autó kirívóan lassan rugaszkodik el az indulásnál. Esős körülmények között erősen korlátozzák a felszabadítható energia mennyiségét, a „boost” gombot pedig nem is használhatják a pilóták.

Az előző részek tartalmából…

Ennyi kihagyás után szinte távoli emléknek tűnik, de a 2026-os idényben már három nagydíjat is megrendeztek… A téli tesztek várakozásainak megfelelően a Mercedes jelentős fölényben nyitotta az évet, százszázalékos győzelmi arányt mutatva. A W17 mind időmérős, mind versenytempó terén érinthetetlennek bizonyult, egyedül a rajtjai számítanak középszerűnek – főleg a kisebb turbójának köszönhetően rakétaként kilövő Ferrarik mellett. Az eddigi futamokba rendre az csempészett izgalmat, hogy a Mercedes-pilóták a rajt után nem tudták megőrizni vezető pozíciójukat, így a táv első felében igyekeztek visszazárkózni az élre.

A házon belüli csata ugyanakkor meglepően kiegyenlített: míg George Russell megnyerte az Ausztrál Nagydíjat és a sang­haji sprintet, addig csapattársa, Kimi Antonelli a Kínai, valamint a Japán GP-n diadalmaskodott, így minden idők legfiatalabbjaként vezeti a vb-tabellát. A következő időszak legfontosabb kérdése, hogy a technikai módosítások csorbítják-e a Mercedes erőfölényét, illetve a fejlesztési versenyben a többiek fel tudnak-e zárkózni hozzá. Az idényt pocsék megbízhatósággal nyitó McLaren Szuzukában már mutatott „életjeleket”, és ha figyelembe vesszük az elmúlt három évben látott fejlesztési hatékonyságát, lehet keresnivalója a folytatásban. A Ferrari remek rajtjaiból meríthet erőt, és erre építkezve lépne előre, a negyedik topcsapat, a Red Bull viszont annyira kiábrándítóan nyitott, hogy óriási meglepetést jelentene felzárkózása.

A maratoni kihagyás, a jelentős szabálymódosítások és az átfogó fejlesztések alapján kijelenthető, hogy Miamitól új bajnokság indul – már csak az a kérdés, milyen forgatókönyvvel.

Ez még csak a technikai szabályok csiklandozása

A versenyzők örömmel fogadták, hogy az F1 irányítói kikérték a véleményüket az áprilisi szabálymódosítások előtt, ugyanakkor a többség nem számít radikális javulásra a vezetési élményt illetően.

A Formula–1 közössége a lehető leghatékonyabban használta ki az áprilisi kényszerleállást, amely során a felügyelő szervezet (FIA), a központi promoter (FOM), a motorgyártók és a csapatok technikai képviselői a versenyzőkkel szorosan együttműködve döntöttek az idényközi szabálymódosításokról. Mindössze három nagydíj után az illetékesek nem akartak radikálisan belenyúlni a technikai előírásokba, épp ezért például Max Verstappen nem is számít eget rengető különbségre, azt viszont üdvözli, hogy a pilótáknak végre tényleg volt beleszólásuk a folyamatba.

„Ami a változásokat illeti, inkább csiklandozásnak nevezném – mondta a négyszeres világbajnok Miamiban. – Az F1 nagyon összetett és politikával átszőtt sport, és bár mindenki a legjobbját nyújtotta, hogy legalább valami történjen, ettől még nem áll a feje tetejére a világ. Ezekkel a módosításokkal sem tudjuk majd úgy nyomni az időmérőn, ahogy a csövön kifér, de mint említettem, nehéz olyan megoldást találni, amivel mindenki egyetért. Csak abban reménykedem, hogy jövőre már igazán nagy változást tudunk elérni. Az egész pozitívuma, hogy volt néhány kellemes találkozónk az FIA és az F1 vezetőivel, ami remélhetőleg a jövőbeli folyamatok kiindulópontja lehet. Nagyon remélem, hogy ezután a pilóták jobban hallathatják a hangjukat, mert a legtöbbünknek jó rálátásunk van arra, miként lehet az F1 jó és szórakoztató sport. Ami a kommunikációt illeti, ez máris óriási előrelépés.”

Charles Leclerc kifejezetten örült neki, hogy a sorozat irányítói nem reagálták túl az első három nagydíjon jelentkező problémákat, és egyelőre csak apróságokon módosítottak. George Russell is osztotta kollégája véleményét, ismét hangsúlyozva, hogy nem mindig a legkellemesebb vezetési élményt nyújtó autókkal lehet a legszórakoztatóbb versenyeket futni – utalva ezzel a 2000-es évek elejére, amikor a mostaninál jóval kevesebb előzést láthattunk a futamokon. Sok versenyző nem akart addig ítélkezni, amíg élesben nem próbálta ki az új szabályokat, Lance Stroll viszont egészen lesújtóan nyilatkozott. A kanadai pilóta többek között F3-as autók tesztelésével próbálta élesen tartani magát az áprilisi leállás alatt.

„Ezerszer szórakoztatóbb és jobb vezetni azokat az autókat, mert ott van a jobb lábad a gázon, és azt kapod a kocsitól, amit vársz – mondta az Aston Martin versenyzője. – A súly is hozzátesz az élményhez, sokkal jobb 550-650 kilós autókat vezetni, mint 750 kiló felettieket. Remélhetőleg a változtatásokkal itt is normalizálódik kissé a vezetés, de még mindig nagyon messze vagyunk az igazi F1-es autóktól, amelyekkel úgy lehet nyomni, ahogy a csövön kifér, anélkül, hogy az akkumulátor járna a fejünkben.”