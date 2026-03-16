Mbappé és Bellingham is elutazik a Manchester City elleni visszavágóra – hivatalos

M. B.M. B.
2026.03.16. 11:22
Bajnokok Ligája Real Madrid Jude Bellingham Kylian Mbappé Manchester City
A hosszabb ideje sérült Kylian Mbappé és Jude Bellingham neve is szerepel a Real Madrid Manchester City elleni BL-visszavágójára nevezett keretében – derül ki a királyi klub közösségi oldalára posztolt bejelentésből.

Az egyelőre kérdéses, hogy a két játékos pályára is lép-e az angliai összecsapáson – írja a Marca. A spanyol sportlap szerint Mbappét csak végszükség esetén küldené pályára Álvaro Arbeloa vezetőedző, így – tekintve, hogy az odavágót 3–0-ra húzták be a madridiak – csak egy csodaszámba menő City-fordítás esetén láthatjuk a francia támadót a gyepen.

Ami Bellinghamet illeti, az ő pályára lépése is meglepetés lenne – a már említett forrás szerint a februári, Rayo Vallecano elleni bajnokit követően kilenc tétmérkőzést kihagyó angol középpályás még nincs olyan állapotban, hogy sokat játsszon egyhuzamban.

További érdekesség, hogy a sok sérült miatt Arbeloa a mostani alkalommal is számos ifjúsági játékost nevezett a meccsre: egészen pontosan a kapus Fran González, a védelemben bevethető Diego Aguado és Mario Rivas, valamint a középpályás Thiago Pitarch, Cestero, Manuel Ángel, Palacios kvartett képviseli a keretben a királyiak tartalékcsapatát.

BAJNOKOK LIGÁJA 
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Kedd, március 17.
18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)
21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Jude Bellingham Kylian Mbappé Manchester City
Legfrissebb hírek

Videó: íme, a hetvenméteres csodagól Arda Gülertől az Elche ellen!

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:38

A Manchester City nem tudta legyőzni a West Ham Unitedet

Angol labdarúgás
2026.03.14. 23:04

„Beárazták a Premier League-et, csak nem úgy, ahogy sokan gondolnák” – véli a Premier League-kommentátor

Angol labdarúgás
2026.03.14. 09:29

Mbappé pénteken már labdával edzett, a City elleni visszavágón bevethetik

Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 18:19

Guardiola: Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen

Angol labdarúgás
2026.03.13. 15:29

Vinícius Júnior a Real Madrid történelmének legrosszabb tizenegyesrúgója a XXI. században

Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 11:25

„Belefáradtam a sírásba” – összetörtek a lisszaboniak a Bodö/Glimt elleni BL-vereség után

Bajnokok Ligája
2026.03.12. 16:48

Újabb játékosát veszítette el sérülés miatt a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.03.12. 15:29
