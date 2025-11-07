Nemzeti Sportrádió

Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta

2025.11.07. 11:11
Szoboszlai Dominik az egyik legbiztosabb pont Arne Slot rendszerében (Fotó: Getty Images)
A Liverpool FC vezetőedzője, Arne Slot a Manchester City elleni Premier League-rangadó előtt tartott sajtótájékoztatót, amelyen többek között Szoboszlai Dominikról, Mohamed Szalahról, valamint a sérült játékosok állapotáról is beszélt.

A holland tréner elmondta, hogy a legfontosabb cél most a stabilitás és a kiegyensúlyozottság visszaszerzése:

„Csak magunkra koncentrálunk és a kiegyensúlyozottság a kulcsszó. Az utóbbi időben többször vesztettünk, mint általában, de most már két győzelemnél járunk egymás után. Javulnunk kell, a játékosokat pedig formába kell hozni – majd meglátjuk, ez hová vezet.”

Slot külön kitért a Real Madrid és az Aston Villa elleni győzelemre:

„Mindig tudtuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre, nem lepett meg, ahogyan a két mérkőzés alakult. Az ellenfelek azt tették, amire számítottunk, de még rengeteg munka vár ránk, hogy hasonlóan jó meccseket játsszunk. A Manchester City elleni találkozó az egyik legnehezebb kihívás, de éppen ezért izgalmas.”

Fulham v Manchester United - Premier League
A vasárnapi rangadón Chris Kavanagh fújja a sípot (Fotó: Getty Images)

A szakember hangsúlyozta, hogy a City elleni rangadó számára is különleges:

„Amikor még Hollandiában dolgoztam, mindig a képernyő elé ültem, ha City–Liverpool mérkőzés volt. Ezek azok a meccsek, amiket minden futballszerető ember vár.”

Szoboszlai újra formában

Slot külön dicsérte Szoboszlai Dominikot, aki a legutóbbi győztes mérkőzéseken ismét a csapat motorja volt:

„Nem sokszor tudtam egyszerre pályára küldeni Gravenberchet, Szoboszlait és Mac Allistert, főleg sérülések miatt. De amikor együtt játszanak, sokkal erősebbek vagyunk. Dominik az idény kezdete óta kiemelkedő, ám ez a két meccs még többet hozott ki belőle – és a csapatból is. A munkabírása és a labda nélküli játéka elképesztő. Az utóbbi két találkozón még a saját szintjét is túlszárnyalta.”

Sérülések és visszatérések

A Liverpool több játékosa is közel áll a visszatéréshez. Slot megerősítette, hogy Alexander Isak háromhetes kihagyás után ismét edzésbe állt, de a játékára még nem biztos, hogy számíthat a hétvégén.

Alisson Becker várhatóan a Nottingham Forest elleni, november 22-i bajnokin újra pályára léphet, és a holland edző Jeremie Frimpong visszatérésére is a válogatott szünet után számít.

Andy Robertson kapcsán Slot elmondta, hogy a védő fáradtság miatt cserére szorult a Real Madrid ellen, de nagy gond nincs:

„Három meccset játszott hét nap alatt, ami rengeteg. Pihennie kellett, meglátjuk, hogyan halad a regeneráció. Örülök, hogy ismét stabilan teljesít.”

A skót védő jövőjéről szóló kérdésre Slot hozzátette:

„A kor nem számít – Robertson, Van Dijk és Szalah is bizonyította, hogy harminc fölött is lehet csúcsformában futballozni. Nagyon elégedett vagyok velük.”

Szalah, Wirtz és a támadósor

A tréner külön méltatta Mohamed Szalah szerepét:

„Fontos, hogy a gólokat szerző játékosokra összpontosítsunk. Szalah nemcsak a góljai miatt nélkülözhetetlen, hanem a védekezésben nyújtott munkája miatt is – az utóbbi mérkőzéseken ebben is példamutató volt.”

Liverpool v Athletic Club Bilbao - Pre-Season Friendly
Florian Wirtz és Mohamed Szalah is sok kritikát kapott az utóbbi hetekben (Fotó: Getty Images)

Slot a nyár egyik nagy szerzeményéről, Florian Wirtzről is beszélt, aki még sem gólt, sem előkészítést nem jegyzett a Premier League-ben:

„Florian balról indulva és tízes pozícióban is kiváló. A lényeg, hogy olyan helyzetekbe kerüljön, amelyekben a legjobban tud érvényesülni – az ellenfél tizenhatosának közelében.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, vasárnap
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15

25

  2. Manchester City

10

6

1

3

20–  8

+12

19

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4

18

  4. Sunderland

10

5

3

2

12–  8

+4

18

  5. Bournemouth

10

5

3

2

17–14

+3

18

  6. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9

17

  7. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7

17

  8. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1

17

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5

16

10. Brighton

10

4

3

3

17–15

+2

15

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1

15

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2

13

13. Newcastle

10

3

3

4

10–11

–1

12

14. Everton

10

3

3

4

10–13

–3

12

15. Fulham

10

3

2

5

12–14

–2

11

16. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8

11

17. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7

10

18. West Ham United

10

2

1

7

10–21

–11

7

19. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12

6

20. Wolverhampton

10

2

8

7–22

–15

2

 

 

