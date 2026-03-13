Vinícius Júnior a Real Madrid történelmének legrosszabb tizenegyesrúgója a XXI. században

T. Z.
2026.03.13. 11:25
null
Vinícius Júnior a Manchester City ellen is elrontott egy tizenegyest (Fotó: Getty Images)
Érdekes statisztikai mutatóra hívta fel a figyelmet a barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo: a kimutatás szerint Vinícius Júnior a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid történelmének legrosszabb tizenegyeslövője ebben az évszázadban.

A katalán sportlap pénteki kimutatása szerint Vinícius Júnior eddig 14 tizenegyest végzett el a madridiak játékosaként, és ebből négyet is elhibázott – legutóbb szerdán, a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy a brazil a csupán 71.43 százalékos hatékonysággal pontos a büntetőpontról. A nem túl előkelő lista második helyén – némi meglepetésre – Ruud van Nistelrooy áll, aki 2006 és 2010 között volt a Real Madrid játékosa, és az elvégzett 15 tizenegyeséből ugyancsak négyet rontott el – ez pedig 73.33 százalékos hatékonyságot jelent.

A Real Madrid jelenlegi első számú tizenegyesrúgója, Kylian Mbappé eddig 23 büntetőt végzett el a Real játékosaként, és ebből 19-et értékesített, azaz 82.61 százalékos pontossággal volt eddig eredményes a tizenegyespontról. Luís Figo 83.78 százalékos, Cristiano Ronaldo 87.78 százalékos, Karim Benzema 86.49 százalékos eredményességgel talált a kapuba tizenegyesből madridi pályafutása során.

A legjobb statisztika messze-messze Sergio Ramosé: a legendás hátvéd 23 madridi tizenegyeséből csupán egyet rontott el, ami 95.65 százalékos hatékonyságot jelent.

A REAL MADRID TÖRTÉNELMÉNEK LEGROSSZABB TIZENEGYESLÖVŐI A XXI. SZÁZADBAN
1. Vinícius Júnior: 14 lövés, 4 hiba (28.57 százalék)
2. Ruud van Nistelrooy: 15 lövés, 4 hiba (26.67 százalék)
3. Kylian Mbappé: 23 lövés, 4 hiba (17.39 százalék)
4. Luís Figo: 37 lövés, 6 hiba (16.22 százalék)
5. Cristiano Ronaldo: 90 lövés, 13 hiba (14.44 százalék)
6. Karim Benzema: 37 lövés, 5 hiba (13.51 százalék)
7. Sergio Ramos: 23 lövés, 1 hiba (4.35 százalék)

 

