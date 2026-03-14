Az Australian Open után Indian Wellsben is Arina Szabalenka és Jelena Ribakina döntőzik

A világranglista első helyén álló Arina Szabalenaka szűk másfél óra alatt könnyedén legyőzte a cseh Linda Noskovát. A világranglista 3. Jelena Ribakina is kétszettes győzelemet aratott az ukrán Elina Szivtolina ellen.

A döntőben így Szabalenka Ribakina ellen mérkőzik meg vasárnap este, ketten a legutóbbi négy hónapban már harmadszor döntőznek. A fehérorosz az öt döntőből négyet megnyert a kazah ellen, legutóbb a januári Australian Openen. A 2023-as Indan Wells-i döntőben egy kétórás meccs végén Ribakina nyert.

WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Arina Szabelenka (fehérorosz, 1.)–Linda Nosková (cseh, 14.) 6:3, 6:4

Jelena Ribakina (kazah, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 9.) 7:5, 6:4