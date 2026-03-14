„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok” – Kárpáti Krisztián a Szeged sérültjeiről

„Idén valamiért nagyon szerencsétlenül alakulnak ezek a dolgok. Ha megnézzük, kik estek ki a csapatból, akkor húzóemberekről van szó – ilyen szempontból nagyon nehéz dolgunk van, mivel a heti két meccs miatt az egészségesek túlterhelődnek, míg a sérültek meg kiesnek a ritmusból” – mondta Kárpáti Krisztián, megjegyezve, hogy míg Bánhidi Bence visszatérésére van esély a Kielce elleni BL-párharcra, addig Sebastian Frimmel és Magnus Röd nem léphet pályára a lengyelek ellen.

„Az idei Bajnokok Ligája még kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt, igaz az állítás, hogy bárki bárkit megverhet egy mérkőzésen. (...) Mi is egy hullámvasúton ültünk a csoportmeccsek alatt, voltak szép győzelmeink és kellemetlen vereségeink” – fogalmazott az edző, mondván, hogy a továbbjutásuk nem forgott veszélyben, noha a sérülés miatt nem meglepő a helyezésük. A Kielce elleni párharc kapcsán Kárpáti azt mondta, hogy bár a felkészülés szempontjából előnyös, hogy a lengyel csapat kevésbé épít az egyéni megmozdulásokra másokhoz képest, attól még pokolian nehéz meccsek várnak a Szegedre.