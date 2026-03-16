Mbappé és Bellingham is elutazik a Manchester City elleni visszavágóra – hivatalos

Az egyelőre kérdéses, hogy a két játékos pályára is lép-e az angliai összecsapáson – írja a Marca. A spanyol sportlap szerint Mbappét csak végszükség esetén küldené pályára Álvaro Arbeloa vezetőedző, így – tekintve, hogy az odavágót 3–0-ra húzták be a madridiak – csak egy csodaszámba menő City-fordítás esetén láthatjuk a francia támadót a gyepen.

Ami Bellinghamet illeti, az ő pályára lépése is meglepetés lenne – a már említett forrás szerint a februári, Rayo Vallecano elleni bajnokit követően kilenc tétmérkőzést kihagyó angol középpályás még nincs olyan állapotban, hogy sokat játsszon egyhuzamban.

További érdekesség, hogy a sok sérült miatt Arbeloa a mostani alkalommal is számos ifjúsági játékost nevezett a meccsre: egészen pontosan a kapus Fran González, a védelemben bevethető Diego Aguado és Mario Rivas, valamint a középpályás Thiago Pitarch, Cestero, Manuel Ángel, Palacios kvartett képviseli a keretben a királyiak tartalékcsapatát.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, március 17.

18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)