Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

2026.01.28. 07:05
José Mourinho korábbi játékosával, Álvaro Arbeloával is találkozik (Fotó: Getty Images)
A rossz idényt futó Benficának csak a Real Madrid elleni győzelemmel lehet esélye a rájátszásba jutásra, a hírek szerint a királyiaknál szép időszakot töltő José Mourinho jövője a tét.

Különleges összecsapás Lisszabonban: a Benficát irányító José Mourinho korábbi csapata, a Real Madrid ellen meccsel. A portugál szakvezető 2010 júliusa és 2013 júniusa között irányította a királyiakat, bajnoki címet, spanyol Király-kupát és Szuperkupát nyert, s habár mindhárom idényében közel volt hozzá, a legnagyobb siker, a Bajnokok Ligája megnyerése nem jött össze. Rendre az elődöntőig jutott az Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo fémjelezte együttessel, azonban sorrendben a Barcelona, a Bayern München és a Dortmund kiütötte. Talán a bajorok elleni kiesés volt igazán fájó, a gárda már 14 perc alatt megfordította összesítésben a Münchenben összeszedett hátrányt, de végül tizenegyesekkel elbukott a Santiago Bernabéuban.

Sokak szerint nem kérdés, hogy akkortájt a José Mourinho-féle Real Madrid volt Európa legjobb csapata, azonban nem sikerült felülnie a trónra. Ennek ellenére abszolút pozitívan értékelik a Mourinho-érát Madridban, ő volt az, akinek sikerült megtörnie a Pep Guardiola irányította Barcelona hegemóniáját Spanyolországban, s lett bajnok száz (!) ponttal 2011–2012-ben. Nem kérdés, ő fektette le a következő időszak sikereinek alapjait, s ami neki nem jött össze, az távozása után Carlo Ancelottinak az első idényében sikerült: megnyerte a BL-t. Ez a nagyszerű kapcsolat nem egyoldalú, mióta eljött, rendre tisztelettel és szeretettel beszél volt klubjáról, amely könnyen lehet, hogy a végzete lesz. A Marca egyenesen úgy fogalmazott a meccs előtt, hogy „egykori klubja, amelyet annyira csodál, a hóhéra lehet.” Hogy miért? José Mourinho irányításával pocsékul szerepel a Benfica, a bajnokságban hatalmas a lemaradása a listavezető Porto mögött, a hazai kupából kiesett, míg a Bajnokok Ligájában a 29. helyen kezdi az utolsó fordulót, s csak győzelemmel nyílhat esélye a rájátszásba jutásra. Portugál sajtóhírek szerint az is elképzelhető, hogy a BL-kiesés lenne az utolsó csepp a pohárban, s a vezetőség ez esetben megköszöni Mourinho munkáját. 

Az még különlegesebbé teszi a mérkőzést és a súlyát, hogy a Real Madridot Álvaro Arbeloa irányítja, aki kiváló kapcsolatot ápol José Mourinhóval, ő volt a portugál szakember egyik nagy kedvence játékosként, teljes mértékben át tudta venni a futballfilozófiáját.

„Arbeloa olyan, mintha a gyermekem lenne – mondta José Mourinho a sajtótájékoztatón. – Azt akarom, hogy jó eredményeket érjen el, s azt szeretném, hogy a Real Madrid kimagaslóan szerepeljen. Képzeljék el, mennyire szorítok, hogy Arbeloa a Real Madriddal sikeres legyen, imádom őt is és a klubot is. Persze remélem, szerdán rossz napjuk lesz, de fontos nekem, hogy boldog legyen. Bízom benne, hogy nagyszerű edzői pályafutása lesz. Hogy mit várok a meccstől? Nem tudom, mi fog történni, de a célunk a győzelem.”

Bajnokok Ligája
2 órája

Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

KEZDÉS: 21.00. A Bajnokok Ligája egyfajta ments­vár lehet a Liverpoolnak az idény során, ugyanakkor ha nem hozza a kötelezőt a Qarabag ellen, az könnyen a holland menedzser állásába kerülhet.

 

Antonio Conte félelme: Felkészültünk a legrosszabbra is

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A
Antonio Contén nem múlhat a Napoli sikere... (Fotó: AFP)

Pengeélen táncol a sérülések sújtotta olasz bajnok Napoli, nem kaphat ki a legjobb nyolc közé pályázó Chelsea-től.

Nehéz helyzetben a Napoli: a 25. helyen áll a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján a záró forduló előtt, és mivel csak 24 csapat folytathatja az egyenes kieséses szakaszban, legalább döntetlent kell elérnie a Chelsea ellen, hogy reménykedhessen a továbbjutásban.

A nápolyiak 3–0-s, kiábrándító vereséget szenvedtek a hétvégén a Juventustól, Antonio Conte vezetőedző a sérüléseket nevezte meg a válság fő okának. Romelu Lukaku most tudott először pályára lépni az idényben, de mindössze 11 perc erejéig, Kevin De Bruyne több mint 20 mérkőzést hagyott már ki, Billy Gilmour 19-et, André-Frank Zambo Anguissa pedig 17-et. Rajtuk kívül Amir Rrahmani, Sam Beukema és Matteo Politano hiányzott az elmúlt hetekben.

„Sohasem lesz ennek vége – viccelődött az olasz edző a keddi sajtótájékoztatón. – Azt hittük, már mindent láttunk decemberben. Sok volt a sérültünk, de legalább David Neres kezdett meghatározóvá válni – aztán őt kellett műteni… Optimisták vagyunk, de felkészültünk a legrosszabbra is. Még akkor is, ha a dolgok nem a legjobb irányba mennek. Nem sajnálhatjuk magunkat, mindent beleadunk, nincs értelme a múltba nézni.”

Antonio Conte sajnálatát fejezte ki, amiért izgulni kell a továbbjutás miatt: „Megoldhattuk volna a helyzetet a Köbenhavn ellen, de nem játszottunk elég jól. Most a Chelsea következik, a klubvilágbajnok. Meg kell próbálnunk mindent beleadni, és a Diego Maradona Stadionra is támaszkodnunk kell, a szurkolóink erejét nem becsülhetjük alá.”

Antonio Contét megkérdezték Luciano Spalletti Juve-vezetőedző mondatáról, amelyben a Napolit Olaszország „korábbi” bajnokának nevezte.

„Nem is értem, miről beszél – fakadt ki az edző. – Korábbi bajnok? Szerencsétlen kifejezés volt. Még mindig a mellkasunkon viseljük a scudettót, és ez tiszteletet érdemel. Sohasem engedtem volna meg magamnak, hogy ilyet mondjak egy másik csapatról.”

A jelenleg nyolcadik helyen álló Chelsea-nek is nagyon fontos a találkozó, ha nyer, véglegesíti helyét a nyolcaddöntőben, nem kényszerül még egy párharcra. A londoni „kékeknél” jó emlékekkel tekinthetnek vissza legutóbbi nápolyi fellépésükre: 2012 tavaszán a nyolcaddöntő első meccsén kikaptak ugyan 3–1-re a Vezúv lábánál, ám a mérkőzés után menesztették André Villas-Boas vezetőedzőt, és a helyére kinevezett Roberto Di Matteóval a visszavágón hosszabbításban továbbjutottak, majd megnyerték történetük első trófeáját a csúcsligában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

7

7

20–2

+18 

21 

  2. Bayern München

7

6

1

20–7

+13 

18 

  3. Real Madrid

7

5

2

19–8

+11 

15 

  4. Liverpool

7

5

2

14–8

+6 

15 

  5. Tottenham

7

4

2

1

15–7

+8 

14 

  6. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

  7. Newcastle United

7

4

1

2

16–6

+10 

13 

  8. Chelsea

7

4

1

2

14–8

+6 

13 

  9. Barcelona

7

4

1

2

18–13

+5 

13 

10. Sporting CP

7

4

1

2

14–9

+5 

13 

11. Manchester City

7

4

1

2

13–9

+4 

13 

12. Atlético Madrid

7

4

1

2

16–13

+3 

13 

13. Atalanta

7

4

1

2

10–9

+1 

13 

14. Internazionale

7

4

3

13–7

+6 

12 

15. Juventus

7

3

3

1

14–10

+4 

12 

16. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

17. Galatasaray

7

3

1

3

9–9

10 

18. Qarabag

7

3

1

3

13–15

–2 

10 

19. Marseille

7

3

4

11–11

20. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

21. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

22. PSV Eindhoven

7

2

2

3

15–14

+1 

23. Athletic Bilbao

7

2

2

3

7–11

–4 

24. Olympiakosz Pireusz

7

2

2

3

8–13

–5 

25. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

26. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

27. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

28. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

29. Benfica

7

2

5

6–10

–4 

30. Pafosz

7

1

3

3

4–10

–6 

31. Royale Union SG

7

2

5

7–17

–10 

32. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

33. Eintracht Frankfurt

7

1

1

5

10–19

–9 

34. Slavia Praha

7

3

4

4–15

–11 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

 

