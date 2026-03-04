Gondok mindkét spanyol gigásznál: két védő kidőlt a Barcánál, míg Madridban Mbappé sérülése súlyosabb a vártnál

A katalán gigász a hivatalos honlapján közölte, hogy a kedd esti, Atlético Madrid elleni bajnokin megsérülő Jules Koundének és Alejandro Baldének is a bal lábában sérült meg a combhajlító izom. Míg a Baldé felépülését négy hétre taksálta a klubhonlap, addig a francia válogatott jobbhátvéd visszatérése „a felépülés függvényében” történik majd.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲



First-team player Jules Kounde has suffered a mid-belly hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh. His recovery progress will determine his availability. pic.twitter.com/M8YWrOp355 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

First-team player Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



Examinations indicate that the recovery process will take approximately 4 weeks. pic.twitter.com/bBgPEtU9X0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Eközben a Cadena SER úgy tudja, a Real Madrid közelmúltbeli meccseit kihagyó Kylian Mbappé sérülése súlyosabb a vártnál. Noha a legutóbbi hírek szerint a francia támadónak kificamodott a bal térde, könnyen lehet, hogy jóval súlyosabb a helyzet. A már említett forrás szerint a Real Madrid azzal számol, hogy Mbappé a Manchester City elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján tér vissza a pályára, de az érintett közvetlen környezete nem ért egyet ezzel a forgatókönyvvel. Szerintük a játékos bal térdében található hátsó keresztszalag sérült, és a „szakadás határán van”, holott a klub orvosi jelentésében ficam szerepel diagnózisként – így a nyári világbajnokság kezdetéig hátralevő kevesebb mint 100 nap rendkívül fontos a felépülése szempontjából.

Mbappé csapata szerint a jelen helyzetben pályára lépni óriási kockázat lenne, főleg a közelgő vb-n való szereplés fényében. Éppen emiatt döntő jelentőségű lesz a BL-párharc első meccsének a kimenetele. „Amennyiben a Real például 3–0-ra kikap a Manchester Citytől az első meccsen, Mbappé nem fogja erőltetni a visszatérést” – írja a Cadena SER.