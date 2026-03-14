„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok” – Kárpáti Krisztián a Szeged sérültjeiről

M. B.
2026.03.14. 14:17
Kárpáti Krisztián (balra) szerint hullámvasúton ült a Szeged a mostani évadban (Fotó: Árvai Károly)
OTP Bank-Pick Szeged Kárpáti Krisztián férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged másodedzője adott interjút a Nemzeti Sportrádiónak, ahol többek között a sérültekről, a BL-szereplésről és a Kielce elleni párharcról is beszélt.

„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok. Ha megnézzük, kik estek ki a csapatból, akkor húzóemberekről van szó – ilyen szempontból nagyon nehéz dolgunk van, mivel a heti két meccs miatt az egészségesek túlterhelődnek, míg a sérültek meg kiesnek a ritmusból” – mondta Kárpáti Krisztián, megjegyezve, hogy míg Bánhidi Bence visszatérésére van esély a Kielce elleni BL-párharcra, addig Sebastian Frimmel és Magnus Röd nem léphet pályára a lengyelek ellen.

„Az idei Bajnokok Ligája még kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt, igaz az állítás, hogy bárki bárkit megverhet egy mérkőzésen. (...) Mi is egy hullámvasúton ültünk a csoportmeccsek alatt, voltak szép győzelmeink és kellemetlen vereségeink” – fogalmazott az edző, mondván, hogy a továbbjutásuk nem forgott veszélyben, noha a sérülés miatt nem meglepő a helyezésük. A Kielce elleni párharc kapcsán Kárpáti azt mondta, hogy bár a felkészülés szempontjából előnyös, hogy a lengyel csapat kevésbé épít az egyéni megmozdulásokra másokhoz képest, attól még pokolian nehéz meccsek várnak a Szegedre. 

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
1. Barca14131492–382+11026
2. Magdeburg141112457–408+4923
3. Wisla Plock14824424–410+1418
4. Paris SG14617446–436+1013
5. GOG14617443–468–2513
6. SZEGED14518428–424+411
7. Peliszter142210369–447–786
8. Zagreb14113375–459–842

 

 

OTP Bank-Pick Szeged Kárpáti Krisztián férfi kézilabda Bajnokok Ligája
