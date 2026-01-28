Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Különleges összecsapás Lisszabonban: a Benficát irányító José Mourinho korábbi csapata, a Real Madrid ellen meccsel. A portugál szakvezető 2010 júliusa és 2013 júniusa között irányította a királyiakat, bajnoki címet, spanyol Király-kupát és Szuperkupát nyert, s habár mindhárom idényében közel volt hozzá, a legnagyobb siker, a Bajnokok Ligája megnyerése nem jött össze. Rendre az elődöntőig jutott az Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo fémjelezte együttessel, azonban sorrendben a Barcelona, a Bayern München és a Dortmund kiütötte. Talán a bajorok elleni kiesés volt igazán fájó, a gárda már 14 perc alatt megfordította összesítésben a Münchenben összeszedett hátrányt, de végül tizenegyesekkel elbukott a Santiago Bernabéuban.

Sokak szerint nem kérdés, hogy akkortájt a José Mourinho-féle Real Madrid volt Európa legjobb csapata, azonban nem sikerült felülnie a trónra. Ennek ellenére abszolút pozitívan értékelik a Mourinho-érát Madridban, ő volt az, akinek sikerült megtörnie a Pep Guardiola irányította Barcelona hegemóniáját Spanyolországban, s lett bajnok száz (!) ponttal 2011–2012-ben. Nem kérdés, ő fektette le a következő időszak sikereinek alapjait, s ami neki nem jött össze, az távozása után Carlo Ancelottinak az első idényében sikerült: megnyerte a BL-t. Ez a nagyszerű kapcsolat nem egyoldalú, mióta eljött, rendre tisztelettel és szeretettel beszél volt klubjáról, amely könnyen lehet, hogy a végzete lesz. A Marca egyenesen úgy fogalmazott a meccs előtt, hogy „egykori klubja, amelyet annyira csodál, a hóhéra lehet.” Hogy miért? José Mourinho irányításával pocsékul szerepel a Benfica, a bajnokságban hatalmas a lemaradása a listavezető Porto mögött, a hazai kupából kiesett, míg a Bajnokok Ligájában a 29. helyen kezdi az utolsó fordulót, s csak győzelemmel nyílhat esélye a rájátszásba jutásra. Portugál sajtóhírek szerint az is elképzelhető, hogy a BL-kiesés lenne az utolsó csepp a pohárban, s a vezetőség ez esetben megköszöni Mourinho munkáját.

Az még különlegesebbé teszi a mérkőzést és a súlyát, hogy a Real Madridot Álvaro Arbeloa irányítja, aki kiváló kapcsolatot ápol José Mourinhóval, ő volt a portugál szakember egyik nagy kedvence játékosként, teljes mértékben át tudta venni a futballfilozófiáját.

„Arbeloa olyan, mintha a gyermekem lenne – mondta José Mourinho a sajtótájékoztatón. – Azt akarom, hogy jó eredményeket érjen el, s azt szeretném, hogy a Real Madrid kimagaslóan szerepeljen. Képzeljék el, mennyire szorítok, hogy Arbeloa a Real Madriddal sikeres legyen, imádom őt is és a klubot is. Persze remélem, szerdán rossz napjuk lesz, de fontos nekem, hogy boldog legyen. Bízom benne, hogy nagyszerű edzői pályafutása lesz. Hogy mit várok a meccstől? Nem tudom, mi fog történni, de a célunk a győzelem.”