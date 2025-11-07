Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta

A holland tréner elmondta, hogy a legfontosabb cél most a stabilitás és a kiegyensúlyozottság visszaszerzése:

„Csak magunkra koncentrálunk és a kiegyensúlyozottság a kulcsszó. Az utóbbi időben többször vesztettünk, mint általában, de most már két győzelemnél járunk egymás után. Javulnunk kell, a játékosokat pedig formába kell hozni – majd meglátjuk, ez hová vezet.”

Slot külön kitért a Real Madrid és az Aston Villa elleni győzelemre:

„Mindig tudtuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre, nem lepett meg, ahogyan a két mérkőzés alakult. Az ellenfelek azt tették, amire számítottunk, de még rengeteg munka vár ránk, hogy hasonlóan jó meccseket játsszunk. A Manchester City elleni találkozó az egyik legnehezebb kihívás, de éppen ezért izgalmas.”

A vasárnapi rangadón Chris Kavanagh fújja a sípot (Fotó: Getty Images)

A szakember hangsúlyozta, hogy a City elleni rangadó számára is különleges:

„Amikor még Hollandiában dolgoztam, mindig a képernyő elé ültem, ha City–Liverpool mérkőzés volt. Ezek azok a meccsek, amiket minden futballszerető ember vár.”

Szoboszlai újra formában

Slot külön dicsérte Szoboszlai Dominikot, aki a legutóbbi győztes mérkőzéseken ismét a csapat motorja volt:

„Nem sokszor tudtam egyszerre pályára küldeni Gravenberchet, Szoboszlait és Mac Allistert, főleg sérülések miatt. De amikor együtt játszanak, sokkal erősebbek vagyunk. Dominik az idény kezdete óta kiemelkedő, ám ez a két meccs még többet hozott ki belőle – és a csapatból is. A munkabírása és a labda nélküli játéka elképesztő. Az utóbbi két találkozón még a saját szintjét is túlszárnyalta.”

Sérülések és visszatérések

A Liverpool több játékosa is közel áll a visszatéréshez. Slot megerősítette, hogy Alexander Isak háromhetes kihagyás után ismét edzésbe állt, de a játékára még nem biztos, hogy számíthat a hétvégén.

Alisson Becker várhatóan a Nottingham Forest elleni, november 22-i bajnokin újra pályára léphet, és a holland edző Jeremie Frimpong visszatérésére is a válogatott szünet után számít.

Andy Robertson kapcsán Slot elmondta, hogy a védő fáradtság miatt cserére szorult a Real Madrid ellen, de nagy gond nincs:

„Három meccset játszott hét nap alatt, ami rengeteg. Pihennie kellett, meglátjuk, hogyan halad a regeneráció. Örülök, hogy ismét stabilan teljesít.”

A skót védő jövőjéről szóló kérdésre Slot hozzátette:

„A kor nem számít – Robertson, Van Dijk és Szalah is bizonyította, hogy harminc fölött is lehet csúcsformában futballozni. Nagyon elégedett vagyok velük.”

Szalah, Wirtz és a támadósor

A tréner külön méltatta Mohamed Szalah szerepét:

„Fontos, hogy a gólokat szerző játékosokra összpontosítsunk. Szalah nemcsak a góljai miatt nélkülözhetetlen, hanem a védekezésben nyújtott munkája miatt is – az utóbbi mérkőzéseken ebben is példamutató volt.”

Florian Wirtz és Mohamed Szalah is sok kritikát kapott az utóbbi hetekben (Fotó: Getty Images)

Slot a nyár egyik nagy szerzeményéről, Florian Wirtzről is beszélt, aki még sem gólt, sem előkészítést nem jegyzett a Premier League-ben:

„Florian balról indulva és tízes pozícióban is kiváló. A lényeg, hogy olyan helyzetekbe kerüljön, amelyekben a legjobban tud érvényesülni – az ellenfél tizenhatosának közelében.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, vasárnap

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!