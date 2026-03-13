Nemzeti Sportrádió

Bravúr a javából! – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.03.13. 00:15
A Ferencváros a labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzésén a Groupama Arénában 2—0-ra legyőzte a Braga együttesét.

Nagyon jó felfogásban kezdett a magyar bajnok a portugálok ellen: gazdaságos erőbeosztással támadta le a vendégek labdabirtokláson alapuló játékát. Rodrigo Zalazar és társai ugyan ettől nemigen jöttek zavarba, más kérdés, hogy a hazaiak aktivitásukkal azt igazolták, nem foglalkoznak a papírformával. Lenny Joseph és Bamidele Yusuf gyorsasága meg-megzavarta az ellenfél pozíciós játékát, alig több mint fél óra elteltével előbbi passzából Gavriel Kanikovszki ügyes labdaátvétel után a tizenhatosról lőtt okos góllal megszerezte a vezetést. Az akció kicsiben leképezte a Fradi taktikáját: a labdaszerzést követően pontos átadásokkal az ellentámadás eredményre vezet.

Az első játékrészben a portugálok nem támadtak gólra törőn, némi túlzással az volt az ember érzése, ha leszerelnék a kapukat, az ellenfél talán észre sem venné, annyira belefeledkezik a labda lábról lábra járatásába. A második félidőben viszont már lehetett attól tartani, a labdabirtoklás mennyiségi fölénye minőségibe csap át, de a vendégek még lövőhelyzetben is a leadást választották. Magyar szempontból talán éppen a legjobbkor, alig túl a mérkőzés kétharmadán Cebrail Makreckis jobb oldali felfutását követő beadását Joseph szinte magától értetődően lőtt a Braga kapujába. Kettő nullára vezetett a Fradi!
A Ferencváros magyar pályán ritkán látható összpontosítással őrizte kétgólos előnyét, s noha örülhetünk annak, hogy a vendégek játékfelfogása – mondjuk úgy – hátrányban sem aktivizálódott, ez semmit sem von le a győzelem értékéből.

A Ferencváros 2023 után játszik Európa-liga-nyolcaddöntőt. Akkor a Bayer Leverkusen ellen az idegenbeli 2–0-s vereséget követően nemigen maradt esély az Üllői úti visszavágóra, a zöld-fehérek itthon is kikaptak 2–0-ra. Most merőben más a helyzet. Kétgólos előnnyel utazik a Fradi Bragába.

Tovább is lehet jutni!

Kétgólos győzelmet aratott a Braga elleni El-nyolcaddöntő első mérkőzésén a Ferencváros!

A zöld-fehérek esélyt sem adtak a vendégeknek, akik helyzetekig is alig jutottak el. A visszavágót jövő szerdán rendezik Portugáliában.

Gróf Dávid: Ha ilyen fegyelmezetten játszunk, bárkivel fel tudjuk venni a harcot

Kanikovszki: Két lábbal a földön kell maradnunk • Zachariassen: Szerintem a legjobb teljesítményünket nyújtottuk.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

Ezek is érdekelhetik