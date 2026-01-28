Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Különleges összecsapás Lisszabonban: a Benficát irányító José Mourinho korábbi csapata, a Real Madrid ellen meccsel. A portugál szakvezető 2010 júliusa és 2013 júniusa között irányította a királyiakat, bajnoki címet, spanyol Király-kupát és Szuperkupát nyert, s habár mindhárom idényében közel volt hozzá, a legnagyobb siker, a Bajnokok Ligája megnyerése nem jött össze. Rendre az elődöntőig jutott az Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo fémjelezte együttessel, azonban sorrendben a Barcelona, a Bayern München és a Dortmund kiütötte. Talán a bajorok elleni kiesés volt igazán fájó, a gárda már 14 perc alatt megfordította összesítésben a Münchenben összeszedett hátrányt, de végül tizenegyesekkel elbukott a Santiago Bernabéuban.
Sokak szerint nem kérdés, hogy akkortájt a José Mourinho-féle Real Madrid volt Európa legjobb csapata, azonban nem sikerült felülnie a trónra. Ennek ellenére abszolút pozitívan értékelik a Mourinho-érát Madridban, ő volt az, akinek sikerült megtörnie a Pep Guardiola irányította Barcelona hegemóniáját Spanyolországban, s lett bajnok száz (!) ponttal 2011–2012-ben. Nem kérdés, ő fektette le a következő időszak sikereinek alapjait, s ami neki nem jött össze, az távozása után Carlo Ancelottinak az első idényében sikerült: megnyerte a BL-t. Ez a nagyszerű kapcsolat nem egyoldalú, mióta eljött, rendre tisztelettel és szeretettel beszél volt klubjáról, amely könnyen lehet, hogy a végzete lesz. A Marca egyenesen úgy fogalmazott a meccs előtt, hogy „egykori klubja, amelyet annyira csodál, a hóhéra lehet.” Hogy miért? José Mourinho irányításával pocsékul szerepel a Benfica, a bajnokságban hatalmas a lemaradása a listavezető Porto mögött, a hazai kupából kiesett, míg a Bajnokok Ligájában a 29. helyen kezdi az utolsó fordulót, s csak győzelemmel nyílhat esélye a rájátszásba jutásra. Portugál sajtóhírek szerint az is elképzelhető, hogy a BL-kiesés lenne az utolsó csepp a pohárban, s a vezetőség ez esetben megköszöni Mourinho munkáját.
Az még különlegesebbé teszi a mérkőzést és a súlyát, hogy a Real Madridot Álvaro Arbeloa irányítja, aki kiváló kapcsolatot ápol José Mourinhóval, ő volt a portugál szakember egyik nagy kedvence játékosként, teljes mértékben át tudta venni a futballfilozófiáját.
„Arbeloa olyan, mintha a gyermekem lenne – mondta José Mourinho a sajtótájékoztatón. – Azt akarom, hogy jó eredményeket érjen el, s azt szeretném, hogy a Real Madrid kimagaslóan szerepeljen. Képzeljék el, mennyire szorítok, hogy Arbeloa a Real Madriddal sikeres legyen, imádom őt is és a klubot is. Persze remélem, szerdán rossz napjuk lesz, de fontos nekem, hogy boldog legyen. Bízom benne, hogy nagyszerű edzői pályafutása lesz. Hogy mit várok a meccstől? Nem tudom, mi fog történni, de a célunk a győzelem.”
Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak
Antonio Conte félelme: Felkészültünk a legrosszabbra is
Pengeélen táncol a sérülések sújtotta olasz bajnok Napoli, nem kaphat ki a legjobb nyolc közé pályázó Chelsea-től.
Nehéz helyzetben a Napoli: a 25. helyen áll a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján a záró forduló előtt, és mivel csak 24 csapat folytathatja az egyenes kieséses szakaszban, legalább döntetlent kell elérnie a Chelsea ellen, hogy reménykedhessen a továbbjutásban.
A nápolyiak 3–0-s, kiábrándító vereséget szenvedtek a hétvégén a Juventustól, Antonio Conte vezetőedző a sérüléseket nevezte meg a válság fő okának. Romelu Lukaku most tudott először pályára lépni az idényben, de mindössze 11 perc erejéig, Kevin De Bruyne több mint 20 mérkőzést hagyott már ki, Billy Gilmour 19-et, André-Frank Zambo Anguissa pedig 17-et. Rajtuk kívül Amir Rrahmani, Sam Beukema és Matteo Politano hiányzott az elmúlt hetekben.
„Sohasem lesz ennek vége – viccelődött az olasz edző a keddi sajtótájékoztatón. – Azt hittük, már mindent láttunk decemberben. Sok volt a sérültünk, de legalább David Neres kezdett meghatározóvá válni – aztán őt kellett műteni… Optimisták vagyunk, de felkészültünk a legrosszabbra is. Még akkor is, ha a dolgok nem a legjobb irányba mennek. Nem sajnálhatjuk magunkat, mindent beleadunk, nincs értelme a múltba nézni.”
Antonio Conte sajnálatát fejezte ki, amiért izgulni kell a továbbjutás miatt: „Megoldhattuk volna a helyzetet a Köbenhavn ellen, de nem játszottunk elég jól. Most a Chelsea következik, a klubvilágbajnok. Meg kell próbálnunk mindent beleadni, és a Diego Maradona Stadionra is támaszkodnunk kell, a szurkolóink erejét nem becsülhetjük alá.”
Antonio Contét megkérdezték Luciano Spalletti Juve-vezetőedző mondatáról, amelyben a Napolit Olaszország „korábbi” bajnokának nevezte.
„Nem is értem, miről beszél – fakadt ki az edző. – Korábbi bajnok? Szerencsétlen kifejezés volt. Még mindig a mellkasunkon viseljük a scudettót, és ez tiszteletet érdemel. Sohasem engedtem volna meg magamnak, hogy ilyet mondjak egy másik csapatról.”
A jelenleg nyolcadik helyen álló Chelsea-nek is nagyon fontos a találkozó, ha nyer, véglegesíti helyét a nyolcaddöntőben, nem kényszerül még egy párharcra. A londoni „kékeknél” jó emlékekkel tekinthetnek vissza legutóbbi nápolyi fellépésükre: 2012 tavaszán a nyolcaddöntő első meccsén kikaptak ugyan 3–1-re a Vezúv lábánál, ám a mérkőzés után menesztették André Villas-Boas vezetőedzőt, és a helyére kinevezett Roberto Di Matteóval a visszavágón hosszabbításban továbbjutottak, majd megnyerték történetük első trófeáját a csúcsligában.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Bayern München
7
6
–
1
20–7
+13
18
|3. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|4. Liverpool
7
5
–
2
14–8
+6
15
|5. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|6. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|7. Newcastle United
7
4
1
2
16–6
+10
13
|8. Chelsea
7
4
1
2
14–8
+6
13
|9. Barcelona
7
4
1
2
18–13
+5
13
|10. Sporting CP
7
4
1
2
14–9
+5
13
|11. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|12. Atlético Madrid
7
4
1
2
16–13
+3
13
|13. Atalanta
7
4
1
2
10–9
+1
13
|14. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|15. Juventus
7
3
3
1
14–10
+4
12
|16. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|17. Galatasaray
7
3
1
3
9–9
0
10
|18. Qarabag
7
3
1
3
13–15
–2
10
|19. Marseille
7
3
–
4
11–11
0
9
|20. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|21. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|22. PSV Eindhoven
7
2
2
3
15–14
+1
8
|23. Athletic Bilbao
7
2
2
3
7–11
–4
8
|24. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|25. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|26. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|27. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|28. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|29. Benfica
7
2
–
5
6–10
–4
6
|30. Pafosz
7
1
3
3
4–10
–6
6
|31. Royale Union SG
7
2
–
5
7–17
–10
6
|32. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|33. Eintracht Frankfurt
7
1
1
5
10–19
–9
4
|34. Slavia Praha
7
–
3
4
4–15
–11
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1