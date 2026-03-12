Új szint – Somogyi Zsolt jegyzete

ASTON VILLA, BETIS, LYON, Porto, AS Roma, Stuttgart – az európai klubfutballban jól csengő nevek, vonzó egyesületek, sok nézővel, gazdag múlttal. És mindannyian izgatottan várják a csütörtököt, esélyt latolgatnak, készülődnek. Túlzás nélkül mondható, szenzációs teljesítmény, hogy 2026 tavaszán már ennek a klubnak tagja a Ferencváros. Hihetetlenül hosszú, izgalmas és főleg tanulságos az az út, amelyet a Fradi megtett, amióta Kubatov Gábor az elnök, és a 2010-es években százmilliós adósságokban fuldokló klubot megpróbálta talpra állítani. Ma már kevesen nevetnek azon, hogy a vezérigazgató Orosz Pált „Csoportkör Palinak” becézték, inkább csúfolták az internetes okoskodók: a klubvezető akkor is a nemzetközi kupákról beszélt, amikor azok nagyon távolinak tűntek, ha a csapat a selejtezőben indulhatott, rendre elbukott (az albán Partizani, a bosnyák Zeljeznicar, a horvát Rijeka akkoriban túl erős ellenfél volt). És Orosz Pál mondta azt is az öltözőben, amikor a bajnoki dobogó is álom volt még: az biztos, hogy a Ferencváros bajnok lesz, az a kérdés, mikor, és az is, a hallgatóság tagjai közül ki lesz még akkor is a keret tagja. Az már rajtuk múlik, tette hozzá Orosz, de a bajnoki trófea az Üllői útra kerül. Ma már látni: egészséges öntudat, önbizalom volt ez, nem önhittség vagy alaptalan nagyképűség, és a fokozatos építkezés, a tudatosság, a csalódások után, a tapasztalatok feldolgozását követően jöttek az eredmények. Még a Bajnokok Ligájába is eljutott a Ferencváros, szép lassan állandó szereplője lett a csoportkörnek, majd tovább is jutott, de az előző években mindig ott volt a végállomás, 2026-ban pedig szintet lépett a gárda: nemcsak megérte a tavaszt, hanem ki is ejtette ellenfelét.

És itt a következő lépcsőfok: a Braga lép fel a Groupama Arénában. És mert a nemzetközi mérkőzések nem jelentenek, nem jelenthetnek meglepetést a játékosoknak, hozzászokhattak a miliőhöz, a tempóhoz, talán nem kell attól tartani, hogy megilletődött lesz a magyar bajnok. Az ellenfél lehet jobb, gyorsabb, technikásabb, és – tegyük a kezünket a szívünkre – tovább is juthat ebből a körből, de nagy tettnek tartom, hogy a portugál együttes egyáltalán nem lehet nyugodt, miközben Budapestre utazik. Pontosan tudja, milyen erősségű ellenfél vendége lesz, a Ferencváros szisztematikus, tudatos, évtizedeken átívelő munkájának eredménye, hogy csütörtökön El-meccset rendezhet.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!