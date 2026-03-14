„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok” – Kárpáti Krisztián a Szeged sérültjeiről
„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok. Ha megnézzük, kik estek ki a csapatból, akkor húzóemberekről van szó – ilyen szempontból nagyon nehéz dolgunk van, mivel a heti két meccs miatt az egészségesek túlterhelődnek, míg a sérültek meg kiesnek a ritmusból” – mondta Kárpáti Krisztián, megjegyezve, hogy míg Bánhidi Bence visszatérésére van esély a Kielce elleni BL-párharcra, addig Sebastian Frimmel és Magnus Röd nem léphet pályára a lengyelek ellen.
„Az idei Bajnokok Ligája még kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt, igaz az állítás, hogy bárki bárkit megverhet egy mérkőzésen. (...) Mi is egy hullámvasúton ültünk a csoportmeccsek alatt, voltak szép győzelmeink és kellemetlen vereségeink” – fogalmazott az edző, mondván, hogy a továbbjutásuk nem forgott veszélyben, noha a sérülés miatt nem meglepő a helyezésük. A Kielce elleni párharc kapcsán Kárpáti azt mondta, hogy bár a felkészülés szempontjából előnyös, hogy a lengyel csapat kevésbé épít az egyéni megmozdulásokra másokhoz képest, attól még pokolian nehéz meccsek várnak a Szegedre.
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barca
|14
|13
|–
|1
|492–382
|+110
|26
|2. Magdeburg
|14
|11
|1
|2
|457–408
|+49
|23
|3. Wisla Plock
|14
|8
|2
|4
|424–410
|+14
|18
|4. Paris SG
|14
|6
|1
|7
|446–436
|+10
|13
|5. GOG
|14
|6
|1
|7
|443–468
|–25
|13
|6. SZEGED
|14
|5
|1
|8
|428–424
|+4
|11
|7. Peliszter
|14
|2
|2
|10
|369–447
|–78
|6
|8. Zagreb
|14
|1
|–
|13
|375–459
|–84
|2