Autó-motor: Molnár és Varga is jó úton a királykategória felé

2026.03.14. 11:48
A 17 éves Molnár Martin a hazai formaautózás, míg a 19 esztendős Varga Tibor Erik a gyorsasági motorozás jelenlegi elsőszámú ígérete. Az idén mindketten kategóriát váltottak, feljebb léptek a nemzetközi utánpótlás-nevelő szériák ranglétráján, így közelebb kerültek a Forma–1-be, illetve a MotoGP-be jutáshoz.

Hosszú évek után újra van okuk a bizakodásra az autó- és motorsportok kedvelőinek, ugyanis jelenleg két és négy keréken is akad egy-egy kiemelkedően reményteljes és eredményes versenyzője a magyar utánpótlásnak, és hasonlóra már régen volt példa.

A hazai formaautós szakág tehetségei közül a 17 éves Molnár Martin tart most a legmagasabb szinten. Tavaly első magyar pilótaként nyert futamot a brit Forma–4 történetében, és a két elsősége mellett összesen tízszer állt a dobogón, három pole pozíciót szerzett, az összetett pontversenyben a harmadik lett. Ebben az évben újabb mérföldkőhöz érkezett a karrierje, és a brit F4-ben eltöltött két szezon után 2026-ban a GB3-bajnokságban állhat rajthoz, amely a brit Forma–3-nak felel meg.

Ráadásul a magyar fiú a múlt évben egyéniben és a konstruktőrök között egyaránt bajnoki címet szerző topcsapatnál, a Rodin Motorsportnál versenyezhet.

„Jó évet tudhat maga mögött, győzelmekkel és dobogós helyezésekkel. Noha tavaly nem mindig sikerült eredményre váltani a tempóját, az egész évben bizonyította, hogy a leggyorsabb versenyzők egyike – mondta róla a korábbi kiváló versenyző, Kiss Pál Tamás, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője. – A gokartos esztendők után két éve ült először versenyautóban, ennyi idő alatt jutott el oda, hogy egy ilyen nívós sorozatban harcban volt a bajnoki címért.

Molnár Martin és mentora, menedzsere, Kiss Pál Tamás Forrás: MOTAM

A tervek szerint Molnár egy szezont tölt majd el a GB3-ban, és sikeres szereplés esetén 2027-ben az FIA F3-as bajnokságában folytathatja pályafutását, amely már a Formula–1-es hétvégék betétfutamaként szerepel a programban. (Mindmáig Baumgartner Zsolt volt az egyetlen magyar versenyző, aki valaha – még 2004-ben – az F1-ben szerepelt. Azóta Kiss Pál Tamás járt ehhez a legközelebb, akinek 2011-ben az F3-as futamgyőzelem volt a karriercsúcsa.)

Látva a jelenlegi hazai mezőnyt, erre pillanatnyilag – minden elfogultság nélkül mondhatom – Martinnak van a legnagyobb esélye.”

Mindeközben a gyorsasági motorversenyzés világában is van kire odafigyelnünk A debreceni születésű, 19 éves Varga Tibor Erik pályafutása legeredményesebb évén van túl: megmutatta magát, és jó eredményeket ért el a MotoE-ben, míg a JuniorGP-sorozat Stock-kategóriájában másodikként zárta az Európa-bajnoki sorozatot.

Ettől az esztendőtől már a Red Bull MotoGP Rookies Cup-bajnokságban bizonyíthat, amely a közvetlen előszobája a Moto3-as világbajnoki szériának.

(Korábban ez volt az a 125 köbcentis géposztály megfelelője, amelyben 2007-ben Talmácsi Gábor megnyerte a vb-t.) Emellett a fiatal még a JuniorGP Moto2 kategóriájában is rajthoz áll a Révész Racing színeiben.

Varga Tibor Erik Forrás: HUMDA

– nyilatkozta Varga. – Ráadásul a válogatón keresztül, tehát meghívásos alapon kerültem be, ami első magyarként sikerült a Moto3 fennállása óta. Harmincnyolc ország száztizenhárom versenyzője közül tudtam beverekedni magamat az első nyolcba. Ennél jobb dolog nem is történhetett volna velem, tökéletes következő lépcsőfok a karrieremben.”

Tibor évek óta a gyorsasági motorsport Mekkájában, Spanyolországban él, és Murciában közösen készül a világ legnagyobb tehetségeivel.

A célom, hogy a sok versenynek köszönhetően fejlődjek, és minden hétvégén egy lépéssel közelebb kerüljek a céljaim eléréséhez. Ha pedig az idén jól teljesítek, minden bizonnyal a Moto3-ban is megkaphatom a lehetőséget.”

(Kiemelt képen: Molnár Martin és Varga Tibor Erik Forrás: MOTAM és HUMDA)

