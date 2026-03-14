NB I: Újpest–Kisvárda

NB I

27. FORDULÓ

Újpest FC–Kisvárda Master Good 1–1 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Káprály

Gólszerző: Bese (6.), ill. Bíró B. (26.)

ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ 2018 óta pont 20 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcukban az utóbbi időszakban eredményesebb vendég szabolcsi együttes áll jobban: 7-szer győzött az Újpest, 10-szer a Kisvárda, 3-szor döntetlenre végeztek. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Azóta fordult a kocka, hiszen a legutóbbi 7 bajnokijukból 6-on a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a kivételt a lila-fehérek 2023. szeptemberi, Megyeri úti 3–2-es sikere jelenti. Azóta mind a 4 NB I-es összecsapásuk várdai győzelemmel zárult (4–0, 4–1, 1–0 és 3–0), így az Újpestnek a jelenlegi élvonalbeli csapatok közül a piros-fehérek ellen van a leghosszabb aktív vereségsorozata.

♦ A lila-fehérek pályaválasztása mellett most jön a 10. bajnokijuk: eddig 6-szor nyertek az újpestiek, 2022 februárjában 0–0-ra végeztek, a kisvárdaiak pedig 2-szer tudtak idegenben győzni: 2020 szeptemberében (2–4) és tavaly augusztusi meccsükön. Az utóbbi összecsapást eldöntő egyetlen gólt Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt a másik oldalon, az újpestiek színeiben. Ráadásul a csatár duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén az 50. találatát jegyezhette.

♦ Az Újpest legutóbb a Paks ellen tudta ebben a bajnokságban másodszor megőrizni a kapuját a góltól, egyben a második 0–0-ját játszotta, és már 2 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 1 vereség), de továbbra is 5 pont az előnye a jobbik kieső helyen lévő DVTK-val szemben.

♦ A Kisvárda ezzel szemben az előző 2 fordulóban hibátlan volt, az újonc hazai pályán egy-egy góllal bizonyult jobbnak a Paksnál és a Puskás Akadémiánál, ezzel elérte a 38 pontot, ami a 12 csapatos, 33 fordulós bajnokság bevezetése óta egy kivétellel rendre elég volt a bennmaradáshoz. A szabolcsi csapat a felcsútiak ellen már a 8. alkalommal nem kapott gólt ebben a kiírásban – ezzel hármas egálban a legjobb a mezőnyben.

♦ A lila-fehérek 4–3–6-os mérlegükkel csupán 3 csapatot előznek meg a hazai táblázaton, a szerzett góljaik száma 14, ami holtversenyben a második legkevesebb az élvonalban.

♦ A Várda a vendégtabellán áll a 9. helyen, a mérlege 4–3–5, az elért 12 góljával csak a Kazincbarcikánál áll jobban, nála is csak eggyel. 2026-ban idegenben még nyeretlen (2 iksz, 1 vereség). (P. GY.)