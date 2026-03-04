Nemzeti Sportrádió

Gondok mindkét spanyol gigásznál: két védő kidőlt a Barcánál, míg Madridban Mbappé sérülése súlyosabb a vártnál

M. B.M. B.
2026.03.04. 16:59
Jules Koundé korán megsérült az Atlético elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Barcelona Kylian Mbappé Jules Koundé Alejandro Balde
A Barcelona és a Real Madrid háza tájáról egyaránt aggasztó hírek érkeztek a két klub sérült játékosairól.

A katalán gigász a hivatalos honlapján közölte, hogy a kedd esti, Atlético Madrid elleni bajnokin megsérülő Jules Koundének és Alejandro Baldének is a bal lábában sérült meg a combhajlító izom. Míg a Baldé felépülését négy hétre taksálta a klubhonlap, addig a francia válogatott jobbhátvéd visszatérése „a felépülés függvényében” történik majd.

Eközben a Cadena SER úgy tudja, a Real Madrid közelmúltbeli meccseit kihagyó Kylian Mbappé sérülése súlyosabb a vártnál. Noha a legutóbbi hírek szerint a francia támadónak kificamodott a bal térde, könnyen lehet, hogy jóval súlyosabb a helyzet. A már említett forrás szerint a Real Madrid azzal számol, hogy Mbappé a Manchester City elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján tér vissza a pályára, de az érintett közvetlen környezete nem ért egyet ezzel a forgatókönyvvel. Szerintük a játékos bal térdében található hátsó keresztszalag sérült, és a „szakadás határán van”, holott a klub orvosi jelentésében ficam szerepel diagnózisként – így a nyári világbajnokság kezdetéig hátralevő kevesebb mint 100 nap rendkívül fontos a felépülése szempontjából.

Mbappé csapata szerint a jelen helyzetben pályára lépni óriási kockázat lenne, főleg a közelgő vb-n való szereplés fényében. Éppen emiatt döntő jelentőségű lesz a BL-párharc első meccsének a kimenetele. „Amennyiben a Real például 3–0-ra kikap a Manchester Citytől az első meccsen, Mbappé nem fogja erőltetni a visszatérést” – írja a Cadena SER.

Spanyol labdarúgás
2026.03.02. 20:33

Kiderült, milyen sérüléssel küzd Kylian Mbappé

A Real Madrid francia sztárjának továbbra is a térdével vannak gondjai.

 

 

Real Madrid Barcelona Kylian Mbappé Jules Koundé Alejandro Balde
Legfrissebb hírek

A Corriere dello Sport szerint Allegri lehet a Real Madrid vezetőedzője

Spanyol labdarúgás
4 órája

„Remélem, a BL-negyeddöntőben is találkozunk” – Diego Simeone a Barcelonától elszenvedett háromgólos vereség után

Spanyol labdarúgás
5 órája

Vezér nélkül – Bodnár Zalán jegyzete

Spanyol labdarúgás
18 órája

Fölényes, de keserű Barca-siker, avagy a végig bekkelő Atlético jutott a Király-kupa döntőjébe

Spanyol labdarúgás
19 órája

Az FC Barcelona 80 millióval többet költhet fizetésekre, mint szeptemberben

Spanyol labdarúgás
23 órája

Rodrygo súlyosan megsérült, kihagyja a világbajnokságot – hivatalos

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:25

Börtönbüntetést kért az ügyészség a rasszista Oviedo-szurkolóra

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:48

A négygólos hátrány ellenére Pedri hisz a Barcelona továbbjutásában

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:28
Ezek is érdekelhetik