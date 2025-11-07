Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta
A holland tréner elmondta, hogy a legfontosabb cél most a stabilitás és a kiegyensúlyozottság visszaszerzése:
„Csak magunkra koncentrálunk és a kiegyensúlyozottság a kulcsszó. Az utóbbi időben többször vesztettünk, mint általában, de most már két győzelemnél járunk egymás után. Javulnunk kell, a játékosokat pedig formába kell hozni – majd meglátjuk, ez hová vezet.”
Slot külön kitért a Real Madrid és az Aston Villa elleni győzelemre:
„Mindig tudtuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre, nem lepett meg, ahogyan a két mérkőzés alakult. Az ellenfelek azt tették, amire számítottunk, de még rengeteg munka vár ránk, hogy hasonlóan jó meccseket játsszunk. A Manchester City elleni találkozó az egyik legnehezebb kihívás, de éppen ezért izgalmas.”
A szakember hangsúlyozta, hogy a City elleni rangadó számára is különleges:
„Amikor még Hollandiában dolgoztam, mindig a képernyő elé ültem, ha City–Liverpool mérkőzés volt. Ezek azok a meccsek, amiket minden futballszerető ember vár.”
Szoboszlai újra formában
Slot külön dicsérte Szoboszlai Dominikot, aki a legutóbbi győztes mérkőzéseken ismét a csapat motorja volt:
„Nem sokszor tudtam egyszerre pályára küldeni Gravenberchet, Szoboszlait és Mac Allistert, főleg sérülések miatt. De amikor együtt játszanak, sokkal erősebbek vagyunk. Dominik az idény kezdete óta kiemelkedő, ám ez a két meccs még többet hozott ki belőle – és a csapatból is. A munkabírása és a labda nélküli játéka elképesztő. Az utóbbi két találkozón még a saját szintjét is túlszárnyalta.”
Sérülések és visszatérések
A Liverpool több játékosa is közel áll a visszatéréshez. Slot megerősítette, hogy Alexander Isak háromhetes kihagyás után ismét edzésbe állt, de a játékára még nem biztos, hogy számíthat a hétvégén.
Alisson Becker várhatóan a Nottingham Forest elleni, november 22-i bajnokin újra pályára léphet, és a holland edző Jeremie Frimpong visszatérésére is a válogatott szünet után számít.
Andy Robertson kapcsán Slot elmondta, hogy a védő fáradtság miatt cserére szorult a Real Madrid ellen, de nagy gond nincs:
„Három meccset játszott hét nap alatt, ami rengeteg. Pihennie kellett, meglátjuk, hogyan halad a regeneráció. Örülök, hogy ismét stabilan teljesít.”
A skót védő jövőjéről szóló kérdésre Slot hozzátette:
„A kor nem számít – Robertson, Van Dijk és Szalah is bizonyította, hogy harminc fölött is lehet csúcsformában futballozni. Nagyon elégedett vagyok velük.”
Szalah, Wirtz és a támadósor
A tréner külön méltatta Mohamed Szalah szerepét:
„Fontos, hogy a gólokat szerző játékosokra összpontosítsunk. Szalah nemcsak a góljai miatt nélkülözhetetlen, hanem a védekezésben nyújtott munkája miatt is – az utóbbi mérkőzéseken ebben is példamutató volt.”
Slot a nyár egyik nagy szerzeményéről, Florian Wirtzről is beszélt, aki még sem gólt, sem előkészítést nem jegyzett a Premier League-ben:
„Florian balról indulva és tízes pozícióban is kiváló. A lényeg, hogy olyan helyzetekbe kerüljön, amelyekben a legjobban tud érvényesülni – az ellenfél tizenhatosának közelében.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, vasárnap
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
10
8
1
1
18– 3
+15
25
|2. Manchester City
10
6
1
3
20– 8
+12
19
|3. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|4. Sunderland
10
5
3
2
12– 8
+4
18
|5. Bournemouth
10
5
3
2
17–14
+3
18
|6. Tottenham
10
5
2
3
17– 8
+9
17
|7. Chelsea
10
5
2
3
18–11
+7
17
|8. Manchester United
10
5
2
3
17–16
+1
17
|9. Crystal Palace
10
4
4
2
14– 9
+5
16
|10. Brighton
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|12. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|13. Newcastle
10
3
3
4
10–11
–1
12
|14. Everton
10
3
3
4
10–13
–3
12
|15. Fulham
10
3
2
5
12–14
–2
11
|16. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|17. Burnley
10
3
1
6
12–19
–7
10
|18. West Ham United
10
2
1
7
10–21
–11
7
|19. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|20. Wolverhampton
10
–
2
8
7–22
–15
2