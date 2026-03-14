A világbajnoki bronzérmes Ausztrália bedarálta a harcos, de sok hibával játszó magyar válogatottat a női kosár vb-selejtezőn

Nyomás nélkül készülhetett az ausztrálok elleni harmadik mérkőzésére a törökországi világbajnoki selejtezőn szereplő magyar női válogatott – ami persze nem jelentette azt, hogy nem akart nyerni Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata. A 2006-os világbajnok, a legutóbbi vb-n és a 2024-es párizsi olimpián bronzérmes, a nemzetközi szövetség aktuális világranglistáján második „Opálok” versenyen kívül vesznek részt az isztambuli tornán (a tavalyi Ázsia-kupa megnyerésével már biztos a szereplésük a szeptember 4–13. közötti berlini versenyen) mindkét mérkőzésüket megnyerték a Türkcell Basketball Development Centerben (Argentínát 26, Japánt 10 ponttal győzték le) és eddig úgy tűnt, ha nem is hegyezték ki magukat nagyon, valamennyire komolyan veszik a viadalt.

Mondhatjuk, könnyű tét nélkül játszani, de ez nem igaz, hiszen a motivációs szintet egy héten át magasan tartani öt mérkőzésre nem könnyű feladat, főleg a WNBA-ben is pallérozódó sztárok esetében… A csütörtökön Kanadától sima vereséget szenvedő magyar válogatott szombat délelőtt már csak fejben készült az összecsapásra, edzés nem volt, de videózás és korai ebéd igen. Illúzióink nem lehettek, a realitások alapján csak akkor lehetett esélyünk legyőzni a kosárlabda-nagyhatalomnak számító zöld-sárgákat, ha ők rossz, mi pedig kivételesen jó napot fogunk ki. Ellenfelünk átlagosan 86 pontot (1.) szerzett eddig, a magyarok 65 pontot (4.), Stephanie Reid és társai 48.5 százalékkal dobtak mezőnyből (1.), Juhász Dorkáék mutatója 38.6 % (3.), és a lepattanózásban is Ausztrália vezeti a mezőnyt (45/mérkőzés), de a magyar csapat is ott van a dobogón (41).

Völgyi ismét változtatott a kezdőötösön, Aho Nina helyére a honosított amerikai Turner Yvonne került, aki szenzációsan játszott a japánok ellen (17 pont, hat lepattanó, három gólpassz), ám Kanadának nem tudott pontot dobni.

Dubei Debóra hármasa jelentette az első pontjainkat, de rengeteg hiba, rossz dobás és átadás jellemezte a játékot mindkét oldalon, sok volt a kapkodás, a siettetett akciók, azaz nem volt szép a meccs. Dubei újabb hármasával hárommal álltunk jobban és megnyertük a negyedet. Kevés volt a pont, ez mindenképp a számunkra volt kedvező. Aztán 17–14-nél három perc alatt 12–0-s etapot futottak az ausztrálok, főleg mert sorra adtuk el a labdákat.. Völgyi időt kért, össze is kaptuk magunkat, Varga Alíz triplája után már az ellenfél edzője hívta magához a játékosait, mert visszajöttünk öt egységnyire. Héttel vezettek az ausztrálok a félidőben, sajnálhattuk a 11 eladott labdát.

Aho szép betörésből szerzett duplájával kezdtük a harmadik negyedet, aztán az első két meccsen 24 pontot átlagoló Juhász is megkezdte a pontgyártást, büntetőből talált be a török Galatasaray játékosa. Toman Petra szabálytalanságát „megvideózták” a bírók, s végül sportszerűtlen hibának ítélték a DVTK bedobójának megmozdulását, a „sértett” Alanna Smith pedig két büntető után egy duplát is bepöttyintett a gyűrűnkbe, nem jöttünk ki jól ebből a szituációból, tíz ponttal meglépett a legutóbbi vb-bronzérmes. Zónavédekezéssel próbáltunk zavart kelteni, nem jött be, rögtön hárompontost dobott az ellenfél, majd elhúzott 17 ponttal, s bár egyszer még benéztünk tíz pont alá, érdemben vége lett a mérkőzésnek. Némi örömre is volt azért okunk, harmadik újoncunk, Toman Petra egy szép hármassal megszerezte első pontjait a felnőttválogatottban. Folytatás holnap az argentinok ellen, s az eddig történtek alapján kulcsfontosságú lehet a győzelem megszerzése a kvalifikáció szempontjából.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

3. FORDULÓ

AUSZTRÁLIA–MAGYARORSZÁG 71–58 (13–14, 27–19, 17–10, 14–15)

Isztambul, 134 néző. V: Pesics (szerb), Kao (kínai), Obertova (szlovák).

AUSZTRÁLIA: Whitcomb 12/6, Wilson 6/3, Talbot, SMITH 12, MAGBEGOR 14/6. Csere: George 4, Borlase 8, AOKUSO 13, Melbourne, Fowler, Reid, Bibby 2. Szövetségi kapitány: Sandy Brondello

MAGYARORSZÁG: Turner 2, Lelik 2, Dubei 9/9, Juhász 1, TAKÁCS-KISS 10. Csere: Aho N. 5/3, Dombai 7/3, Varga 3/3, Dúl P. 7/6, Török 5, Josepovits 4, Toman P. 3/3. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–3. 5. p.: 5–7. 9. p.: 9–12. 12. p.: 17–14. 15. p.: 26–17. 18. p.: 32–27. 23. p.: 42–37. 26. p.: 44–38. 28. p.: 52–38. 33. p.: 60–43. 37. p.: 60–51. 39. p.: 66–51

Kipontozódott: Josepovits (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Sandy Brondello: – Nem volt szép mérkőzés, de néha csúnyán is tudni kell győzni. A lényeg, hogy megnyertük a meccset, ám tudjuk, rengeteg munka van még hátra, ennél jobbak leszünk.

Völgyi Péter: – Jobbak voltak az ausztrálok, fizikálisan fölénk kerekedtek, s jól használták ki a fölényüket, főleg lepattanózásban. Sajnos sok volt az eladott labdánk, ezeknek egy része a mi hibánkból, ezt leszámítva jól harcoltunk. Mindenki 15-20 perc között játszott, ilyen széles rotációval még nem játszottunk, de be kell osztani az erőnket.

KÉSŐBB

15.30: Argentína–Kanada

18.30: Japán–Törökország

1. Ausztrália 3 3 0 243–194 +49 6 2. Magyarország 3 1 2 188–211 –23 4 3. Törökország 2 1 1 126–128 –2 3 4. Kanada 2 1 1 144–124 +20 3 5. Argentína 2 1 1 124–146 –22 3 6. Japán 2 0 2 136–158 –22 2

A csoportok első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Kanada–Japán

18.30: Törökország–Ausztrália

Kedd

12.30: Japán–Argentína

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Törökország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!