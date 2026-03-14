A Ferrari valóban megszorongathatja a Mercedest a kínai versenyen?

Noha a Mercedes látszólag mindent vitt a Kínai Nagydíj szombati napján is, hiszen megnyerte a sprintversenyt, és újabb időmérőn sajátította ki az első rajtsort, egyáltalán nem tűnt olyan magabiztosnak, mint korábban. Az „ezüstnyilak” az idén először nem zártak 1–2-ben fő eseményen, hiszen a mini futamon mindkét Ferrari is beékelődött George Russell és Andrea Kimi Antonelli közé, míg a kvalifikáción a brit pilóta először maradt alul a házon belüli csatában, miután technikai gond is felütötte a fejét, ráadásul az egykörös előny is jelentős mértékben csökkent, persze, érdekes kérdést jelent, mire lehetett volna képes a vb-éllovas, ha nem ütközik problémákba.

Antonelli teljesítményét ugyanakkor mindez nem csorbítja, az olasz két kézzel ragadta meg a lehetőséget, és pályafutása első rajtelsőséget jegyezte, amivel átírta a Formula–1-es történelemkönyveket, hiszen ő lett minden idők legfiatalabb pole pozíciósa. A Mercedes-pilóta Sebastian Vettel rekordját adta át a múltnak, ő 19 éves 6 hónapos és 73 napos volt, amikor elérte a bravúrt, míg a négyszeres bajnok 21 éves és 73 napos volt, amikor a 2008-as Olasz Nagydíjon megszerezte az első rajthelyet.

„Nagyszerűen érzem magam! Jól alakult az időmérő, és tökéletes napzárás volt a nehéz sprintverseny után. Természetesen nagy az izgalom, de már a vasárnapra összpontosítok, hiszen óriási lehetőség áll előttem, és én mindent ki szeretnék hozni belőle! A rajt érdekes lesz, megpróbálom nem túlbonyolítani a dolgokat, és csak tisztán eljönni, hiszen utána a tempó adott. Csak a gumikat kell a lehető legjobban kezelni, mivel jelentős lehet a szemcsésedés, de igyekszem úrrá lenni rajta. A lényeg, hogy tiszta rajtom legyen, aztán meglátjuk, mi történik” – kezdte az érékelést az új rekorder, aki egy győzelemmel is új csúcsot állítana fel.

Antonelli igyekezett nyugodt maradni, amikor látta, hogy csapattársa gondokkal küzd. „Láttam, hogy problémája van, de igyekeztem fenntartani a koncentrációmat, megőrizni a nyugalmamat, és egy jó kört összetenni, ami a végén sikerült is.”

A bajnoki éllovas Russell számára egyáltalán nem alakult zökkenőmentesen a sanghaji időmérő, a második szakaszban megsérült az első szárnya, míg a mindent eldöntő utolsóban váratlanul megállt alatta az autó. Ugyan a brit ezt követően 1-es fokozatban ragadva vissza tudott menni a garázsban, majd a végén sikerült egy gyors kört is teljesítenie, egyáltalán nem volt ideális a helyzet. „Egyértelműen a kármentésről szólt a kvalifikáció. Először a Q2-ben eltört az első szárny, amit csak próbáltunk megemészteni, aztán amikor a Q3-ban kimentünk, megállt a kocsi, nem lehetett újraindítani és sebességet váltani.”

„Nagyon örülök, hogy most itt állhatok, hiszen az utolsó körömet úgy teljesítettem, hogy nem volt üzemi hőmérsékleten a gumi és töltés sem volt az akkumulátoromban. De a csapat nagyon jó munkát végzett, hogy egyáltalán eljussak idáig. Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, így rendkívül hálás vagyok. Gratulálok Kiminek is, hogy meglett az első pole pozíciója! – magyarázta Russell, aki ezt követően a vasárnapi versenyre is kitért. Úgy érzi, a Ferrari komoly fenyegetést is jelenthet rájuk.

„Figyelnünk kell a vörös srácokra, mert nagyon jól rajtolnak, és biztos vagyok benne, hogy Lewis (Hamilton) bevállalós lesz a futam elején, így nekünk arra kell törekednünk, hogy minden tiszta maradjon, és jó versenyt hozzunk össze, miközben a szurkolóknak is izgalmas futamot nyújtunk. Meglátjuk, mire leszünk képesek.”

Hamilton még mindig az első ferraris dobogóját hajszolja, és talán most minden eddiginél nagyobb lehetőség áll előtte, hogy áttörést érjen el. A brit a harmadik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását, és a Ferrari eddigi elrugaszkodásait nézve minden adott ahhoz, hogy a sprintversenyhez hasonlóan már az első körben az élre álljon. A hétszeres világbajnok már a szombati mini futamon is ádáz csatát vívott korábbi csapattársával, Russell-lel, és várhatóan vasárnap is összecsap egymással a két brit.

„Elég kemény időmérő volt, a szél mindent megnehezített, végig erős széllökések voltak, és kihívást jelentett összetenni a kört. Charles (Leclerc) és ezek a srácok (Mercedes-pilóták) is nagyszerű köröket futottak. Nagyon örülök és igazán hálás vagyok, hogy itt lehetek velük, hiszen a Mercedes nagyon gyors ebben a szezonban. A mérnökök remek munkát végeztek a sprintfutam után, és sikerült közelebb férkőznünk ezekhez a srácokhoz, ami igazán pozitív. Küzdelmes versenyre számítok, de biztos vagyok benne, hogy jól fogunk szórakozni. Már alig várom! A sprintversenyen sokat tanultunk. Remélem, hogy nem lesz ennyire szeles az idő, és a cél az, hogy még közelebb férkőzzünk hozzájuk.”

„Nagyon gyorsak lesznek, és nehéz lesz feltartóztatni őket, mint ahogyan az történt a sprinten is. Vasárnapra más stratégiát kell kidolgoznom, hogy a teljes verseny során tudjam tartani velük a lépést, most ez a legfontosabb. A teljesítményt tekintve nem igazán volt jó a sprintversenyem. Az elején jól ment, de utána elszállt a lendület, vasárnap nem engedhetem meg magamnak, hogy ez megismétlődjön.”

Hamilton még nem ragadtatja el magát a 351 ezredes hátrányt látva. „Egyelőre fenntartásokkal kezelem az eredményt, hiszen George nem tudott egyenletesen teljesíteni, és úgy gondolom, talán valamivel gyorsabb lett volna, ha kiegyensúlyozottan tud futni. De elfogadjuk az eredményt, és azt hiszem, sikerült picit javítanunk az autón is. Nem változtattunk rajta, nem is hoztunk fejlesztést, persze, nem mintha felére csökkentettünk volna a lemaradást, de azért előreléptünk.”

A hétszeres világbajnok mercedeses utódja első pole pozíciója mellett sem ment el szó nélkül. „Nagy gratuláció ennek a nagyszerű srácnak, Kiminek! Csodálatos teljesítményt, hogy eljutott idáig. Átvette a helyemet, és már az első pillanattól kezdve odatette magát. Nagyszerű látni a fejlődését és igazán megérdemelte. Nagyszerű rekord. Sok időbe fog telni, mire bárki is a közelébe kerül.”

Leclerc a negyedik rajthelyet szerezte meg, amivel elégedett volt abból a szempontból, hogy a sanghaji versenypálya alapjában nem különösen fekszik neki. „Nem igazán maradt bennem semmi. Eléggé szenvedek ezen a nyomvonalon, mindig is ez volt a helyzet. Egyáltalán nem arról van szó, hogy nem próbálkozom eléggé, rengeteg energiát teszek bele, de egyszerűen nehezen boldogulok az időmérőn. A mostani autókat ráadásul máshogy kell vezetni a kvalifikáción, így folyik a háttérben a munka, hogy mindent optimalizáljunk, ami által végül közelebb kerülhetünk a Mercedeshez. Végső soron egészen elégedett vagyok az eredménnyel egy olyan pályán, amelyen általában véve szenvedek.”

KÍNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:32.064 2. George Russell brit Mercedes 1:32.286 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:32.415 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:32.428 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:32.550 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:32.608 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:32.873 8. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:33.002 9. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:33.121 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:33.292 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:33.354 12. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:33.357 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:33.538 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:33.765 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:33.784 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:34.139 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:34.317 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.772 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:35.203 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:35.436 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:35.995 22. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:36.906